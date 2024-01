Невероятна: 65-годишната Сузана Хофс от The Bangles не може да остарее ВИДЕО

Легендарна поп звезда от осемдесетте години накара феновете да се удивят, докато демонстрира младежкия си външен вид на холивудско събитие, пише The Sun.

65-годишната певица и текстописец Сузана Хофс беше обожавана от феновете в разцвета си през 80-те години на миналия век, най-известна като "една четвърт от американската група The Bangles.

40 години по-късно поп сензацията все още изглежда безумно великолепна.

Тя показа неустоимия си външен вид, докато присъстваше на наградите She Rocks за 2024 г. на Women's International Music Network в Конгресния център на Анахайм миналия четвъртък.

Сузана изглеждаше шик в яке с леопардов принт с черни панталони и горнище в тон с чифт мокасини, докато излизаше на бляскавото събитие в Калифорния.

Талантливият музикант беше широко усмихната, докато позираше за снимки на червения килим, с оскъден грим и перфектна кожа.

Певицата подлуди феновете, след като демонстрира свежия си външен вид във видео в Instagram, за да отпразнува 65-ия си рожден ден по-рано този месец.

"Аз съм на 65! Времето напредва, но всичко е наред. Ще се оправя и без грим. Без грим! Остаряването е ОК, наистина е така. По-стар и по-мъдър", написа тя.

Сузана се радваше на огромен успех с The Bangles, благодарение най-вече на чудовищните им хитове Eternal Flame, Manic Monday и Walk Like An Egyptian.

Поп-рок групата от Лос Анджелис издаде и пет албума – един от които, Different Light от 1986 г., стана мултиплатинен в САЩ, Обединеното кралство и Канада.

Третият албум, 1988's Everything, беше последният им преди да се съберат отново през 2003 г. – впоследствие издадоха две колекции, които не успяха да запалят класациите, включително Sweetheart Of The Sun от 2011 г.

В програма на BBC Сузана разкри, че е записала вокалите си за Eternal Flame напълно гола в студиото.

Причината за това? Продуцентът Дейвид Сигърсън ѝ казал, че Оливия Нютън Джон никога не е носила дрехи, когато пее при затворени врати. Тя не усетила, че той си прави майтап с нея.

Сузана е омъжена за филмовия режисьор Джей Роуч – който направи филмите "Остин Пауърс" и "Запознайте се с нашите". Двойката има двама сина.