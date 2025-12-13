Новини
Новият премиер в Прага: Чехия няма да участва
  Тема: Украйна

13 Декември, 2025 16:18 827 11

Според Бабиш Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Чешката република няма да поеме никакви гаранции за финансирането на Украйна, заяви днес новоизбраният чешки премиер Андрей Бабиш, който ще поеме властта в понеделник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според Бабиш Европейската комисия трябва да намери алтернативни начини за подкрепа на Украйна.

Очаква се лидерите на страните от ЕС да обсъдят идната седмица схема за заем за Украйна, която ще използва замразените руски активи, но ще включва и национални гаранции.

„Няма да поемем гаранции за нищо, нито ще инвестираме средства“, заяви Бабиш във видеоматериал, публикуван в социалните мрежи.

Европейската комисия представи безпрецедентно предложение за използването на замразените руски активи или за сключване на заеми на международните пазари, за да се съберат средства, които са спешно необходими на Украйна.

ЕС вчера замрази за неопределен срок руските активи в Европа, за да гарантира, че Унгария и Словакия, чиито правителства са приятелски настроени към Москва, няма да могат да попречат средствата на стойност милиарди евро да бъдат използвани в подкрепа на Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ефрейтор

    6 19 Отговор
    Какъв нов–тоя е износен като раздрипана дреха!

    16:20 13.12.2025

  • 2 Дудов

    22 2 Отговор
    Част от Европа.опа де събужда.На хората им писна да им насажда мнения

    16:22 13.12.2025

  • 3 ФАШИСТКИЯ ЕВРОЛАЙНАРНИК

    18 4 Отговор
    ТРЯБВА. ДА. СЕ. РАЗПАДНЕ

    16:22 13.12.2025

  • 4 ГОСТ

    24 2 Отговор
    ПОРЕДНИЯТ ЗДРАВО МИСЛЕЩ ПОЛИТИК ОТСВИРИЛ ЗЕЛЕНИЯТ НАРКОМАН.

    16:22 13.12.2025

  • 5 си дзън

    6 11 Отговор
    Щом няма да участва, няма да участват и чешките фирми в доставки на оръжия, платени от ЕС.

    16:22 13.12.2025

  • 6 Евродебил

    9 0 Отговор
    Ами,че той и Бабиш е приятел на Русия по акъла на евроинтегрираните отпадъци.Иначе хората гледат собственния си интерес,за разлика от туземците в долното поречие на дунава(визирам нас и румънците).Накра,по стара традиция на нас ще се падне лъвския пай на плащанията и репарациите.

    16:26 13.12.2025

  • 7 Миролюб Войнов, земеделец

    5 5 Отговор
    България и всички българи може подкрепим Укройна с два вагона боб и леща 👍

    16:26 13.12.2025

  • 8 Офльоф

    10 1 Отговор
    Но пък България на драго сърце и с две ръце ще спонсорира златните тоалетни на укроелита и трафика на деца там.

    16:29 13.12.2025

  • 9 Правилно

    7 1 Отговор
    Това трябва да е позицията на целия ЕС, а не да се финансира корумпирания нацистки режим на Уcpaйна!

    16:30 13.12.2025

  • 10 Още им държи влага руската окупация

    0 4 Отговор
    на чехите 1968 г.
    И те като маджарите придобиха Стокхолмски синдром!

    16:31 13.12.2025

  • 11 Обществена тайна

    5 0 Отговор
    Много е интересно как този сайт е глух и ням за трафика на деца от Украйна в който яко е замесена жената на Зельо, плюс търговията с органи...

    16:32 13.12.2025

