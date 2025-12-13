Новини
Божанков: Протестът не беше заради 2% осигуровки, а заради потъпканото достойнство на нашия народ

13 Декември, 2025 11:55

  • явор божанков-
  • протест-
  • правителство

Пред евентуален бъдещ политически проект на президента Румен Радев, за който се говори от години, има два основни проблема, смята Божанков, и поясни, че първият е неговата геополитическа ориентация, а вторият е „Боташ“

Божанков: Протестът не беше заради 2% осигуровки, а заради потъпканото достойнство на нашия народ - 1
Мария Атанасова

ГЕРБ нито веднъж не назоваха истинския проблем. Този протест като повод започна от бюджета. Но ние имаме повод за гордост, защото протеста не беше заради 2% осигуровки, не беше заради дивидента, а беше заради потъпканото достойнство на нашия народ. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ депутатът от ПГ на ПП-ДБ Явор Божанков.

„И нашият народ ясно заяви от София през Кюстендил, Сливен, Пловдив до Варна, цяла България каза, че няма да позволи повече някой да потъпква достойнството на българския народ. Цяло едно младо, ново поколение го заяви, средна класа, свободни хора, работодатели и никой не го очакваше. Тази арогантност не срещна отпор, тя срещна категоричен отговор и нашият народ каза, че така повече няма да продължава - това е ясното послание“, обясни депутатът.

По думите му ГЕРБ се въртят около повода за бюджета, ДПС-Ново начало не са дали никакъв сигнал, че нещо осъзнават, а „Има такъв народ“ и БСП, за съжаление, наглеят с още по-голяма сила, отколкото две седмици по-рано.

Никакъв урок не е научен и оттук насетне големият въпрос е как продължаваме. Какво не им достигна… Тази върховна, висша, нечовешка арогантност е това, което събори правителството. Нищо друго. Те очевидно не са способни на промяна и промяната ще стане, въпреки тях, добави Божанков.

Според него беше отнето правото на един човек за справедлив процес, но това не касае само кмета на Варна, а всеки - без значение дали е общественик или бизнесмен.

„Всеки в България разбра, че може да бъде смазан, един път вкаран в онази месомелачка. Втори път - комисии за по 20-30 секунди и казват: „Не ни пука за мнението на бизнеса, не ни пука какво казват хората и ще си правим комисиите за 15-20 секунди, ако искаме и за пет секунди“. На онази прословута бюджетна комисия се чупеха микрофони… това вече беше истинското лице и аз казах от трибуната, че управляващите си върнаха заводските настройки, защото управляваха в една ситуация на разделена опозиция“, коментира още той.

Пред евентуален бъдещ политически проект на президента Румен Радев, за който се говори от години, има два основни проблема, смята Божанков, и поясни, че първият е неговата геополитическа ориентация, а вторият е „Боташ".

Явор Божанков каза още, че ако искаме честни избори, трябва да се направи промяна в изборните правила и това да се гарантира на 100% и с участници в секции, и с наблюдатели, но и с промени в Изборния кодекс.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 14 Отговор
    САЩ организираха преврата на 11 ти декември чрез американските НПО.Излизаме от Райха и отиваме в отбора на победителите.

    Коментиран от #5, #8

    11:56 13.12.2025

  • 2 Файърфлай

    33 1 Отговор
    Ти ли си "потъпканите достойнство" бе комунистическо дюмне ?

    11:57 13.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 робеспиер

    16 7 Отговор
    Ползва ли голям кабинет ,возят ли го в бронирана кола , имали НСО .Нищо не постигна протеста .Три милиона на година му дава държавата за охрана .

    12:01 13.12.2025

  • 5 Божанков,

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Помоли се на Зафиров и ще те вземе обратно в БСП.

    12:02 13.12.2025

  • 6 Авитохол

    20 11 Отговор
    Многознайко, то народа не иска да убивате лева и да давате български пари и оръжие на пропаднал корумпиран терористичен автократичен режим, но ти за това си пръв дърдорко, слушал бил той нашия народа.. ХА!

    12:02 13.12.2025

  • 7 Абе нещастник продаден

    33 3 Отговор
    Изкарахте стадото и хвърлихте България в хаос. Що не го изкарахте като бяхте в скута на пеевски и се подиграхте с конституцията? Като подписвахте закони изгодни на пеевски. Или тогава пеевски бе добър? Сега реално няма нито един човек в управлението на пеевски, за разлика от тогава. Няма и нито един закон на пеевски за разлика от тогава. Нещастници лъжливи и крадливи!

    Коментиран от #14

    12:03 13.12.2025

  • 8 Народе????

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Протеста беше от завист и алчност. Като се заговори за пари и евро народа скача.
    Когато, обаче се говори, че в Украйна загиват милиони, българина казва, е, това не е наша работа. Обаче нещата са пряко свързани. Ние плащаме всеки ден за война! Цените ще растат, субсидиите ще намаляват, доходите ще се стипяват. Евала на гърците, че знаят за какво протестират!!!

    12:03 13.12.2025

  • 9 наблюдател

    7 4 Отговор
    Има ли съд , прокуратура , служби , инфо обсужване ? Нищо не свърши протеста .Великите сили не го искат , тука му се кланяте . аман вече

    12:04 13.12.2025

  • 10 Принцеса Даяна

    25 3 Отговор
    Божанка (неопределен пол), ако протеста е бил за достойнство значи ти нямаш място там... като и леля асена, мирчявия, гнома и двойката от парапета

    12:08 13.12.2025

  • 11 Дориана

    7 12 Отговор
    И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев са пълен провал. Те не могат и не искат да направят необходимите реформи , но за това подчинявайки се на Пеевски раздават на калпак свръх високо повишение на заплати в силовите структури за да си осигурят безпроблемното купуване и фалшифициране на изборите за да могат техни депутати да влязат през задната врата на Парламента и отново да продължават да ограбват и заробват България със заеми за да има за техните партийни касички. Новият бюджет в Евро трябва да се направи от доказано професионален финансист,който ще съумее да направи необходимите реформи и да уравновеси приходи и разходи. И двата бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев за никого не е тайна, че са с фалшиво дотъкмени 3 процента. И понеже не са в състояние да се справят типично като Борисов винаги другите тоест техните предшественици им са виновни. Трябва да се направи изцяло нов балансиран и справедлив бюджет , който не излага България в Европа, защото бюджета на Теменужка Петкова и Делян Добрев ни излагат пред цяла Европа вече има критики от там да не говорим за икономическите вреди които нанася и трябва да плаща целия народ.

    Коментиран от #13, #19

    12:08 13.12.2025

  • 12 пеевсфински

    5 6 Отговор
    аз за вашия народ не зная ама само моите ора могат да ми искат оставката
    българите сте расисти и лош матрял
    другия път ше изкарам моите ора да ви понабият

    12:10 13.12.2025

  • 13 Европейца

    16 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Хубава тирада си отпрала. Само да те светна: реформи се правят с мнозинство или с еднолично управление а не от "финансисти" с грамота от кръжок в ХарварТ

    Коментиран от #16

    12:14 13.12.2025

  • 14 Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б

    7 10 Отговор

    До коментар #7 от "Абе нещастник продаден":

    Хаоса създадоха точно Борисов и Пеевски. И те го знаят. Протестите не бяха на ППДБ . Това беше революция на целия български народ срещу коалиция Магнитски Мафия и персонално срещу Борисов и Пеевски заради пълзящата диктатура , мафията, кражбите , рекетите, умишленото разделение на хората чрез бюджета и цялостното им управление на инат без да искат да чуят народа какво иска.

    Коментиран от #17, #21, #41

    12:18 13.12.2025

  • 15 Абсурдистан

    12 1 Отговор
    И това го казва един от тези, които целуваха задните части на Д. Звучи много искрено!

    12:20 13.12.2025

  • 16 Дориана

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Европейца":

    Точно така, коалиция Магнитски - Мафия имаха мнозинство в Парламента , но умишлено не искаха да направят реформи. С бюджета е същото - реално не искаха да го поправят за това отложиха промените за следващия бюджет.. Точно тази арогантност и управление на инат ги свали от власт.

    Коментиран от #20, #38, #42, #66

    12:23 13.12.2025

  • 17 Кои кражби

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б":

    Няма ли един факт? Щото докато ПП и ДБ бяха в скута на пеевски има много факти.

    12:24 13.12.2025

  • 18 КОЙ ГО КАЗВА?!???

    9 0 Отговор
    ЕДИН БЕЗ ДОСТОЙНСТО ПЕЧЕЛБАР И МУШИКА.НЕ СЛАГАЙТЕ ЧЕРВЕНИ ЛЕНТИ ТОВА Е ИСТИНАТА. СМЕНИ ТРИ ПАРТИИ. ОТ КОЙТО ДВЕ СА ФАЛИРАЛИ И ТАЗИ НА ТАМ ОТИВА ЩОМ ТОЙ Е ТАМ.

    12:24 13.12.2025

  • 19 Файърфлай

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Лошото не само на този бюджет,а и на много предишни са две неща:
    1.Доходите на работещите се вдигат с 5-6 на сто,а тези на "преторианците"- винаги с по 40-50.
    2.Аз не съм съгласен да се вдигат доходи с нови и нови и нови заеми,още повече.че броят на реално работещите непрекъснато намалява.Съвсем ще го изгубим поколението Z, ще го принудим 100 % да емигрира от тая милиционерска кочина.

    Коментиран от #28

    12:27 13.12.2025

  • 20 Направиха ""реформи""

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    В тяхна полза за шиш Киро и тууупа. И отнеха права на Радев.

    12:28 13.12.2025

  • 21 Орколюб

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б":

    За съжаление това са лицата на простотията и безотговорността,а само шиши и тиквата ли е проблема,,,а Доган ,ПростоКиро, Кокорчо, Дамаджаната, Сарафов, и още много други ок ли са.Резилдента Боташ и той ли е ок.

    Коментиран от #24

    12:28 13.12.2025

  • 22 Оппааааа

    8 0 Отговор
    Спасихте бизнеса от 5% дивидент и 1% осигуровки, оффф и бъдещите пенсионери 1% доходи. Честито. Сега бизнеса ще Ви го върне тъпкано, НО без вазелин.

    12:30 13.12.2025

  • 23 Майора

    10 1 Отговор
    Абе комсомолец , преминал пт партия в партия , откога взе да даваш акъл? Та не видя ли че 200, 300 хиляди не са целият народ , а една малка част от него и да ми говориш от името на народа е цинизъм! С защо не видиш твоята Партия на леша и пудела с пачките , на корупцията във всяко едно ваше ниво , на големите заеми и раздаване на пари , които друг трябва да плати! Засрамете се шарлатани и мошеници!

    12:32 13.12.2025

  • 24 ХАххахах

    8 0 Отговор

    До коментар #21 от "Орколюб":

    Проблемът е в разюзданият и безцеремонен БИЗНЕС. КОЙ държи парите ТОЙ управлява. Другите са кукли на конци?

    Коментиран от #55

    12:32 13.12.2025

  • 25 пак този

    0 2 Отговор
    Беше си и за обира в бюджета! 10-20 милиарда щяха да потънат в нереформирани и не оптимизирани бонуси и сектори!

    12:34 13.12.2025

  • 26 аз съм твърдо против

    3 4 Отговор
    Твърдо против съм държавата да се управлява от улицата!

    Наивниците на протестите били проевропейски ориентирани и за Еврото, а още вчера Кошейкин изпрати писмо за спиране на Еврото в България.

    Коментиран от #62

    12:35 13.12.2025

  • 27 ФЕЙК

    4 3 Отговор
    Герберастите родината разграждат, Депесарите след тях крадат, ПеПе е ри - славен път ви чака, "Трудов" път......

    12:36 13.12.2025

  • 28 Оппааааа

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Файърфлай":

    Точно така. Нужен е нов бюджет. С 50% общ доход, 50% ДДС. Намаляване на заплати и пенсии с 50%. Каква е тази лигавщина 10-20% за туй и унуй. Никакви дългове, кой колкото изкарал толкова, без заеми.

    12:36 13.12.2025

  • 29 Фен

    4 3 Отговор
    Айде, огризките от "протеста", вземайте се с Радев (ако го намерите, къде се е скрил), и да ви видим.

    12:36 13.12.2025

  • 30 Ей, наглец

    9 0 Отговор
    Ти и приятелчетата ти Не сте от народа и Никога няма да бъдете!!!!!!Вие сте лъжци и продажници и хич Не ви е еня за народа!!!!

    12:37 13.12.2025

  • 31 ежко

    2 2 Отговор
    Протеста беше точно заради 2% осигуровки!Българина най много го боло,когато директно му бръкнат в джоба!Индеректно може да го лашкат всеки ден -не му пука,но да вземат нещо от ръцете му -става бесен!

    Коментиран от #33

    12:40 13.12.2025

  • 32 Не е вярно Божанков

    4 0 Отговор
    Беше срещу данък девидента, щото тези клошари, бюджетници и студентчета много девиденти били получавали и били много умни тея от поколението z и хич не били използвани от олигарсите ....

    12:44 13.12.2025

  • 33 Бежко

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ежко":

    Кога държавните хрантутници ще си плащат личните осигуровки?

    12:46 13.12.2025

  • 34 Любопитен

    1 5 Отговор
    2% осигуровки бяха увеличение с към 1800 лева годишно на работещ в София, така че не се заблуждавайте че това беше "малко". А планът на правителството щеше да вдигне осигуровките с поне 5000 лв годишно до 2028 на човек. Аз наистина не мога да разбера за какво достойство говорим при положение, че държавата щеше да прибира към 15-20% повече от дохода на трудещите се месечно в рамките на 400-500 лв на месец увеличени осигуровки...

    Коментиран от #48

    12:46 13.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Жбръц

    4 0 Отговор
    Първият протест,беше точно заради осигуровките и процент- дивидент.Много умело използван от едрия и среден бизнес.Чукнаха леко работещите,на тази тема,за да постигнат своето.И успяха на 100%.Някой да е чул изявление от бизнес средите ( най вече от едрия бизнес),след първия протест,за оставка, или срещу прекроеният бюджет?Пълно мълчание.Не само това,но веднага скочиха срещу заложените през закон от предишните парламенти,увеличения на заплатите.С цел- те да определят колко да получава работещия,да няма фиксирани правила,за растеж на МРЗ.Не им изнася,да плащат в евро, задължителната МРЗ и съответно здравни и социални осигуровки.За столицата не съм убеден,но в останалите по малки градове,освен натрупаното недоволство срещу Бойко и Делян,огромната част,излязоха с надеждата,че ако падне правителството,еврото няма да влезе.Затова и вторият протест беше невиждано масов.За съжаление, ефекта( за народа) пак ще бъде нулев.Абсолютно съм убеден,че следващите избори ще ни донесат поредна,неочаквана сглобка,от същите днешни играчи,но в по различен модел.Бойко и Делян, ще си подсигурят със сигурност,поне по една патерица,на ръба от 4-2%,с тази цел.,което ще доведе до поредни протести,заради рязкото обедняване на стотици хиляди семейства.При такъв сценарий,ще последват избори през Октомври - две в едно! Тогава е много вероятно Президента да се появи със своя партия.

    12:47 13.12.2025

  • 37 оня с коня

    6 0 Отговор
    КЪДЕ БЕШЕ божанков по време на протеста да обясни за какво е той,а сега когато вече всичко е мирно и Тиха,седнал да обяснява кое за какво било..."След дъжд - Качулка" му казва народа на това нещо!А междувременно КОМУ са нужни тия Разяснения,след като вече няма реално Действащо Правителство а само такова "НА ДОИЗЖИВЯВАНЕ"?Предстои да видим радостни демонстрации на Бившите вече Протестиращи от Действията на едно бъдещо Служ. Правителство което в никакъв случай няма да е "Арогантно" като предходното "Редовно",но и абс. нищо няма да направи относно Исканията им,а само ще ги гледа със съчувствие и снизхождение.

    12:49 13.12.2025

  • 38 Европейца

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Ми не. Разбирам емоцията ти и плъзгането по клишенцата за коалиция еди коя си. Правителството беше коалиционно, при това от коренно различни субекти. В такава комбинация се правят само разходите на всички и никакви реформи, защото партньорите са взаимно изключващи се като идеологии... и въпреки всичките си кусури е по-добре някакво правителство отколкото избори до дупка и поредния "протест" не допринасящ с абсолютно нищо за подобрение

    Коментиран от #43

    12:49 13.12.2025

  • 39 Будни

    2 0 Отговор
    А хората пеят "да изхвърлим бокука" в люлин

    12:51 13.12.2025

  • 40 Божанков,

    4 0 Отговор
    пак си дай пистолета на синчето, за да те гръмне този път в лъжливата кратунка.

    Видяхме ти скъпото костюмче и скъпите обувки и лицемерието ти на уж демократ, който е против хората да си кажат мнението на законен референдум за отлагане на влизане в ямата на еврозоната за по-добро за ЕС и за България време.

    Разбрах, че ти, нафърцунено нищожество, заедно с нищожеството с хазарската фамилия Наташа Киселова, успяхте да се наложите на целокупния български народ, който е избирал вас и другите уж демократи в НС, не за да си налагати личните тежнения и интереси, за сметка на народа, а да спазвате законите, които приемате, но газите със скъпите си обуща.

    Накипрено и високомерно парвеню си Божанков и затова ще бъдеш аут, както и Киселова ще бъде аут от НС на следващите избори.

    12:52 13.12.2025

  • 41 Вярно е

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Не , протестите не бяха на ППДБ . Това б":

    Протестът беше напълно автентичен, но на някои им е по-лесно да отричат истината, опитвайки се да я омаловажат.

    12:53 13.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 напротив

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Европейца":

    Протестът допринася МНОГО, защото спящите гласоподаватели ще разберат, че повече така не може да продлжаваме.

    12:55 13.12.2025

  • 44 Баце

    1 0 Отговор
    Изчезвай. Протеста не е на поколение Z на цолос или на ПП-ДБ. Този боклук не е по-различен от Пеевски или Борисов.

    12:56 13.12.2025

  • 45 Божанков,

    3 1 Отговор
    потъпканото достойнство на нашия народ включва ли Референдума да те питам? А?

    12:57 13.12.2025

  • 46 Хаха

    1 1 Отговор
    Тези наистина са пълни идиоти!
    На кого народа гласува доверие след протестите?
    И кой после седна в скута на Пеевски?
    Това не е потъпкване на достойнството на народа бе цветарке от партия та на партия!

    12:57 13.12.2025

  • 47 Божанков,

    2 1 Отговор
    Ама сега последно ти за 5% от БВП ли си за НАТЮ, тенекии и тъпотии и още 1,5% за натовска инфраструктура и още 1,5 % поне за Украйна или НЕ ? Само тва не разбрах ?

    13:00 13.12.2025

  • 48 Мунчо

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Любопитен":

    Еми като взимам 5-6к бруто колко според теб трябва да платя за осигуровки за да имам най-малкото една достойна пенсия в бъдеще....???

    13:00 13.12.2025

  • 49 Млад меринджей

    4 0 Отговор
    Млад демагог!

    13:01 13.12.2025

  • 50 Митро Фанов

    0 2 Отговор
    ШшшштттТихо,че проектирам!

    13:02 13.12.2025

  • 51 Предварителни данни

    4 1 Отговор
    Тези хора, главно млади, протестирааха против 10 % дивидент и повишаване на здранвите удръжки бяха ппротив греша кауза. На запад дивидент данък е е 25%, и навсякъде в ЕС има проерсивно облагане на доходите.с

    Нали се европейци, а на практика не ме, Само съглашатели с Урсула джендеристи на практика.

    13:02 13.12.2025

  • 52 Божанков,

    3 1 Отговор
    А в заводи за барути работи ли ти се да питам ? А на минимална искаш ли?

    13:02 13.12.2025

  • 53 Простеста

    1 3 Отговор
    беше на Възраждане,за еврото!

    13:03 13.12.2025

  • 54 Някой

    1 3 Отговор
    Васил Левски ни го е казал: "Тоз, който ни освободи, той ще ни пороби“.

    Българи сега, когато тръгнете за пореден път да си търсите поредният "освобосител" в лицето на Румен Радев.

    Си спомтете, че Симеон Сакскобургодски и Бойко Борисов също дойдоха като "освободители" от предишните. А се превърнаха в по-големи злодеи поробители, от тези, от които дойдоха да ни "освободят". Сакскобургодски ни пороби за 8 години, Бойко Борисов ни пороби за 16 години.

    Коментиран от #57

    13:08 13.12.2025

  • 55 Така

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ХАххахах":

    разюзденият бизнес (наши и чужди милионери) въстана с помощта на улицата и улицата беше употребена, за да не се облагат дивидентите, т.е., заплатите (защото хитреците с милионите не взимат големи заплати, на които да плащат всички дължими осигуровки), а взимат дивиденти като заплати, на които плащат единствено 5% данък.

    Кой не скача е червен!
    Който скача е кретен.

    13:10 13.12.2025

  • 56 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Този се скита немил недраг от партия в партия. Като Левски. От всякъде гонен, на всякъде приет. По едно време дори беше при комунягите с бетоннните мозъци.

    13:11 13.12.2025

  • 57 Лъжата за Левски битува

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Някой":

    само в русофобските кратунки.

    Пробутват ви една русофобска лъжа и русофобчетата я повтарят като папагали.

    Коментиран от #60, #67

    13:12 13.12.2025

  • 58 Хамаско

    1 0 Отговор
    Поредният бисер от поредното комуне! Комуне клати въздуха за достойнството...безценно🤣🤣🤣

    13:13 13.12.2025

  • 59 Точен

    1 0 Отговор
    Божанков и кукувицата - брат и сестра...

    13:14 13.12.2025

  • 60 Диана

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Лъжата за Левски битува":

    Въпрос на време е Пешо - мутрата са влезе в затвора!

    13:19 13.12.2025

  • 61 Атланте ли е, няма значение

    3 0 Отговор
    от коя партия е. Все е смет.....

    13:19 13.12.2025

  • 62 Стига с тия клишета, бе!

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "аз съм твърдо против":

    Хората няма да ви управляват от улицата, а си искат властта обратно, за да отидем на нови избори!
    И Дай Боже този път да са наистина честни!

    13:21 13.12.2025

  • 63 Много им е объркано в кратуните

    1 0 Отговор
    на атлантенцата-кухарки. Съвсем логиката им се обърка и все по зле ще стават. Основни наративи дето са ги плещели с години дори съвсем ще забравят ако искат да останат политици ... ъхъъъ. Ще ги отвее вятъра и няма да разберат дори откъде им е дошло

    13:27 13.12.2025

  • 64 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ЧЕ ТОЙ Е ЛИЦЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД !?!!? --- ЕЕЕЕ -ЧАК ТОЛКОВА ИЗВРАТЕНИ НЕ СМЕ !?!?!?!?!?

    13:27 13.12.2025

  • 65 Истината:

    1 0 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    13:27 13.12.2025

  • 66 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    КАКООООООО ПЕЕВСКИ ИМА 300 ХИЛЯДИ ЗАД СЕБЕ СИ КАКООООООА ЛЪЖИТЕ КОИТО ДРАСКАШ ТУК СА ПЛАХЕНИ ШАРЛАТАНСКИ НО ВИДЯХ ЧЕИМАЛО МАРОУМНИЦИДА СКАЧАТ ПО ПЛОЩАДИТЕ МНОГО ДАЖЕ И БЕЗДЕЛНИЦИ ПРОСТАЦИ СЕГА КАКО ТИ ЛИ ЩЕ УПРАВЛЯВАШ ГНУСНА ПЛАТЕНА ЛЪЖКИНЯ СИТУК И ВИДЯХ ЧЕ ТЕБ ИЗОБЩО НЕ ГИ ТРИЯТ ГНУСОТИИ

    13:28 13.12.2025

  • 67 Не подценявай Апостола!

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Лъжата за Левски битува":

    Неслучайно не е искал помощ от никого за въстанието, а се е опитвал да го организира със съмишленици, защото е знаел, че никой даром не помага!

    13:28 13.12.2025

