Весела Лечева от Самоков: БОК е една от пленените институции

Българският олимпийски комитет е една от пленените институции в страната. Продължават упоритите опити да се подмени резултата от Общото събрание, да се опорочи вота на спортните федерации. Това заяви в Самоков председателят на БОК Весела Лечева.

„На фона на всички български успехи в последната година, „сагата БОК“ все още не е приключила. Българският олимпийски комитет е една от пленените институции. Девет месеца след Общото събрание имаме две съдебни решения, които защитиха избора. Имаме и категоричните определения на МОК. Но както отбелязах и в началото на тази сага, нарочно бяха пуснати толкова много искови молби, макар и еднакви по съдържание. Онзи ден президентът на федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев е обжалвал решението на съдийския състав, който бе потвърдил, че Общото събрание е проведено по всички правила. Той е пуснал индивидуална жалба, без да информира федерацията, управителния съвет. Не знам, дали осъзнава в какво въвлича Българския олимпийски комитет, но целта е ясна – шиканиране на процеса и възпиране на новото ръководство“, коментира Лечева.

Избраната за председател съобщи също така, че след няколко дни е първото заседание и по жалбата на Станка Златева.

„Тук, забележете, аз не съм присъдинена към това дело. Това е единственото дело, по което нямам право до момента на защита, което е доста учудващо. При положение, че се оспорва моят избор за председател на БОК, както и този на Изпълнителното бюро. Вярвам в независимостта на българския съд, в неговата почтеност и също така, че той няма да влезе в различни други сценарии, а именно – вотът на Общото събрание да бъде подменен вотът“, коментира Лечева.

По повод готовността за участие в Зимните олимпийски игри в Милано Кортина, Весела Лечева отбеляза: „Всички наши усилия са насочени към това – българската делегация безпрепетствяно да участва в Олимпийските игри. Акредитационният процес почти е завършил. Но това, което не виждаме, е атмосферата, която трябва да съпътства такъв толкова голям форум“.

Не разполагаме нито с бюджет, нито с администрация, нито дори с информационните канали, които все още се контролират от загубилото изборите ръководство. Не сме наясно как се харчат пари, които са обществени. Но е факт, че институцията БОК е блокирана и не работи за олимпийското движение, отбеляза още тя.

Весела Лечева бе гост на традиционния турнир за за Купата на корейския посланик и и Българската федерация по таекуондо (WT).

Състезанието се провежда в най-новата многофункционална база „СамЕлион“ в гр. Самоков.

„Изключителен спортен празник, турнир, който събира стотици таекуондисти. Искам да поздравя както президента на федерацията Слави Бинев, така и посланика на Република Корея в България, който се ангажира лично с това състезание.

Трябва да отбележим и друг важен човек – това е Петър Георгиев, който е направил една великолепна инвестиция в Самоков. Спортната зала е направена по най-високите световни стандарти и дава прекрасни условия за развитие на спорта и града. Пълно е с хора, деца, спортисти“, отбеляза още Весела Лечева.