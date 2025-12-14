Володимир Зеленски: Украинците в най-малко седем области са на тъмно и студено без ток

Стотици хиляди украинци продължават да са без електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от ДПА, пише БТА.
"Обстановката остава усложнена", посочи той след масираните руски удари с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Засегнатите области са Николаевска, Одеска, Херсонска, Черниговска, Донецка, Сумска и Днепропетровска, добави Зеленски.
Той добави, че при поредната атака от тази нощ има ранени, но не уточни колко. По думите му в момента се работи за възстановяване на електроснабдяването.
Той обвини Москва, че се опитва да причини възможно най-големи щети преди разговорите в Берлин със САЩ и представителите на европейските сили.
"Тази седмица – само за седмица – руснаците използваха срещу Украйна над 1500 щурмови дрона, почти 900 управляеми бомби и 46 ракети от различни видове", заяви Зеленски. Той публикува и видеозапис с щетите.
Since yesterday, all our services have been working to restore electricity, heating, and water supply to the regions following Russian strikes on energy infrastructure. The situation remains difficult – hundreds of thousands of families are still without electricity in Mykolaiv,… pic.twitter.com/vZotX4Zxal
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025
По думите на Зеленски той очаква интензивни дипломатически усилия през следващите дни. "Много е важно те да доведат до резултати. Разчитам на подкрепата на нашите партньори", добави украинският лидер. Украйна се нуждае от още от обещаните системи за противовъздушна отбрана, каза той.
Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Ама като искате да водите война, ще трябва да свиквате!
Коментиран от #37, #40
12:56 14.12.2025
2 Демокрация
Коментиран от #9
12:56 14.12.2025
3 Точен
12:57 14.12.2025
4 БОЛШЕВИК
12:57 14.12.2025
5 жалка държава
Коментиран от #28
12:57 14.12.2025
6 Още трябва
12:57 14.12.2025
7 МЪКЪ МЪКЪ
12:58 14.12.2025
8 И Киев е Руски
12:59 14.12.2025
9 Всичко се връща
До коментар #2 от "Демокрация":Пьотр Порошенко пред Радата
Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015 год.
12:59 14.12.2025
10 Демократ
13:00 14.12.2025
11 Гошо
13:00 14.12.2025
12 404
Коментиран от #17
13:00 14.12.2025
13 Последния Софиянец
13:00 14.12.2025
14 Евгени от Алфапласт
13:02 14.12.2025
15 И Киев е Руски
13:03 14.12.2025
16 пенчо
13:05 14.12.2025
17 Андро
До коментар #12 от "404":Да отиват в окопите, руснаците постоянно им правят заря и ще са на светло.💥💥☠️💀
13:06 14.12.2025
18 Каунь
Коментиран от #22
13:06 14.12.2025
19 Кривоверен алкаш
13:06 14.12.2025
20 СЕЛФИ МАСТЪР
13:07 14.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кокорчо 🌈🌈🌈
До коментар #18 от "Каунь":Кой разпореди това безобразие?!
13:09 14.12.2025
23 Бялджип
13:11 14.12.2025
24 Кажи го на...
13:12 14.12.2025
25 АБЕ ВЕ НАРКО
13:12 14.12.2025
26 БОРИС ДЖОНСЪН
13:17 14.12.2025
27 Гнусно и точка
Коментиран от #34
13:19 14.12.2025
28 Ъъъъъъъъ
До коментар #5 от "жалка държава":"До другата пролет мног ще измрат от студ и глад ..."
Кадрите със замръзнали украински войници са потресаващи. Рашките ги намериха замръзнали в окопите... Умрели са от хипотермия, ама на кой му пука?
13:20 14.12.2025
29 Надрусаняк вдигай белия парцал
Коментиран от #33
13:21 14.12.2025
30 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Сега златно биде ли иска, и златна мивка?
13:22 14.12.2025
31 Хи хи
13:22 14.12.2025
32 Тоя що пак реве .....реве за милиарди
13:24 14.12.2025
33 Ааааааа не !
До коментар #29 от "Надрусаняк вдигай белия парцал":Европейските войнолюбци не позволяват войната да свърши , искат да се воюва , воюва .......до последния покраинец !!!
13:27 14.12.2025
34 Ъъъъъъъъ
До коментар #27 от "Гнусно и точка":"К00ПЕЙКИТЕ празнуват че майки и деца студуват"
Те студуват не заради КОПЕЙКИТЕ, а заради такива като "Коалицията на желаещите" които не искат този панаир да приключи и не разрешават на Зеления да капитулира. КОПЕЙКИТЕ нямат вина! И потвърждение на това са думите на германски генерал, че е време Германия да изпрати "Таурус" и да поеме защитата на западна Украйна. Заради такива като него студуват майки с деца, а не заради КОПЕЙКИТЕ!
13:30 14.12.2025
35 илф
13:33 14.12.2025
36 ВлАдимир Зеленски:
Украинците в най-малко седем области са на тъмно и студено без ток,
вследствие на моето Мъдро ръководство на Укрия!
13:34 14.12.2025
37 Да допълня
До коментар #1 от "Българин":А ако Не бяхте дръзнали да нападате Русия по заповед на Европейските идиоти,
щяхте да имате и ток и газ, а и нямаше да ви избиват с милиони.
Ама като искате да водите война, ще трябва да свиквате!
13:36 14.12.2025
38 Е нали наште деца на училище
13:42 14.12.2025
39 Я пък тоя
Нали си царя слънце.
Нали заради теб са на тъмно и студено.
Какво само ревеш като скопен бик!
13:42 14.12.2025
40 Никой не им искаше подчинение
До коментар #1 от "Българин":Условията на Русия преди да започне войната бяха коренно различни.
Но дойде рошавият и каза на пионката "Айде да се биеме с руснаците ама айде вие".
13:43 14.12.2025
41 гръмовержецът
13:45 14.12.2025