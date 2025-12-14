Виктор с разтърсващи разкрития за Дениз след "Ергенът": Виках полиция! (ВИДЕО)

Макар шоуто да е свършило, скандалите около първия сезон на "Ергенът: Любов в рая“ далеч не са приключили, а напротив – ескалират с всеки изминал ден. Предприемачът Виктор Иванов хвърли истинска бомба, като заяви, че се е наложило да търси помощ от органите на реда заради половинката си от риалити предаването Дениз Хайрула. Това той разкри в Надкаст с Неделчо Богданов и Слави Туджаров.

По думите му, връзката им е приключила малко след края на риалити формата, но само за него. "Ние бяхме заедно около два месеца след предаването. Аз реших да сложа край, тя обаче твърди, че ме е зарязала“, разказва Виктор. Според него след раздялата Дениз не само не приела решението му, но започнала да го търси настойчиво и да му създава сериозен дискомфорт.

Нещата се изострили още повече, когато моделката разбрала за отношенията му с Кристина. Тогава, по думите на Иванов, започнали късните обаждания, напрежението и дори заплахите.

"Тя не спира да ми пише и да ме тормози. Наложи се да предприема легални действия“, признава бизнесменът, като директно намеква, че е сезирал полицията.

Виктор не спести и критиките си към участието на Дениз в предаването. Според него зрителите са видели "пригладена“ версия на бившия еротичен модел, а реалността била съвсем различна. "Вътре беше сдържана, балансирана. Навън е съвсем друга. Дениз от реалния живот не е Дениз от Рая“, категоричен е той. Дори загатва, че определени кадри, които не я представят в добра светлина, умишлено не са били излъчени.

"Ние сме от напълно различни светове“, обяснява Виктор причините за раздялата. "Аз съм успял мъж и искам жената до мен да ми носи спокойствие, а не напрежение.“

По адрес на Петър също не липсваха хапливи думи. Виктор признава, че двамата не са приятели и определя поведението му като неискрено. Намеква дори, че актьорът е говорил зад гърба му и едва е издържал престоя си в риалитито.