Божанков: Протестът не беше заради 2% осигуровки, а заради потъпканото достойнство на нашия народ

ГЕРБ нито веднъж не назоваха истинския проблем. Този протест като повод започна от бюджета. Но ние имаме повод за гордост, защото протеста не беше заради 2% осигуровки, не беше заради дивидента, а беше заради потъпканото достойнство на нашия народ. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ депутатът от ПГ на ПП-ДБ Явор Божанков.
„И нашият народ ясно заяви от София през Кюстендил, Сливен, Пловдив до Варна, цяла България каза, че няма да позволи повече някой да потъпква достойнството на българския народ. Цяло едно младо, ново поколение го заяви, средна класа, свободни хора, работодатели и никой не го очакваше. Тази арогантност не срещна отпор, тя срещна категоричен отговор и нашият народ каза, че така повече няма да продължава - това е ясното послание“, обясни депутатът.
По думите му ГЕРБ се въртят около повода за бюджета, ДПС-Ново начало не са дали никакъв сигнал, че нещо осъзнават, а „Има такъв народ“ и БСП, за съжаление, наглеят с още по-голяма сила, отколкото две седмици по-рано.
Никакъв урок не е научен и оттук насетне големият въпрос е как продължаваме. Какво не им достигна… Тази върховна, висша, нечовешка арогантност е това, което събори правителството. Нищо друго. Те очевидно не са способни на промяна и промяната ще стане, въпреки тях, добави Божанков.
Според него беше отнето правото на един човек за справедлив процес, но това не касае само кмета на Варна, а всеки - без значение дали е общественик или бизнесмен.
„Всеки в България разбра, че може да бъде смазан, един път вкаран в онази месомелачка. Втори път - комисии за по 20-30 секунди и казват: „Не ни пука за мнението на бизнеса, не ни пука какво казват хората и ще си правим комисиите за 15-20 секунди, ако искаме и за пет секунди“. На онази прословута бюджетна комисия се чупеха микрофони… това вече беше истинското лице и аз казах от трибуната, че управляващите си върнаха заводските настройки, защото управляваха в една ситуация на разделена опозиция“, коментира още той.
Пред евентуален бъдещ политически проект на президента Румен Радев, за който се говори от години, има два основни проблема, смята Божанков, и поясни, че първият е неговата геополитическа ориентация, а вторият е „Боташ“.
Явор Божанков каза още, че ако искаме честни избори, трябва да се направи промяна в изборните правила и това да се гарантира на 100% и с участници в секции, и с наблюдатели, но и с промени в Изборния кодекс.
Последния Софиянец

11:56 13.12.2025
Файърфлай
11:57 13.12.2025
робеспиер
12:01 13.12.2025
5 Божанков,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Помоли се на Зафиров и ще те вземе обратно в БСП.
12:02 13.12.2025
Авитохол
12:02 13.12.2025
Абе нещастник продаден

12:03 13.12.2025
8 Народе????
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Протеста беше от завист и алчност. Като се заговори за пари и евро народа скача.
Когато, обаче се говори, че в Украйна загиват милиони, българина казва, е, това не е наша работа. Обаче нещата са пряко свързани. Ние плащаме всеки ден за война! Цените ще растат, субсидиите ще намаляват, доходите ще се стипяват. Евала на гърците, че знаят за какво протестират!!!
12:03 13.12.2025
наблюдател
12:04 13.12.2025
Принцеса Даяна
12:08 13.12.2025
Дориана

12:08 13.12.2025
12 пеевсфински
българите сте расисти и лош матрял
другия път ше изкарам моите ора да ви понабият
12:10 13.12.2025
13 Европейца
До коментар #11 от "Дориана":Хубава тирада си отпрала. Само да те светна: реформи се правят с мнозинство или с еднолично управление а не от "финансисти" с грамота от кръжок в ХарварТ

12:14 13.12.2025
14 Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б
До коментар #7 от "Абе нещастник продаден":Хаоса създадоха точно Борисов и Пеевски. И те го знаят. Протестите не бяха на ППДБ . Това беше революция на целия български народ срещу коалиция Магнитски Мафия и персонално срещу Борисов и Пеевски заради пълзящата диктатура , мафията, кражбите , рекетите, умишленото разделение на хората чрез бюджета и цялостното им управление на инат без да искат да чуят народа какво иска.

12:18 13.12.2025
Абсурдистан
12:20 13.12.2025
16 Дориана
До коментар #13 от "Европейца":Точно така, коалиция Магнитски - Мафия имаха мнозинство в Парламента , но умишлено не искаха да направят реформи. С бюджета е същото - реално не искаха да го поправят за това отложиха промените за следващия бюджет.. Точно тази арогантност и управление на инат ги свали от власт.

12:23 13.12.2025
17 Кои кражби
До коментар #14 от "Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б":Няма ли един факт? Щото докато ПП и ДБ бяха в скута на пеевски има много факти.
12:24 13.12.2025
КОЙ ГО КАЗВА?!???
12:24 13.12.2025
19 Файърфлай
До коментар #11 от "Дориана":Лошото не само на този бюджет,а и на много предишни са две неща:
1.Доходите на работещите се вдигат с 5-6 на сто,а тези на "преторианците"- винаги с по 40-50.
2.Аз не съм съгласен да се вдигат доходи с нови и нови и нови заеми,още повече.че броят на реално работещите непрекъснато намалява.Съвсем ще го изгубим поколението Z, ще го принудим 100 % да емигрира от тая милиционерска кочина.

12:27 13.12.2025
20 Направиха ""реформи""
До коментар #16 от "Дориана":В тяхна полза за шиш Киро и тууупа. И отнеха права на Радев.
12:28 13.12.2025
21 Орколюб
До коментар #14 от "Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б":За съжаление това са лицата на простотията и безотговорността,а само шиши и тиквата ли е проблема,,,а Доган ,ПростоКиро, Кокорчо, Дамаджаната, Сарафов, и още много други ок ли са.Резилдента Боташ и той ли е ок.

12:28 13.12.2025
Оппааааа
12:30 13.12.2025
Майора
12:32 13.12.2025
24 ХАххахах
До коментар #21 от "Орколюб":Проблемът е в разюзданият и безцеремонен БИЗНЕС. КОЙ държи парите ТОЙ управлява. Другите са кукли на конци?

12:32 13.12.2025
пак този
12:34 13.12.2025
26 аз съм твърдо против
Наивниците на протестите били проевропейски ориентирани и за Еврото, а още вчера Кошейкин изпрати писмо за спиране на Еврото в България.

12:35 13.12.2025
ФЕЙК
12:36 13.12.2025
28 Оппааааа
До коментар #19 от "Файърфлай":Точно така. Нужен е нов бюджет. С 50% общ доход, 50% ДДС. Намаляване на заплати и пенсии с 50%. Каква е тази лигавщина 10-20% за туй и унуй. Никакви дългове, кой колкото изкарал толкова, без заеми.
12:36 13.12.2025
Фен
12:36 13.12.2025
Ей, наглец
12:37 13.12.2025
ежко

12:40 13.12.2025
Не е вярно Божанков
12:44 13.12.2025
33 Бежко
До коментар #31 от "ежко":Кога държавните хрантутници ще си плащат личните осигуровки?
12:46 13.12.2025
Любопитен

12:46 13.12.2025
Жбръц
12:47 13.12.2025
оня с коня
12:49 13.12.2025
38 Европейца
До коментар #16 от "Дориана":Ми не. Разбирам емоцията ти и плъзгането по клишенцата за коалиция еди коя си. Правителството беше коалиционно, при това от коренно различни субекти. В такава комбинация се правят само разходите на всички и никакви реформи, защото партньорите са взаимно изключващи се като идеологии... и въпреки всичките си кусури е по-добре някакво правителство отколкото избори до дупка и поредния "протест" не допринасящ с абсолютно нищо за подобрение

12:49 13.12.2025
Будни
12:51 13.12.2025
40 Божанков,
Видяхме ти скъпото костюмче и скъпите обувки и лицемерието ти на уж демократ, който е против хората да си кажат мнението на законен референдум за отлагане на влизане в ямата на еврозоната за по-добро за ЕС и за България време.
Разбрах, че ти, нафърцунено нищожество, заедно с нищожеството с хазарската фамилия Наташа Киселова, успяхте да се наложите на целокупния български народ, който е избирал вас и другите уж демократи в НС, не за да си налагати личните тежнения и интереси, за сметка на народа, а да спазвате законите, които приемате, но газите със скъпите си обуща.
Накипрено и високомерно парвеню си Божанков и затова ще бъдеш аут, както и Киселова ще бъде аут от НС на следващите избори.
12:52 13.12.2025
41 Вярно е
До коментар #14 от "Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б":Протестът беше напълно автентичен, но на някои им е по-лесно да отричат истината, опитвайки се да я омаловажат.
12:53 13.12.2025
43 напротив
До коментар #38 от "Европейца":Протестът допринася МНОГО, защото спящите гласоподаватели ще разберат, че повече така не може да продлжаваме.
12:55 13.12.2025
Баце
12:56 13.12.2025
Божанков,
12:57 13.12.2025
46 Хаха
На кого народа гласува доверие след протестите?
И кой после седна в скута на Пеевски?
Това не е потъпкване на достойнството на народа бе цветарке от партия та на партия!
12:57 13.12.2025
Божанков,
13:00 13.12.2025
48 Мунчо
До коментар #34 от "Любопитен":Еми като взимам 5-6к бруто колко според теб трябва да платя за осигуровки за да имам най-малкото една достойна пенсия в бъдеще....???
13:00 13.12.2025
Млад меринджей
13:01 13.12.2025
Митро Фанов
13:02 13.12.2025
51 Предварителни данни
Нали се европейци, а на практика не ме, Само съглашатели с Урсула джендеристи на практика.
13:02 13.12.2025
Божанков,
13:02 13.12.2025
Простеста
13:03 13.12.2025
54 Някой
Българи сега, когато тръгнете за пореден път да си търсите поредният "освобосител" в лицето на Румен Радев.
Си спомтете, че Симеон Сакскобургодски и Бойко Борисов също дойдоха като "освободители" от предишните. А се превърнаха в по-големи злодеи поробители, от тези, от които дойдоха да ни "освободят". Сакскобургодски ни пороби за 8 години, Бойко Борисов ни пороби за 16 години.

13:08 13.12.2025
55 Така
До коментар #24 от "ХАххахах":разюзденият бизнес (наши и чужди милионери) въстана с помощта на улицата и улицата беше употребена, за да не се облагат дивидентите, т.е., заплатите (защото хитреците с милионите не взимат големи заплати, на които да плащат всички дължими осигуровки), а взимат дивиденти като заплати, на които плащат единствено 5% данък.
Кой не скача е червен!
Който скача е кретен.
13:10 13.12.2025
Данко Харсъзина
13:11 13.12.2025
57 Лъжата за Левски битува
До коментар #54 от "Някой":само в русофобските кратунки.
Пробутват ви една русофобска лъжа и русофобчетата я повтарят като папагали.

13:12 13.12.2025
Хамаско
13:13 13.12.2025
Точен
13:14 13.12.2025
60 Диана
До коментар #57 от "Лъжата за Левски битува":Въпрос на време е Пешо - мутрата са влезе в затвора!
13:19 13.12.2025
Атланте ли е, няма значение
13:19 13.12.2025
62 Стига с тия клишета, бе!
До коментар #26 от "аз съм твърдо против":Хората няма да ви управляват от улицата, а си искат властта обратно, за да отидем на нови избори!
И Дай Боже този път да са наистина честни!
13:21 13.12.2025
Много им е объркано в кратуните
13:27 13.12.2025
ПЕНКО
13:27 13.12.2025
65 Истината:
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
13:27 13.12.2025
66 Промяна
До коментар #16 от "Дориана":КАКООООООО ПЕЕВСКИ ИМА 300 ХИЛЯДИ ЗАД СЕБЕ СИ КАКООООООА ЛЪЖИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК СА ПЛАХЕНИ ШАРЛАТАНСКИ НО ВИДЯХ ЧЕИМАЛО МАРОУМНИЦИДА СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ МНОГО ДАЖЕ И БЕЗДЕЛНИЦИ ПРОСТАЦИ СЕГА КАКО ТИ ЛИ ЩЕ УПРАВЛЯВАШ ГНУСНА ПЛАТЕНА ЛЪЖКИНЯ СИТУК И ВИДЯХ ЧЕ ТЕБ ИЗОБЩО НЕ ГИ ТРИЯТ ГНУСОТИИ
13:28 13.12.2025
67 Не подценявай Апостола!
До коментар #57 от "Лъжата за Левски битува":Неслучайно не е искал помощ от никого за въстанието, а се е опитвал да го организира със съмишленици, защото е знаел, че никой даром не помага!
13:28 13.12.2025