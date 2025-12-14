Здравко от "Ритон" разказа подробности за падането от стълбата и спешната операция (СНИМКА)

"Абсолютно безпомощен съм! Катя ми помага във всичко!", с тези думи Здравко от дует "Ритон" разкри пред "България днес" през какво преминава след нелепия битов инцидент, заради който се озова по спешност в болницата.
Вече повече от седмица певецът се възстановява след тежко падане от 3-метрова стълба, докато монтирал коледна украса. Съоръжението не било стабилно, а в опит да предотврати по-сериозен инцидент, Здравко скочил – резултатът е тежко счупване на лявата пета и спешна операция.
"Ужасно болезнено е. Една от най-сложните интервенции на крака – заради мястото на фрактурата. Имам си пирони за спомен", разказва с присъщата си ирония любимецът на публиката. Вместо гипс, кракът му е обездвижен със специален ортопедичен ботуш.
В този труден момент до него неотлъчно е съпругата му Катя – не само като партньор в живота и на сцената, но и като човекът, който поема целия товар.
"Отговорността падна в ръцете на Катя. Имахме 12 участия през декември, които трябваше да отменим. Тя се занимаваше с всичко – банкови преводи, документации, организация. Нормално е да е малко изнервена", признава Здравко.
Най-голямото разочарование обаче било отлагането на дългоочаквания концерт в зала 1 на НДК, насрочен за 20 януари – датата на неговия рожден ден.
"Трябваше да репетираме, да правим костюми, сценография. На 40-ия ден след операцията щях да изляза с патерици или количка. Това не е в стила на "Ритон", затова помолихме за нова дата", обяснява той. И съдбата им се усмихва – новата дата се оказва 18 март, рожденият ден на Катя.
Извън сцената, Катя е и неговата дясна ръка в ежедневието. "Храни ме, носи ми вода, подава ми компютъра. Безсилието е страшно нещо. Държи ме нейната подкрепа и тази на хилядите хора онлайн", споделя Здравко.
Въпреки болката и ограниченията, легендарният изпълнител остава позитивен: "Ще се борим. Така е било писано."
Междувременно феновете пожелава бързо възстановяване на Здравко и с нетърпение броят дните до срещата с "Ритон" отново на сцената.
12:28 14.12.2025
12:30 14.12.2025
12:33 14.12.2025
12:42 14.12.2025
12:50 14.12.2025
13:10 14.12.2025
13:11 14.12.2025
13:13 14.12.2025
13:13 14.12.2025
До коментар #8 от "баба Вуна":Аз като съм пяла в Сизърс Палас, ритонци пяха в читалището в село Трънка.
13:17 14.12.2025
13:17 14.12.2025
13:31 14.12.2025
13:38 14.12.2025
15 Само припомням
Кой от двамата има мъжко слопнато назад чело?
Кой има право отвесно женско чело?
Кой има огромна дентална арка с големи мъжки зъби?
Кой има малка женска дентална арка с малки грацилни зъби?
Кой има високо поставени уши като при жените?
Кой има ниско поставени уши като при мъжете?
Кой има разделечени очи като при мъжете?
Кой има близко поставени към носа очи като при жените?
Поздравления, сега вече знаете кой е от мъжки пол и кой от женски!
13:41 14.12.2025