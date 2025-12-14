Здравко от "Ритон" разказа подробности за падането от стълбата и спешната операция (СНИМКА)

"Абсолютно безпомощен съм! Катя ми помага във всичко!", с тези думи Здравко от дует "Ритон" разкри пред "България днес" през какво преминава след нелепия битов инцидент, заради който се озова по спешност в болницата.

Вече повече от седмица певецът се възстановява след тежко падане от 3-метрова стълба, докато монтирал коледна украса. Съоръжението не било стабилно, а в опит да предотврати по-сериозен инцидент, Здравко скочил – резултатът е тежко счупване на лявата пета и спешна операция.

"Ужасно болезнено е. Една от най-сложните интервенции на крака – заради мястото на фрактурата. Имам си пирони за спомен", разказва с присъщата си ирония любимецът на публиката. Вместо гипс, кракът му е обездвижен със специален ортопедичен ботуш.

В този труден момент до него неотлъчно е съпругата му Катя – не само като партньор в живота и на сцената, но и като човекът, който поема целия товар.

"Отговорността падна в ръцете на Катя. Имахме 12 участия през декември, които трябваше да отменим. Тя се занимаваше с всичко – банкови преводи, документации, организация. Нормално е да е малко изнервена", признава Здравко.

Най-голямото разочарование обаче било отлагането на дългоочаквания концерт в зала 1 на НДК, насрочен за 20 януари – датата на неговия рожден ден.

"Трябваше да репетираме, да правим костюми, сценография. На 40-ия ден след операцията щях да изляза с патерици или количка. Това не е в стила на "Ритон", затова помолихме за нова дата", обяснява той. И съдбата им се усмихва – новата дата се оказва 18 март, рожденият ден на Катя.

Извън сцената, Катя е и неговата дясна ръка в ежедневието. "Храни ме, носи ми вода, подава ми компютъра. Безсилието е страшно нещо. Държи ме нейната подкрепа и тази на хилядите хора онлайн", споделя Здравко.

Въпреки болката и ограниченията, легендарният изпълнител остава позитивен: "Ще се борим. Така е било писано."

Междувременно феновете пожелава бързо възстановяване на Здравко и с нетърпение броят дните до срещата с "Ритон" отново на сцената.