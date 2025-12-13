Кирил Петков: Протестът ни показа пътя, сега трябва да го извървим заедно

Станахме световен пример как изглежда демокрацията. Получих обаждания от целия свят с поздравления към свободните хора от протеста - всички вас. Страховете за бъдещето не трябва да помрачат удоволствието от факта, че свободните българи се оказаха много, силни и заедно. Това написа в профила си във Фейсбук бившият съпредседател на Продължаваме Промяната и бивш премиер на страната Кирил Петков.
Ето цялата публикация на Петков без редакторска намеса:
И вместо да се страхуваме какво ще стане като следваща стъпка, нека си използваме уроците, които научихме досега.
Знаем, че перманентната власт не се крие в правителството и нищо още не сме направили там: прокуратура, служби, регулатори, администрация, медии (някои от тях). Без да си довършим работата там - само ще сме ранили модела Пеевски, но няма реално да сме го премахнали.
Единственият начин да променим горното е да има 121+ депутати в следващия парламент, които искат реална промяна. Досега не сме го имали това в последните правителства. Когато бях премиер, ИТН беше скритата ръка на модела Пеевски, който си измисли фалшивия аргумент за Македония и ни срина правителството само на 7 месеца. В правителството на Денков също нямахме шанс за реална промяна, но пък все пак успяхме с Шенген и Еврозоната. Реално вече постигнахме членствата, които са ни позиционирали в сърцето на Европа: ЕС, НАТО, Шенген, Еврозона. Сега единственият прогрес оттук нататък е да си почистим собствената къща от местните мафиотски ченгета, а за това ни трябват 121+. Ще има и много лесни лакмусови тестове например - ако не можем да махнем шефа на ДАНС, който е на Пеевски, няма смисъл да влизаме в каквото и да е правителство. 121+!
Вече научихме уроците, че докато нямаме мнозинство, не можем да променим България през смяна на закони. Да, щеше да ни е чудесно да имаме отново машинно гласуване само, но истината е, че въпреки че е много логично, това мнозинство никога няма да го приеме, защото ще намалят злоупотребите - а на тях им трябват. Също не можем да разчитаме на МВР да ни пази от купения вот, докато това ръководство е като прислужница на модела Пеевски. Не можем да разчитаме на прокуратурата да осъди дилърите на гласове, след като самият Сарафов престъпва закона, като остава незаконен главен прокурор. И тук идва задачата - как да имаме свободни избори и резултат от 121+, ако нямаме правилното законодателство, нямаме работещо МВР под сегашното ръководство и нямаме прокуратура да разследва изборните престъпления.
Отговорът се крие в самия протест. Представете си - от 200,000 протестиращи, ако дори само 20,000 станат гаранти за честни избори. Станат наблюдатели по секциите, но не като тези, които сега имаме, а истински мотивирани наблюдатели, готови да се борят срещу всяка злоупотреба. Готови да заснемат с телефоните си всеки дилър на гласове. Готови да направят граждански арест на всеки престъпник с пачки за купуване на гласове. Това вече видяхме, че работи в Пазарджик, сега трябва всички да запретнем ръкави и да го направим в цялата страна. ППДБ скоро ще пусне организация за обучение и координация. Следете и се присъединете, защото 20,000 свободни наблюдатели могат да са по-мощни от цялото МВР на терен. Зная, че можем!
И така приятели, план има, и този план не зависи от спасител, от нереални очаквания за законодателство или работещи МВР и прокуратура. Този план зависи от всички нас да запретнем ръкави и си довършим работата. Направихме го за протеста, можем да го направим за изборите, и ще го направим в следващия парламент, където мафията - независимо от партийните заглавия - трябва да има по-малко от 120 депутати. И ако случайно почнат да купуват депутати, този протест от 200,000 човека не трябва да стане еднократна вълна, а регулярен начин за граждански контрол. Така всеки продал се депутат ще знае, че тази вълна ще го залее.
Протестът ни показа пътя, сега трябва да го извървим заедно! Благодаря ви, свободни българи!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 наблюдател
Коментиран от #10
14:30 13.12.2025
2 Данко Харсъзина
14:30 13.12.2025
3 Мурка
14:31 13.12.2025
4 ццц
14:31 13.12.2025
5 киро острото
14:32 13.12.2025
6 Ний ша Ва упрайм
14:32 13.12.2025
7 ха ха
14:33 13.12.2025
8 побърканяк
14:33 13.12.2025
9 име
Коментиран от #12, #42
14:33 13.12.2025
10 НЕ ДУМАЙ!
До коментар #1 от "наблюдател":А ЩЯХА ЛИ ДА ГО ДРЪПНАТ, АКО НЯМАШЕ ПРОТЕСТ?
14:33 13.12.2025
11 Фен
Коментиран от #17, #36
14:34 13.12.2025
12 Споко!
До коментар #9 от "име":Няма да стане така!
Коментиран от #24, #33
14:35 13.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Голям
14:36 13.12.2025
15 Некои си
14:37 13.12.2025
16 ППарапетман
14:37 13.12.2025
17 тиририрам
До коментар #11 от "Фен":Радев може да е довел всеки, но хората сами дадоха доверие на Промяната. Не се опитвайте да внушавате, че са получили от неговия рейтинг!
14:37 13.12.2025
18 Брата
14:38 13.12.2025
19 .......
14:38 13.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Джон Велинов
14:39 13.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1000+
14:40 13.12.2025
24 име
До коментар #12 от "Споко!":Кажи как да вярвам на пpocтото киро и компания, кажи едно нещо дето са свършили? На ДБ пък още по-малко може да се вярва. 2014 радан кънев каза "нямя да правим коалиция с ГЕРБ" и след изборите направиха. След протестите 2020 три години се кълняха как ще съборяме модела Борисов, и накрая направиха НЕКОАЛИЦИЯ. Миналия ден ивайло мирчев се кълнеше че повече няма да има сглобки, значи 100 ДБ ще пристанат на боко и шишо. То вече си е традиция. Промянкаджиите с кова се различават от ДБ?
14:40 13.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гледай , ти !
14:42 13.12.2025
27 Някой
Тава е отговора ми на лъжите на бг "политици", бг "икономисти", бг "експерти", бг робовладелци, бг "журналисти" ... Изброениге по-горе некадърници да обяснят как става това в Румъния.
Да ми отговопят защо чуждите инвеститори не идват в България, а отиват в Румъния да плащат по-високи заплати и по-високи данъци?
Питам и Бойко Борисов, и Росен Желязков, и Йордан Цонев, и Асен Василев, и Мартин Димитргв, и Георги Ганев, и БСП, и ДПС, и работосатели, и синдикати, и бг "ЖУРНАЛИСТИТЕ" ...
Коментиран от #41
14:42 13.12.2025
28 Гошо
14:42 13.12.2025
29 ЕДГАР КЕЙСИ
14:43 13.12.2025
30 Я па Тоя
14:43 13.12.2025
31 Парапета
Коментиран от #50
14:45 13.12.2025
32 И Киев е Руски
14:45 13.12.2025
33 Стефанов
До коментар #12 от "Споко!":Лощо няма но ви трябва солидна кадрова база а не случайни хора като кметовете ви в Младост и Люлин, а и сериозни лидери каквото с малки изключения не виждам. Иска много работа все още нямате структури в страната много ви мързи.
Коментиран от #48
14:46 13.12.2025
34 Хасковски каунь
Язък за младите дето уеха по площадите
14:47 13.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #11 от "Фен":В МИРИZЛИВИЯ ZEЛЕН ЧОРАП , СРАМ НЯМА ..................... БОТАШ !
14:48 13.12.2025
37 Петнадесети км
14:49 13.12.2025
38 Как може да показвате
14:49 13.12.2025
39 айдеде
14:49 13.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 УСА боклук
До коментар #27 от "Някой":Тия дето искаш да ги питаш накрая, за никъфчеп не стават.
Проверено от практиката
14:51 13.12.2025
42 Отврат
До коментар #9 от "име":Киро се е взел на сериозно и си е повярвал, че е капацитет и фактор. Всички до един крадоха и грабиха народа в името на яхтите и островите си. До един са милионери в злато и в евро за разлика от хората, които го карат от заплата до заплата. Продажниците и предателите на Народа си не знаят, че няма нищо по-опасно от Народ, който вече няма какво да губи, а робът може да изгуби само оковите си!
14:52 13.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Гручко
14:52 13.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Евродебил
14:53 13.12.2025
47 Винкело
14:54 13.12.2025
48 бъркаш ме с някой
До коментар #33 от "Стефанов":Аз не съм от ПП, а само наблюдател!
14:54 13.12.2025
49 Лена
боклукът си е боклук, даже и по пижама!
14:56 13.12.2025
50 Тогава...
До коментар #31 от "Парапета":Заложи на Дебелото Д и внимавай да не падне върху теб!
14:56 13.12.2025
51 Троянец
15:00 13.12.2025
52 Данко Харсъзина
Питам, и отговор не искам.
15:01 13.12.2025
53 npo100 кире
15:01 13.12.2025