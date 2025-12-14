Володимир Зеленски: Украинците в най-малко седем области са на тъмно и студено без ток

Стотици хиляди украинци продължават да са без електричество, съобщи президентът Володимир Зеленски в "Телеграм", цитиран от ДПА, пише БТА.

"Обстановката остава усложнена", посочи той след масираните руски удари с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Засегнатите области са Николаевска, Одеска, Херсонска, Черниговска, Донецка, Сумска и Днепропетровска, добави Зеленски.

Той добави, че при поредната атака от тази нощ има ранени, но не уточни колко. По думите му в момента се работи за възстановяване на електроснабдяването.

Той обвини Москва, че се опитва да причини възможно най-големи щети преди разговорите в Берлин със САЩ и представителите на европейските сили.

"Тази седмица – само за седмица – руснаците използваха срещу Украйна над 1500 щурмови дрона, почти 900 управляеми бомби и 46 ракети от различни видове", заяви Зеленски. Той публикува и видеозапис с щетите.

Since yesterday, all our services have been working to restore electricity, heating, and water supply to the regions following Russian strikes on energy infrastructure. The situation remains difficult – hundreds of thousands of families are still without electricity in Mykolaiv,… pic.twitter.com/vZotX4Zxal — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2025

По думите на Зеленски той очаква интензивни дипломатически усилия през следващите дни. "Много е важно те да доведат до резултати. Разчитам на подкрепата на нашите партньори", добави украинският лидер. Украйна се нуждае от още от обещаните системи за противовъздушна отбрана, каза той.

Украйна се бори с пълномащабна руска инвазия от февруари 2022 г.