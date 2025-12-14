Новини
Любопитно »
Здравко от "Ритон" разказа подробности за падането от стълбата и спешната операция (СНИМКА)

14 Декември, 2025 12:18 948 15

Певецът признава, че половинката му Катя е поела тежестта след това да организира отмяната на концертите и участията им, както и да поеме неговите грижи

Здравко от "Ритон" разказа подробности за падането от стълбата и спешната операция (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

"Абсолютно безпомощен съм! Катя ми помага във всичко!", с тези думи Здравко от дует "Ритон" разкри пред "България днес" през какво преминава след нелепия битов инцидент, заради който се озова по спешност в болницата.

Вече повече от седмица певецът се възстановява след тежко падане от 3-метрова стълба, докато монтирал коледна украса. Съоръжението не било стабилно, а в опит да предотврати по-сериозен инцидент, Здравко скочил – резултатът е тежко счупване на лявата пета и спешна операция.

"Ужасно болезнено е. Една от най-сложните интервенции на крака – заради мястото на фрактурата. Имам си пирони за спомен", разказва с присъщата си ирония любимецът на публиката. Вместо гипс, кракът му е обездвижен със специален ортопедичен ботуш.

В този труден момент до него неотлъчно е съпругата му Катя – не само като партньор в живота и на сцената, но и като човекът, който поема целия товар.

"Отговорността падна в ръцете на Катя. Имахме 12 участия през декември, които трябваше да отменим. Тя се занимаваше с всичко – банкови преводи, документации, организация. Нормално е да е малко изнервена", признава Здравко.

Най-голямото разочарование обаче било отлагането на дългоочаквания концерт в зала 1 на НДК, насрочен за 20 януари – датата на неговия рожден ден.

"Трябваше да репетираме, да правим костюми, сценография. На 40-ия ден след операцията щях да изляза с патерици или количка. Това не е в стила на "Ритон", затова помолихме за нова дата", обяснява той. И съдбата им се усмихва – новата дата се оказва 18 март, рожденият ден на Катя.

Извън сцената, Катя е и неговата дясна ръка в ежедневието. "Храни ме, носи ми вода, подава ми компютъра. Безсилието е страшно нещо. Държи ме нейната подкрепа и тази на хилядите хора онлайн", споделя Здравко.

Въпреки болката и ограниченията, легендарният изпълнител остава позитивен: "Ще се борим. Така е било писано."

Междувременно феновете пожелава бързо възстановяване на Здравко и с нетърпение броят дните до срещата с "Ритон" отново на сцената.


  • 1 Хайде ,

    6 2 Отговор
    стига със Здравковите болежки . Малко време остава до Бъдни вечер и Коледа и на фона на този несигурен свят , той тръгнала да си показва краката .

    12:28 14.12.2025

  • 2 Иван

    7 0 Отговор
    Направо се е утрепала от работа сега помощи ли да събираме

    12:30 14.12.2025

  • 3 ООрана държава

    5 0 Отговор
    На тия години къде си тръгнал да се катериш по жена си със стълба

    12:33 14.12.2025

  • 4 Бялджип

    7 0 Отговор
    Старост-нерадост! Боядисаната коса не те прави по-здрав или гъвкав.

    12:42 14.12.2025

  • 5 Един

    1 0 Отговор
    Катя ще му налага компреси с кожени лобеници.

    12:50 14.12.2025

  • 6 Алоха

    1 0 Отговор
    Не е това причина за отмяната на концерта! По-скоро може би няма интерес от публиката към това събитие. Операциите на подбедрица фиксират счупеното и до месец пострадалият може да ходи. Все пак този господин не е на с 80г. нали.

    13:10 14.12.2025

  • 7 реалистъ

    3 0 Отговор
    Човек трябва да знае кога да спре. Спира се, когато още си на върха, а не те вкарват на сцената в инвалидна количка и с памперс.

    13:11 14.12.2025

  • 8 баба Вуна

    2 0 Отговор
    Кичка Бодурова дали ще му иде на свиждане на Здравко? Да му занесе картичка от Сизърс Палас.

    Коментиран от #11

    13:13 14.12.2025

  • 9 арлингтън

    0 0 Отговор
    Дано да се оправи човекът!

    13:13 14.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кица

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "баба Вуна":

    Аз като съм пяла в Сизърс Палас, ритонци пяха в читалището в село Трънка.

    13:17 14.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Катето

    0 0 Отговор
    Срам го е да си признае че ми падна от циципасите.....

    13:31 14.12.2025

  • 14 Люси Иларионов

    0 0 Отговор
    Още ми дължи 100 бона от Биг Брадър

    13:38 14.12.2025

  • 15 Само припомням

    1 0 Отговор
    Малък урок по анатомия:
    Кой от двамата има мъжко слопнато назад чело?
    Кой има право отвесно женско чело?
    Кой има огромна дентална арка с големи мъжки зъби?
    Кой има малка женска дентална арка с малки грацилни зъби?
    Кой има високо поставени уши като при жените?
    Кой има ниско поставени уши като при мъжете?
    Кой има разделечени очи като при мъжете?
    Кой има близко поставени към носа очи като при жените?
    Поздравления, сега вече знаете кой е от мъжки пол и кой от женски!

    13:41 14.12.2025