Скандалът, който разтърси аржентинския футбол: Къде потънаха 460 милиона?!

Първият и вторият в аржентинския футбол се наричат с прякори. Така започва задълбоченият анализ на "Ел Насионал" за скандала в ръковдоството на световните шампиони.

Президентът Клаудио Тапия нарича ковчежника Пабло Товигино Ездача заради привързаността му към конете. От своя страна Товигино отговаря с друг прякор, в който ясно личи йерархията: Монарха. Тапия е убеден, че това се отнася до авторитета да оглавява най-висшия пост в Аржентинската футболна асоциация (AFA). Но Товигино – човек с власт и милиони, който ежедневно демонстрира позициите си, сякаш са изложени на витрина – не се колебае да обясни прякора на всеки, който попита. „Монарх“, казва той, "е комбинация от две думи: наполовина „маймуна“, наполовина „измамник“.

Животът и съдбата на двамата футболни ръководители са свързани отдавна, още от момента, в който ковчежникът започва да се изкачва в йерархията на AFA и се превръща в истинския двигател на бизнесите на организацията. Тапия, който държи политическия контрол, често показва почти пълно подчинение, когато става дума за искане на средства или вземане на решения, свързани с многобройните договори, които се сключват.

Една от последните новости, появили се във финансовите отчети, е проектът за превръщане на сградата на улица „Виамонте“ в бутиков хотел с 80 стаи и 10-годишен концесионен договор. Темата е обсъдена и одобрена на заседание на изпълнителния комитет. Предложението, внесено от компанията ARG Capital, включва три части: хотела, корпоративна сграда в района и AFA Point в Палермо за търговия с продукти на марката AFA. Всичко е одобрено единодушно.

ARG Capital е компания, свързана с групата Arpenta, ръководена от Мигел Ирибарне – финансова фирма, която в миналото е имала връзки с Mercado Abierto, историческата компания на Алдо Дуклер, през която някога са минавали милионите, които Нестор Кирхнер е държал в чужбина, докато е бил губернатор на Санта Крус.

Според официалните регистри и финансовите отчети от управлението на Тапия, Главната инспекция по правосъдието (IGJ) е направила множество забележки от 2017 г. насам. Балансите на AFA и Суперлигата натрупват неясноти за суми в размер на 460,8 млн. долара (по актуализирани стойности). Става дума за позиции, по които не е обяснено от какво са съставени тези суми. Инспекторът на IGJ Даниел Витоло подчертава, че отговорът би трябвало да отнеме не повече от 20 минути, тъй като тези суми са резултат от конкретни разходи.

Суперлигата, създадена отделно от AFA, за да управлява Първа дивизия и да въведе „финансов феърплей“, има забележки за 349,8 млн. долара. Основният проблемен пункт са „Разчети с клубове“ за над 305 млн. долара. AFA пък има необяснени позиции за около 23 млн. долара.

Документите показват и значението на международните договори, особено с компанията TourProdEnter LLC, която дължи на AFA 14,5 млн. долара през 2024 г. Тя е изключителен търговски агент за правата на националния отбор в чужбина, но условията на възнаграждението ѝ остават неясни. Компанията е регистрирана във Флорида и е свързана с Ерика Гилет – партньорка на бизнесмена Хавиер Фарони, близък до Серхио Маса.

Маями се е превърнал във входната точка за всички сделки, свързани с националния отбор, без ясен механизъм какъв процент от средствата се връща в AFA. В Аржентина ролята на посредник за спонсорите играе SV Group, докато много малко компании договарят директно с AFA.

Връзката между Тапия, Товигино и бившия губернатор на Сантяго дел Естеро Херардо Самора оформя трета опорна точка на властта. Провинцията, макар и без силни футболни традиции, е домакин на почти всички финали в последните години, което предизвиква недоволство сред клубовете. Но никой не се осмелява да говори.

Товигино изгражда влиянието си именно в Сантяго дел Естеро, където спортът е финансиран от държавата, а ръководителите са свързани с политиката. Оттам той се издига до AFA, а Тапия, дошъл с подкрепата на провинциалните асоциации, го назначава за ковчежник.

Двамата са се превърнали в експерти в „дипломацията на билетите“ – всеки мач на националния отбор е огромен бизнес, а реално малка част от билетите стигат до свободна продажба. Разказва се за апартамент в Катар, пълен с кеш от билети по време на Световното първенство, както и за специални грижи за багажите при полета обратно в Аржентина.

В Сантяго дел Естеро тази триада е недосегаема. Не са малко свидетелствата за представители на съдебната власт, поканени с децата си на мачове на националния отбор. Връзката между футбола, политиката и бизнеса там е видима навсякъде – дори в детайли като автомобилни колекции, които напомнят тези от музея в Термас де Рио Ондо, завършва анализът на "Ел Насионал".