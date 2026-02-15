Новини
Любопитно »
Обраха германска банка по време на обедната почивка

Обраха германска банка по време на обедната почивка

15 Февруари, 2026 06:06, обновена 15 Февруари, 2026 05:12 766 2

  • банка-
  • обир-
  • германия

Разбити са 14 сейфа в град Щур

Обраха германска банка по време на обедната почивка - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Неизвестни крадци са проникнали в 14 сейфа в клон на германска банка в Щур, Долна Саксония, съобщиха от полицията, предаде ДПА.

Властите са объркани и не могат да кажат кои са извършителите и какво са откраднали. "Не можем да кажем нищо за съдържанието", заяви говорител на полицията. "Не знаем какво са съхранявали там клиентите на банката", добави той.

Клиенти на банковия клон казаха пред ДПА, че случаят напомня на обир в Гелзенкирхен в Западна Германия след Коледа.

В края на декември крадци в Гелзенкирхен прониквали в трезор в продължение на няколко дни, използвайки специална бормашина от съседен подземен паркинг. Те разбиха над 3000 сейфа и избягаха с милиони в брой, бижута и ценности.

В Щур всичко се е случило много по-бързо, каза говорителят на полицията. Нападателите са ударили в петък по време на обедната почивка между 12 и 14 часа.

Неидентифицираните нападатели очевидно са проникнали в мазето през прозорец. Те са се насочили директно към стаята със сейфовете, разбили са вратата и са опразнили някои от сейфовете.

Според банката в стаята има 718 сейфа, 14 от които са били разбити и ограбени. "Всички останали сейфове са непокътнати", заявиха от банката.

Полицаите подозират, че извършителите не са имали достатъчно време да разбият други сейфове.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затова

    3 0 Отговор
    нека бдим над леврото !

    05:34 15.02.2026

  • 2 Дмнгз

    0 0 Отговор
    В днешно време, Сичкото Сигонор преквалификацирано, бере банки.

    06:34 15.02.2026