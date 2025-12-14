Емануела побесня заради насилник на кучета в Троян (СНИМКА)

Фолк звездата Емануела даде воля на гнева си в мрежата след поредния брутален случай на насилие над животно, който разтърси социалните мрежи.
Певицата реагира остро на видео, показващо как мъж пребива куче в Троян – кадри, които предизвикаха вълна от възмущение и гневни реакции.
"Някой няма ли да го намери този или само на доктора ще скачате?", написа Емануела, споделяйки клипа в профила си.
С думите си тя направи пряка препратка към друг нашумял случай – този с лекаря, който прегази с автомобила си кучето Мая пред жилищен комплекс в София.
Емануела добавя и линк към петиция в сторито си срещу насилието над животни, породена от жестокия и безмилостен случай.
В социалните медии коментиращи под публикацията казват, че безмилостното нападение е от лятото, отбелязват извършителя, но за жалост отбелязват, че кучето от тогава не е виждано повече.
