Кметът на Одеса: Врагът отново се опитва да ни остави без електричество и топлина и да унищожи морската ни логистика

Русия извършваше цяла нощ комбинирани атаки с дронове и ракети срещу Одеска област. Пристанищни и енергийни съоръжения бяха под прицел, съобщи украинският вицепремиер Олексий Кулеба в канала си в Телеграм, пише БТА.
"Руснаците нанесоха удар по Одеското морско пристанище, в резултат на който избухна пожар в зърнохранилищата. Съответните служби работят на място и отстраняват последствията от ударите. Това е втората атака срещу това съоръжение за денонощие", казва се в съобщението на Кулеба.
В резултат на многократните масирани удари е повредена енергийната инфраструктура в Одеса и областта.
В част от Одеса няма електричество, вода и топлоснабдяване, използват се резервни генератори за снабдяване в социалните обекти. Осигурени са доставки на вода и гориво. В ход са ремонтни работи.
Също така, в резултат на атаки са повредени енергийни съоръжения в Черниговска, Кировоградска, Херсонска и Николаевска области.
"Врагът отново се опитва да остави населените места без електричество и топлина, да унищожи морската ни логистика и да разруши пристанищата. Въпреки това, правим всичко, за да възстановим критичната инфраструктура възможно най-бързо", констатира украинският вицепремиер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9689
15:52 13.12.2025
2 Ганя Путинофила
Маскалите идват!
Коментиран от #15
15:52 13.12.2025
3 Какво се оплакват
Идват светли празници трябва да има красива заря.
15:53 13.12.2025
4 ФЕЙК
15:54 13.12.2025
5 само питам
или зеления наркомн ги изгори живи?
Коментиран от #22
15:55 13.12.2025
6 Фейк на часа
15:55 13.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Та украинските пирати наистина не случиха кого да нападат... Хубав град е Одеса, И СИ Е ИЗКОННО РУСКИ!
15:55 13.12.2025
8 оня с коня
15:55 13.12.2025
9 Българин
Коментиран от #13
15:56 13.12.2025
10 Стига мрънкя ве
15:56 13.12.2025
11 оня с коня
15:56 13.12.2025
12 Вашият
Коментиран от #16
15:57 13.12.2025
13 кои па иска да види живОКРАЙНЕЦ?
До коментар #9 от "Българин":БОКЛУЦИТЕот окрайнаа ДОРИ БАЙ ДОНЧО ГИ ГОНИ ВИЖТЕ НЯКОЛКО СТАТИЙ ПО НАДОЛУ
15:57 13.12.2025
14 Питам:
15:58 13.12.2025
16 голям смях
До коментар #12 от "Вашият":ТАГАРЕНКО каза че зеления наркоман не ни е враг виж като дойде тука как му седим мирно а тои само грачи с грозния си глас
Коментиран от #19, #23
15:58 13.12.2025
17 оня с коня
15:59 13.12.2025
19 Изключително неприятен глас
До коментар #16 от "голям смях":Иначе да поздравим всички русофоби с коронния номер на Зеля от клоунските му години когато свиреше на пиано.
Коментиран от #26
16:00 13.12.2025
20 Исторически парк
16:00 13.12.2025
21 Мимч
16:01 13.12.2025
22 Укро хазарофила
До коментар #5 от "само питам":Зеления rнom насила ги изпрати на фронта да се бият с братушките.
16:01 13.12.2025
23 Мнението
До коментар #16 от "голям смях":на еероатлантическите пеперуди не ме интересува - могат и да му свирят на флейтата!
16:03 13.12.2025
24 Мишел
16:05 13.12.2025
25 СПОКО
16:06 13.12.2025
26 така е
До коментар #19 от "Изключително неприятен глас":Гласче на мека китка със зелен чорапогащник.
16:06 13.12.2025
27 Ъхъъъъ....
16:07 13.12.2025
28 Култура Миянко
16:07 13.12.2025
29 И от кога точно
16:08 13.12.2025
30 Ъхъъъъ....
16:10 13.12.2025
31 Тея Зърнохранилища са складове за оружия
16:10 13.12.2025
32 гръмовержецът
16:11 13.12.2025
33 пише БТА....
16:12 13.12.2025
34 "Врагът отново се опитва...."
16:14 13.12.2025
35 Миролюб Войнов, глупаФ руснак
Коментиран от #39
16:16 13.12.2025
36 Най малко ни е еня
16:17 13.12.2025
37 Пожарникар
Коментиран от #40
16:18 13.12.2025
38 Путин нали каза
16:20 13.12.2025
39 джудж ,
До коментар #35 от "Миролюб Войнов, глупаФ руснак":Ако някой ти беше казал какъв руснак си , със сигурност щеше да си обиден . Но по-добре е , че сам си слагаш определението !
16:24 13.12.2025
40 ха-ха
До коментар #37 от "Пожарникар":Още по-зрелищно е мракът в укрията - като в праисторическо време са ! Няма ток , студ , мрак ....И те си мислят , че са в 21 -ви век .....
16:26 13.12.2025
41 Последно
16:29 13.12.2025