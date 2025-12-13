Новини
Кметът на Одеса: Врагът отново се опитва да ни остави без електричество и топлина и да унищожи морската ни логистика
  Тема: Украйна

Кметът на Одеса: Врагът отново се опитва да ни остави без електричество и топлина и да унищожи морската ни логистика

13 Декември, 2025 15:48 797 41

Цяла нощ Русия атакуваше с дронове и ракети пристанищната и енергийна инфраструктура в Одеска област

Кметът на Одеса: Врагът отново се опитва да ни остави без електричество и топлина и да унищожи морската ни логистика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия извършваше цяла нощ комбинирани атаки с дронове и ракети срещу Одеска област. Пристанищни и енергийни съоръжения бяха под прицел, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм, пише БТА.

"Руснаците нанесоха удар по Одеското морско пристанище, в резултат на който избухна пожар в зърнохранилищата. Съответните служби работят на място и отстраняват последствията от ударите. Това е втората атака срещу това съоръжение за денонощие", казва се в съобщението на Кулеба.

В резултат на многократните масирани удари е повредена енергийната инфраструктура в Одеса и областта.

В част от Одеса няма електричество, вода и топлоснабдяване, използват се резервни генератори за снабдяване в социалните обекти. Осигурени са доставки на вода и гориво. В ход са ремонтни работи.

Също така, в резултат на атаки са повредени енергийни съоръжения в Черниговска, Кировоградска, Херсонска и Николаевска области.

"Врагът отново се опитва да остави населените места без електричество и топлина, да унищожи морската ни логистика и да разруши пристанищата. Въпреки това, правим всичко, за да възстановим критичната инфраструктура възможно най-бързо", констатира украинският вицепремиер.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    43 1 Отговор
    А кой напада танкери..........

    15:52 13.12.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    20 9 Отговор
    Европа фатално закъсня!
    Маскалите идват!

    Коментиран от #15

    15:52 13.12.2025

  • 3 Какво се оплакват

    33 1 Отговор
    Руските цяла нощ са им правили безплатни коледни фойерверки а жителите на Одеса им се сърдят.
    Идват светли празници трябва да има красива заря.

    15:53 13.12.2025

  • 4 ФЕЙК

    35 1 Отговор
    Одеса е град основан от украинската императрица Екатерина Втора, Николаев е основан от украинския император Николай Първи. Нещата ще се оправят когато градовете станат руски !

    15:54 13.12.2025

  • 5 само питам

    35 0 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ ЖИВИ ЛИ СИ В ОДЕСА?

    или зеления наркомн ги изгори живи?

    Коментиран от #22

    15:55 13.12.2025

  • 6 Фейк на часа

    40 0 Отговор
    Пак излъгахте. Този НЕ Е КМЕТ НА ОДЕСА. Беше назначен преди като касапин-бандеровец, който преди никога не е живял в Одеса, за да извърши репресии и погром над руско-говорящите. В тези погроми имаше много жертви, включително етнически българи, за които никой от русофобите в България не се интересува.

    15:55 13.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    33 0 Отговор
    Вчера полковник Дъглас Макгрегър в интервю каза: Войната свърши - Руските спец части вече са в Одеса.

    Та украинските пирати наистина не случиха кого да нападат... Хубав град е Одеса, И СИ Е ИЗКОННО РУСКИ!

    15:55 13.12.2025

  • 8 оня с коня

    29 1 Отговор
    цяла България подкрепя ПУТИН

    15:55 13.12.2025

  • 9 Българин

    26 0 Отговор
    Още преди 4 години, Путин директно обясни, че СВО ще приключи, когато на окраината останат само чисти руснаци. До тогава, ще има бой, бой и само бой!

    Коментиран от #13

    15:56 13.12.2025

  • 10 Стига мрънкя ве

    7 4 Отговор
    Нали си българин

    15:56 13.12.2025

  • 11 оня с коня

    18 0 Отговор
    след като прочетоха статията Соросоднята е възмутена и ще си смени пола от яд. ха ха ха ха

    15:56 13.12.2025

  • 12 Вашият

    24 1 Отговор
    враг е в Киiф а името му е Зеленски!

    Коментиран от #16

    15:57 13.12.2025

  • 13 кои па иска да види живОКРАЙНЕЦ?

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    БОКЛУЦИТЕот окрайнаа ДОРИ БАЙ ДОНЧО ГИ ГОНИ ВИЖТЕ НЯКОЛКО СТАТИЙ ПО НАДОЛУ

    15:57 13.12.2025

  • 14 Питам:

    24 0 Отговор
    Кмете, защо разрешавате от Одеса ингилизите да изстрелват морски дронове срещу цивилни кораби и после ние да ви обираме парсата?

    15:58 13.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 голям смях

    15 1 Отговор

    До коментар #12 от "Вашият":

    ТАГАРЕНКО каза че зеления наркоман не ни е враг виж като дойде тука как му седим мирно а тои само грачи с грозния си глас

    Коментиран от #19, #23

    15:58 13.12.2025

  • 17 оня с коня

    11 0 Отговор
    Поредният руски як шут в зурлите на много пллллловитте от на -тю-тю .

    15:59 13.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Изключително неприятен глас

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "голям смях":

    Иначе да поздравим всички русофоби с коронния номер на Зеля от клоунските му години когато свиреше на пиано.

    Коментиран от #26

    16:00 13.12.2025

  • 20 Исторически парк

    12 0 Отговор
    като удряте цивилни танкери така ще е ;)

    16:00 13.12.2025

  • 21 Мимч

    18 0 Отговор
    Ами, вие сами с го изпросихте, с вашите атаки срещу руски кораби има такъв и в България.Така,че може да ви лишат и от Черно море.Вие вместо да се молите показвате злобата на зеления г-щер.Е какво очаквате освен огън,меч и пуч.....

    16:01 13.12.2025

  • 22 Укро хазарофила

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "само питам":

    Зеления rнom насила ги изпрати на фронта да се бият с братушките.

    16:01 13.12.2025

  • 23 Мнението

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "голям смях":

    на еероатлантическите пеперуди не ме интересува - могат и да му свирят на флейтата!

    16:03 13.12.2025

  • 24 Мишел

    11 0 Отговор
    При атаката руските дронове са унищожили трансформатори в 20 подстанции в града, поради което голяма част от Одеса е без електричество. Потопен е втори кораб на кей в Одеското пристанище, има пожари на още няколко, горят пристанищни складове , унищожени са кранове и друга техника. .

    16:05 13.12.2025

  • 25 СПОКО

    11 0 Отговор
    След референдума за Одеска народна република и присъединяване към РФ, вече няма да ви бомбят!

    16:06 13.12.2025

  • 26 така е

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Изключително неприятен глас":

    Гласче на мека китка със зелен чорапогащник.

    16:06 13.12.2025

  • 27 Ъхъъъъ....

    9 0 Отговор
    Кметът на Одеса. Кой точно кмет? Надали е онзи дето нищожеството Грозев го натопи за руският паспорт

    16:07 13.12.2025

  • 28 Култура Миянко

    7 0 Отговор
    Не ги мислете Одеситите ,по голямата част си отдъхват спокойно по родното Черноморие ,ако досега се чудихте на кой са украинските рег .номера UAзапочващи с ВН ,вече знаете .

    16:07 13.12.2025

  • 29 И от кога точно

    7 1 Отговор
    украинският вицепремиер Олексий Кулеба стана и кмет на Одеса?

    16:08 13.12.2025

  • 30 Ъхъъъъ....

    5 0 Отговор
    ....Телеграм, пише БТА.....пише тя, глупости само пише ама не ги и пише

    16:10 13.12.2025

  • 31 Тея Зърнохранилища са складове за оружия

    9 0 Отговор
    И боеприпаси! Житото и зърнените храни на Украйна се Изнасят през а специлизираното пристанище Джурджулещ, най Южната точка на Молдова! Украинско пристанище, Заменена Земя между Молдова и Украйна! Никакво Зърно не се изнася през Одеса, Николаев и Измаил! Руснаците бият по Военните доставки и склдове!

    16:10 13.12.2025

  • 32 гръмовержецът

    7 0 Отговор
    Ако урковците си мислят , че зимата ще са на топло и светло - да забравят ! Тепърва ще има какво още да видят , а война все още няма ...

    16:11 13.12.2025

  • 33 пише БТА....

    5 0 Отговор
    Ама няма да е лошо и задължително в БТА да минават и медицински преглед в някоя психиатрия

    16:12 13.12.2025

  • 34 "Врагът отново се опитва...."

    4 0 Отговор
    На нас не ни е враг, но за психично болните в БТА не знам...

    16:14 13.12.2025

  • 35 Миролюб Войнов, глупаФ руснак

    3 2 Отговор
    Купянск и Покровск за кой път паднаха днес, спрашиваю ? 😁

    Коментиран от #39

    16:16 13.12.2025

  • 36 Най малко ни е еня

    1 0 Отговор
    Кво бил констатирал украинският вицепремиер... и като се пише "констатирал" проверете кой и как може да констатира ! И дали от 1000 км. може да се констстира

    16:17 13.12.2025

  • 37 Пожарникар

    0 2 Отговор
    Рашистките танкери горят много зрелищно.

    Коментиран от #40

    16:18 13.12.2025

  • 38 Путин нали каза

    2 0 Отговор
    Че на морски пирати и терористи пристанище не им се полага ? Кое точно пак не е ясно? Все нещо не им е ясно на "костататорите" ...

    16:20 13.12.2025

  • 39 джудж ,

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Миролюб Войнов, глупаФ руснак":

    Ако някой ти беше казал какъв руснак си , със сигурност щеше да си обиден . Но по-добре е , че сам си слагаш определението !

    16:24 13.12.2025

  • 40 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пожарникар":

    Още по-зрелищно е мракът в укрията - като в праисторическо време са ! Няма ток , студ , мрак ....И те си мислят , че са в 21 -ви век .....

    16:26 13.12.2025

  • 41 Последно

    0 0 Отговор
    Кой се е изказал, кмета на Одеса или вицепремиерът?

    16:29 13.12.2025

