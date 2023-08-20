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Кой има имен ден днес, 20 август 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 20 август 2026 г. Честито!

20 Август, 2023 05:00, обновена 20 Август, 2026 07:15 16 882 27

  • свет пророк самуил-
  • имен ден-
  • църква-
  • празнкик

Името Самуил значи "измолен от Бога"

Кой има имен ден днес, 20 август 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 20 август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил, което означава: "Измолен от Бога".

Легендата разказва, че в град Рама или Ариматея, живял един благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени - Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна, а у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците ѝ странели от нея и дори я презирали.
Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, където тогава се намирала скинията, за да принесе жертва Богу.

Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде: сърцето ѝ било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да ѝ даде син и обещала, че ако той ѝ окаже тая милост, тя ще Му го посвети.
Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи "измолен от Бога".

Източник: dariknews.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Днес имен ден имат:

    8 7 Отговор
    както обикновено, Генчо, Пенчо (Милков), Атанас и аз.
    За дрънкалата всеки ден е имен ден. Именните дни в българския календар са от Васильовден, до Стефановден. Всичко друго помежду е пълна измислица. Като много знаят, да кажат кога е Св. Мук…

    05:40 20.08.2024

  • 3 Мъдрият

    16 4 Отговор
    Честит празник и честит имен ден на имениците!

    Статията пак не е добра!

    Първо - това не е легенда Свети Пророк Самуил е реална личност - велик пророк и съдия на Израиля.
    Второ - статията е непълна! Не сте разказали най-важното - неговото житие и дела! И така не става ясно кой е този човек и защо се чества паметта му!

    Затова аз накратко ще разкажа за него:

    Измоленият от Бога Самуил останал да расте в храма при първосвещеник Илий, който бил и съдия на израилския народ.

    След години станало ясно, че момчето има дарба да пророкува. Докато растял, той получавал откровения от Бога и поучавал евреите и ги карал да се покаят за греховете си. Народът го слушал и следвал напътствията му. Затова с волята на народа го избрали за съдия и вожд. С негова помощ и по неговата молитва евреите се избавили от филистимско робство.

    Самуил управлявал мъдро и справедливо. Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта и ги поставил за съдии.

    Но те не следвали примера му, били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните стареи дошли да молят Самуил да им избере цар. Бог посочил Саул, виден човек от Вениаминовото коляно, и Самуил го помазал за цар. След избирането на Саул за цар, народът продължил да почита Самуил, хората търсели неговите наставления. Но Саул престанал да се вслушва в съветите му, станал горд и самонадеян. Затова Бог посочил на Самуил нов цар. Пророкът отишъл в къщата на Йесей и помазал за цар най-малкия му син, известния цар

    Коментиран от #5, #6, #8, #11

    08:22 20.08.2024

  • 4 Мъдрият

    13 5 Отговор
    Пророкът отишъл в къщата на Йесей и помазал за цар най-малкия му син, известния цар Давид.
    Свети цар Давид е уникален светец, автор на боговдъхновената книгата с пслами - Псалтир. Особено ярък е покайния 50 -ти псалом, който става образец и еталон на искрено покаяние от душа и сърце към Бога.

    Свети пророк Самуил умрял в дълбока старост, обичан и почитан от всички хора.

    По светите му молитви: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!

    Коментиран от #7

    08:27 20.08.2024

  • 5 Механик

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Я както си много мъдър, я ми кажи на кой бог са се молили всички тия, дето така ги описваш?
    Щото със сигурност не са се молили на нашия, християнския Бог. А ако не са се молили на нашия Бог, то за какъв "такова" ще им правим именни дни и ще ги празнуваме? Ако ли пък са се молили на нашия Бог, то защо тия "юдеи" вече не се молят на него и защо никога не са били християни?
    Е такива въпроси ми се въртят на мен из главата. Ти ко ша кайш?

    Коментиран от #9

    09:03 20.08.2024

  • 6 Гост666

    4 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Господине както винаги добавяте нещо полезно на само за хората който вярват . И това са еврей, не са християни . Исус е бил човек който е разказал някави учичения мъдрости . После някой решил да го направи бог и всичко писано за него от еврейте и други да стане религия .

    Коментиран от #10

    09:36 20.08.2024

  • 7 Сатанайл

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мъдрият":

    Добре разказа нещо от библията съставена от еврейски писания и от 4 еднакви евангелия . Писани години след като е избягал от Юдея в Европа . Забравяш всички други апокрифни книги забранени и скрити от църквата . Списъците от мъртво море , Наг Хамади , евангелие от Юда и още много скрити от Ватикана неща .

    09:41 20.08.2024

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    Писал си за показване на цар името Христос това значи помазн с миро . А показването гоюима още от древен Египет фараоните са го помазвали със мас от крокодил. И вземи прочети книгата Исус в Индия много е интересна да видиш от къде идват мъдрите мисли на Исус .

    09:45 20.08.2024

  • 9 Мъдрият

    11 5 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Свети пророк Самуил, Свети цар Давид и старозаветните пророци са се молили на Единия Истински Бог( в който вярваме и на който се молим и ние), затова и ги признаваме за светци.

    А юдеите именно, когато не са познали Господ Иисус Христос като Месията и като Божия Син - са отпаднали от Бога и заради това, и заради разпъването му на кръст са загубили Божието благословение над себе си и са понесли Божие наказание: държавата им е била разрушена и те самите разпръснати по цял свят.

    Впрочем имало е и много юдеи, които са повярвали в Господ Иисус Христос и са станали християни, само при све от проповедите на Свети Апостол Петър са са повярвали в Господ Иисус Христос веднъж 5000, веднъж 3000 мъже. Но тези юдеи, които са повярвали в Господ Иисус Христос - са се слели с останалите християни.

    Коментиран от #13, #18

    09:51 20.08.2024

  • 10 Мъдрият

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гост666":

    Иисус Христос е богочовек, син Божий, виж какво се казва за него в символа на вярата, приет от светите отци на Първия Вселенски събор:

    Вярвам и в Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало.
    Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.
    И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
    И възкръсна в третия ден, според Писанията.
    И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
    И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

    Коментиран от #12, #14, #17

    09:57 20.08.2024

  • 11 Замбо

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мъдрият":

    А какво ще кажете за това един приятел бил на екскурзия и на едно място в църквата искали вход 4 лева за да влезеш защото била стара . Това е една наглост от страна на черните дрехи .

    10:00 20.08.2024

  • 12 Гост666

    4 12 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    А стига ме раснчмива бил е роден най нормално както всички , създаден е по обичайния начин . Бог няма и няма да има този после някой е решил да го прави бог . И защо пишеш неща от библията , само това ли си чел като книга . На приказки и легенди не вярвам.

    Коментиран от #15

    10:03 20.08.2024

  • 13 Гост666

    4 11 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Преди Исус са вярвали в техните си богове или бог . Стария завет еврейската тора новия нещо създадено от хора събрали легенди и разкази за един така наречен пророк или месия. На който повечето хора не са разбирали ученията който е донесъл от Индия . Вземи прочети някоя научна книга за Исус и религията . А легенди за потопа има по целия свят още преди Библията . Свитъците от Мъртво Море описват , закони и религиозни норми още преди Исус .

    10:09 20.08.2024

  • 14 Хейт

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Чети си там Библията и други подобни книги , и ги цитирай на вярващите в измислините богове .

    10:11 20.08.2024

  • 15 Мъдрият

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "Гост666":

    Безумнико стига писа хули! Това е тежък грях и ще получиш Божие наказание за него!

    Никой не те кара да вярваш насила! Бог е създал човек със свободна воля!

    ОК. Като не вярваш - не вярвай, това си е твоя работа. Но недей писа по църковни въпроси тук, след като не ги разбираш!

    Чел съм хиляди книги през живота си! Имам три висши образования!

    И знай, че Бог има и Господ Иисус Христос е Син Божий!

    Коментиран от #16, #20, #21

    10:47 20.08.2024

  • 16 Гост666

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Мъдрият":

    Молятене ме разсмивай кави хули за кой . За някакъв човек имитират смърт на кръста и после избягал с жена си в Европа . И после разните му последователи създали култ към него . Вярва колкото искаш в тези легенди . Рай и ад няма . Бог няма измислен от хората да си обяснят неща който не разбират. А за инквизицията каоятоме избила много хора какво ще кажеш.

    12:14 20.08.2024

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Мъдрият":

    Вярвай колкото искаш други не вярват на глупости и легенди за човек който наужким е умрял на кръста разпънат като престъпник. Всичко е било постановка и Йосиф от Ариматея е подготвил всичко на негова земя , да се извърши всичко , разпъване , фалшиво възкресение и всичко останало. И после към Франция цялото семейство.

    12:17 20.08.2024

  • 18 Хеви метъл

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мъдрият":

    Хахахаха мерси за веселбата . Айде кога ще коментираш нещо друго, спорт ,политика , филми , инфлуесъри , шоу програми. Или църквата забранява . Стягащи се ,че ИЛЮМИНАТИТЕ ИДВАТ , след тях Ордена на Сион който пазят истината за човека Исус и истината за СВЕТАТА КРЪВ . ПРОЧЕТИ КНИГИТЕ на Лорънс Гарднър за да видиш истината .

    12:20 20.08.2024

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Мъдрият":

    Офффф още ли вярваш в измислици. Роден и създаден като правят хората значи е човек. А за това ,че разпънат на кръст или по точно на греди във формата на буквата Т , както са разпъвали престъпници в Рим да се мъчат с дни . И аз виждам ,че е написана истината няма хули . Но явно не вярваш в научката и истината за Исус и как е живял. Разказвал мъдрости седнал под дърво или на някоя скала . А сегашните седят на тронове , окичени с злато и пъстри дрехи а той облечен с роба и сандали.

    09:26 20.08.2025

  • 21 Гост666

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Мъдрият":

    Не буля никой казвам истината човек е създаден от маймуната научно доказано . Вселената е създадена от първичния зрив . И след това постепено се е появил живот от микроскопичните твари и накрая човека . Ето нещо научно обяснение ,че Ноевия ковчег е бил малък по размери да събере всички животни и растения по земята , и как са хранили месоядните животни като са , били са о по две от вид . Зада нахрани лъв например да изяде зебра и после какво ?? Една зебра женска или мъжка ка ще създаде поколение . А легенди за потопа или големи наводнения има по целия свят .

    09:32 20.08.2025

  • 22 Перо

    1 5 Отговор
    “Макетата” определиха Самуил за “македонски” цар!

    09:42 20.08.2025

  • 23 Анонимен

    0 1 Отговор
    Кеворкян моли ли се?

    11:16 20.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 За безверниците и верниците

    0 0 Отговор
    Кой в какво вярва или не вярва нека го запази за себе си но показвайки себе си пред обществото е длъжен да запази уважение към българската история и бъдеще припознавайки се като православен защото православието е минало настояще и бъдеще за българите и белите хора ако човек е мюсулманин будист или с някакви други убеждения ние от благоприличие уважаваме неговия избор но такъв човек няма място сред белите хора и би се чувствал по-добре в неговото семейство при арабите или азиаците и т.н при всички положения човешкото същество е длъжно да прави всичко по силите си да се грижи за спокойствието на духа си.

    08:53 20.08.2026

  • 26 Един

    0 0 Отговор
    На македонски е СамОил. :))

    09:01 20.08.2026

  • 27 това е известно име от

    0 0 Отговор
    ваденето на очите на войската . само самоил имал едно око да води войската у дома . византийците го победили . но никой сега не се казва самоил . и няма имен ден . даже и в гръцка и италия няма самуил . има тошо , атанас , пешо . а и про американски - роберт , мишел . бащата на самуил никифор кат го видял с сляпата войска и веднага умрял .

    09:15 20.08.2026