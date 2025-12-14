Новини
Емануела побесня заради насилник на кучета в Троян (СНИМКА)

Емануела побесня заради насилник на кучета в Троян (СНИМКА)

14 Декември, 2025 12:52

Хиляди се разгневиха на мъж, който причинява ужасяващо насилие над бездомно куче в Троян

Емануела побесня заради насилник на кучета в Троян (СНИМКА) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Емануела даде воля на гнева си в мрежата след поредния брутален случай на насилие над животно, който разтърси социалните мрежи.

Певицата реагира остро на видео, показващо как мъж пребива куче в Троян – кадри, които предизвикаха вълна от възмущение и гневни реакции.

"Някой няма ли да го намери този или само на доктора ще скачате?", написа Емануела, споделяйки клипа в профила си.

Емануела побесня заради насилник на <a href="https://bazar.bg/obiavi/kucheta" target="_blank">кучета</a> в Троян (СНИМКА)

С думите си тя направи пряка препратка към друг нашумял случай – този с лекаря, който прегази с автомобила си кучето Мая пред жилищен комплекс в София.

Емануела добавя и линк към петиция в сторито си срещу насилието над животни, породена от жестокия и безмилостен случай.

В социалните медии коментиращи под публикацията казват, че безмилостното нападение е от лятото, отбелязват извършителя, но за жалост отбелязват, че кучето от тогава не е виждано повече.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човек 21 век

    6 6 Отговор
    Все кучки съчувстват на кучетата. В това някаква видова солидарност трябва да има.

    12:55 14.12.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    11 2 Отговор
    Дори кучетата имат повече права от българите... А на това нещо Емануела какъв е полът? Че бие на мъж на снимката...🤣

    12:56 14.12.2025

  • 3 МРЪСЕН МИГАНИН

    4 3 Отговор
    ДОЛЕН БОКЛУК МРЪСЕН

    12:57 14.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    3 3 Отговор
    И какво като има закон ...изродите си вилнеят безнаказано и БГ приматите се кефят !!!

    13:07 14.12.2025

  • 6 Абсурдистан

    3 3 Отговор
    Недопустимо е насилието над животни. Също така е недопустимо да има бездомни домашни животни. Те заслужават истински грижи, на не само подхвърлянето на храна. Спрете двуличието!

    13:12 14.12.2025

  • 7 Пич

    3 2 Отговор
    Само и това да е , годно е да ви покаже колко е спряла ! Това с кучетата беше модерно преди години МА , ОУ.....

    13:26 14.12.2025