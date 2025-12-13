Новини
Кирил Петков: Протестът ни показа пътя, сега трябва да го извървим заедно

13 Декември, 2025 14:27

  • кирил петков-
  • протест

Знаем, че перманентната власт не се крие в правителството и нищо още не сме направили там: прокуратура, служби, регулатори, администрация, медии (някои от тях). Без да си довършим работата там - само ще сме ранили модела Пеевски, но няма реално да сме го премахнали

Мария Атанасова

Станахме световен пример как изглежда демокрацията. Получих обаждания от целия свят с поздравления към свободните хора от протеста - всички вас. Страховете за бъдещето не трябва да помрачат удоволствието от факта, че свободните българи се оказаха много, силни и заедно. Това написа в профила си във Фейсбук бившият съпредседател на Продължаваме Промяната и бивш премиер на страната Кирил Петков.

Ето цялата публикация на Петков без редакторска намеса:

И вместо да се страхуваме какво ще стане като следваща стъпка, нека си използваме уроците, които научихме досега.

Знаем, че перманентната власт не се крие в правителството и нищо още не сме направили там: прокуратура, служби, регулатори, администрация, медии (някои от тях). Без да си довършим работата там - само ще сме ранили модела Пеевски, но няма реално да сме го премахнали.

Единственият начин да променим горното е да има 121+ депутати в следващия парламент, които искат реална промяна. Досега не сме го имали това в последните правителства. Когато бях премиер, ИТН беше скритата ръка на модела Пеевски, който си измисли фалшивия аргумент за Македония и ни срина правителството само на 7 месеца. В правителството на Денков също нямахме шанс за реална промяна, но пък все пак успяхме с Шенген и Еврозоната. Реално вече постигнахме членствата, които са ни позиционирали в сърцето на Европа: ЕС, НАТО, Шенген, Еврозона. Сега единственият прогрес оттук нататък е да си почистим собствената къща от местните мафиотски ченгета, а за това ни трябват 121+. Ще има и много лесни лакмусови тестове например - ако не можем да махнем шефа на ДАНС, който е на Пеевски, няма смисъл да влизаме в каквото и да е правителство. 121+!

Вече научихме уроците, че докато нямаме мнозинство, не можем да променим България през смяна на закони. Да, щеше да ни е чудесно да имаме отново машинно гласуване само, но истината е, че въпреки че е много логично, това мнозинство никога няма да го приеме, защото ще намалят злоупотребите - а на тях им трябват. Също не можем да разчитаме на МВР да ни пази от купения вот, докато това ръководство е като прислужница на модела Пеевски. Не можем да разчитаме на прокуратурата да осъди дилърите на гласове, след като самият Сарафов престъпва закона, като остава незаконен главен прокурор. И тук идва задачата - как да имаме свободни избори и резултат от 121+, ако нямаме правилното законодателство, нямаме работещо МВР под сегашното ръководство и нямаме прокуратура да разследва изборните престъпления.

Отговорът се крие в самия протест. Представете си - от 200,000 протестиращи, ако дори само 20,000 станат гаранти за честни избори. Станат наблюдатели по секциите, но не като тези, които сега имаме, а истински мотивирани наблюдатели, готови да се борят срещу всяка злоупотреба. Готови да заснемат с телефоните си всеки дилър на гласове. Готови да направят граждански арест на всеки престъпник с пачки за купуване на гласове. Това вече видяхме, че работи в Пазарджик, сега трябва всички да запретнем ръкави и да го направим в цялата страна. ППДБ скоро ще пусне организация за обучение и координация. Следете и се присъединете, защото 20,000 свободни наблюдатели могат да са по-мощни от цялото МВР на терен. Зная, че можем!

И така приятели, план има, и този план не зависи от спасител, от нереални очаквания за законодателство или работещи МВР и прокуратура. Този план зависи от всички нас да запретнем ръкави и си довършим работата. Направихме го за протеста, можем да го направим за изборите, и ще го направим в следващия парламент, където мафията - независимо от партийните заглавия - трябва да има по-малко от 120 депутати. И ако случайно почнат да купуват депутати, този протест от 200,000 човека не трябва да стане еднократна вълна, а регулярен начин за граждански контрол. Така всеки продал се депутат ще знае, че тази вълна ще го залее.

Протестът ни показа пътя, сега трябва да го извървим заедно! Благодаря ви, свободни българи!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наблюдател

    34 3 Отговор
    Какъв модел си ранил ? Не зависи от теб , великите сили му дръпнаха шалтера , не ти .

    Коментиран от #10

    14:30 13.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    33 7 Отговор
    Умното пак е прекалило с кристалите.

    14:30 13.12.2025

  • 3 Мурка

    25 6 Отговор
    пътя го знаем -------Парапета виж -----башкъ бира

    14:31 13.12.2025

  • 4 ццц

    36 4 Отговор
    Ще го извървим без вас, параПетков. Сглобкаджии не ни трябват.

    14:31 13.12.2025

  • 5 киро острото

    26 5 Отговор
    кoй e тoзи тaлибaн?

    14:32 13.12.2025

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    27 4 Отговор
    пак ли вееее?! Ай скрии съ

    14:32 13.12.2025

  • 7 ха ха

    27 4 Отговор
    Помним, помним....."Няма да участваме в правителство с ГЕРБ".....после знаем какво стана.

    14:33 13.12.2025

  • 8 побърканяк

    26 4 Отговор
    Пътят ти е за Канада хващай го и не се връщай.

    14:33 13.12.2025

  • 9 име

    29 2 Отговор
    Благодарение на вас, от тук нататък ни чакат служебни кабинети на боко и шишо, щото домовата книга е пълна с ГРОБаджии ДПСари. За тази хубава конституционна реформа ще благодарите лично на христо шехерезадата, както и на двете партии-чужди агенти, ПpocтитеПарчета и ДайБългария. Преди 5г протестирахме за съдебна реформа, борба с корупцията, трябваше да се попълва ВСС за избор на нов главен прокурор, да се избират шефове на регулатори. Благодарение на ПП-ДБ нико от това не се свърши, но пък си имаме домова книга и нон-стоп парламент, където некадърници като киро ще си лапат нон-стоп заплатките.

    Коментиран от #12, #42

    14:33 13.12.2025

  • 10 НЕ ДУМАЙ!

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "наблюдател":

    А ЩЯХА ЛИ ДА ГО ДРЪПНАТ, АКО НЯМАШЕ ПРОТЕСТ?

    14:33 13.12.2025

  • 11 Фен

    17 4 Отговор
    Радев толкова го хвана срам, дето те довлече и издигна, че явно до новогодишното си словоблудство ще мълчи и ще се крие.

    Коментиран от #17, #36

    14:34 13.12.2025

  • 12 Споко!

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Няма да стане така!

    Коментиран от #24, #33

    14:35 13.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Голям

    20 3 Отговор
    Наглец

    14:36 13.12.2025

  • 15 Некои си

    21 3 Отговор
    Марш в Канада бе там да правиш алабала

    14:37 13.12.2025

  • 16 ППарапетман

    16 2 Отговор
    Пак, ще клатя парапета!

    14:37 13.12.2025

  • 17 тиририрам

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    Радев може да е довел всеки, но хората сами дадоха доверие на Промяната. Не се опитвайте да внушавате, че са получили от неговия рейтинг!

    14:37 13.12.2025

  • 18 Брата

    14 2 Отговор
    Този нали напусна политиката!? Какво се е размечтал? Най големите схемаджий и непостоянни политици са умните и красивите барабар ДП.

    14:38 13.12.2025

  • 19 .......

    17 2 Отговор
    Кире,това ,че си пусна брада, акълът ти не е повече! Инфантилен мозък...спрял да се развива... .на около 10 годишната ти възраст...няма как да мисли умно и разумно! Добре напусна властта,защото бяхме станали за смях пред света с такъв неграмотник и лъжец ,,премиер"! Прибери си Асенчо.......сега е негов ред...да си пусне брада....ако е възможно при него!😆

    14:38 13.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Джон Велинов

    14 1 Отговор
    Простия Киро пак се напълва. Не ставаш . Хората не искат Боко и Пеевски но и теб също. И си лоша реклама на Харвард ако изобщо си учил там.

    14:39 13.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1000+

    12 1 Отговор
    Ти брадат хюм като Цецо изритат го през вратата той брадясал иска през задната врата да влезе

    14:40 13.12.2025

  • 24 име

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Споко!":

    Кажи как да вярвам на пpocтото киро и компания, кажи едно нещо дето са свършили? На ДБ пък още по-малко може да се вярва. 2014 радан кънев каза "нямя да правим коалиция с ГЕРБ" и след изборите направиха. След протестите 2020 три години се кълняха как ще съборяме модела Борисов, и накрая направиха НЕКОАЛИЦИЯ. Миналия ден ивайло мирчев се кълнеше че повече няма да има сглобки, значи 100 ДБ ще пристанат на боко и шишо. То вече си е традиция. Промянкаджиите с кова се различават от ДБ?

    14:40 13.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гледай , ти !

    11 2 Отговор
    Кирето опитва да яхне протеста ! 😀 Евронатовското сшугинче , дето изгони 70 руски дипломата ?! Да се скрие нещастника !

    14:42 13.12.2025

  • 27 Някой

    9 1 Отговор
    В Румъния данък дивидент е 15%, пък чуждите инвестиции там са много повече. В Румъния минималната заплата е 648 евро и е по-висока от българската. И въпреки това много повече чужди инвеститори предпочитат да инвестипат в Румъния отколкото в България. В цяла Европа минималтата заплата е по-висока от българската, а инвеститорите отиват там, не идват у нас, "въпреки по-добрите условия за правене на бизнес у нас, по-евтиния бг труд и по-ниските бг данъци". Последното изречение е сарказъм.

    Тава е отговора ми на лъжите на бг "политици", бг "икономисти", бг "експерти", бг робовладелци, бг "журналисти" ... Изброениге по-горе некадърници да обяснят как става това в Румъния.
    Да ми отговопят защо чуждите инвеститори не идват в България, а отиват в Румъния да плащат по-високи заплати и по-високи данъци?
    Питам и Бойко Борисов, и Росен Желязков, и Йордан Цонев, и Асен Василев, и Мартин Димитргв, и Георги Ганев, и БСП, и ДПС, и работосатели, и синдикати, и бг "ЖУРНАЛИСТИТЕ" ...

    Коментиран от #41

    14:42 13.12.2025

  • 28 Гошо

    13 2 Отговор
    Нямаме нужда и от теб, мекере такова.

    14:42 13.12.2025

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 6 Отговор
    ПРОТЕСТА НИ ПОКАZA ПЪТЯ , ZAEДНО С МИРИZЛИВИЯ ЧОРАП .................... МИСТЪР БОТАШ ..................... ФАКТ !

    14:43 13.12.2025

  • 30 Я па Тоя

    9 2 Отговор
    Този си е въобразил, че ще гласуват за него. Заблудена и въртоглава овца виждали ли сте?

    14:43 13.12.2025

  • 31 Парапета

    6 3 Отговор
    Колко лесно пак ни оседлаха! Ако пак заложим на тия, то верно сме много наивни.

    Коментиран от #50

    14:45 13.12.2025

  • 32 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Който се спусне по парапета шА СА опРАЙ

    14:45 13.12.2025

  • 33 Стефанов

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Споко!":

    Лощо няма но ви трябва солидна кадрова база а не случайни хора като кметовете ви в Младост и Люлин, а и сериозни лидери каквото с малки изключения не виждам. Иска много работа все още нямате структури в страната много ви мързи.

    Коментиран от #48

    14:46 13.12.2025

  • 34 Хасковски каунь

    5 2 Отговор
    Аз не само знам , но съм уверен, че пътя ще го извървите с Боко Борисов. И се обзалагам. Отново ще се извъртите .
    Язък за младите дето уеха по площадите

    14:47 13.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Фен":

    В МИРИZЛИВИЯ ZEЛЕН ЧОРАП , СРАМ НЯМА ..................... БОТАШ !

    14:48 13.12.2025

  • 37 Петнадесети км

    6 0 Отговор
    Не на милитаризацията, не на войната, не на санкциите! Да си кажат реалната програма и да видим колко процента ще получат.

    14:49 13.12.2025

  • 38 Как може да показвате

    6 0 Отговор
    отпадъка на България? Гнусно лъжливо същество.

    14:49 13.12.2025

  • 39 айдеде

    4 0 Отговор
    GOO HOME.!!! Видяхме , опитахме и стига толкоз бегии.

    14:49 13.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 УСА боклук

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    Тия дето искаш да ги питаш накрая, за никъфчеп не стават.
    Проверено от практиката

    14:51 13.12.2025

  • 42 Отврат

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Киро се е взел на сериозно и си е повярвал, че е капацитет и фактор. Всички до един крадоха и грабиха народа в името на яхтите и островите си. До един са милионери в злато и в евро за разлика от хората, които го карат от заплата до заплата. Продажниците и предателите на Народа си не знаят, че няма нищо по-опасно от Народ, който вече няма какво да губи, а робът може да изгуби само оковите си!

    14:52 13.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гручко

    3 0 Отговор
    ние не щем да си с нас, ай беги отдето си дошъл

    14:52 13.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Евродебил

    2 0 Отговор
    Пак ли ще се подменяте и ще перете еднокнижника и шопара бе?И как бойкиев не се е появил още с болшевишката шапка-умоотводка за да поведе жълтопаветниците?На едно дърво трябва да бъдете повесени с тях и духовния ви наставник ром Иван Костоф.Но карай,Големия проблем и истинския тумор на държавата ни са жълтопаветниците и електората,а вие,ГРОБ,ДПС(старо и ново начало) и всички останали партии,политици,номенклатура и прочее евроатлантици сте само разсейкитеик и следствие.Единственния път за стопиране и увладяване последствията на евроатлантизма е този начертан от Пол-Пот и стратезите на Червните Кхмери.Друг няма.

    14:53 13.12.2025

  • 47 Винкело

    2 0 Отговор
    Пуснете едно търсене изображения на това: "Lexi Fleurs" и ще разберете какво ще се опитат да пробутват напролет и на чии гласове разчитат.

    14:54 13.12.2025

  • 48 бъркаш ме с някой

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Стефанов":

    Аз не съм от ПП, а само наблюдател!

    14:54 13.12.2025

  • 49 Лена

    2 2 Отговор
    Кирчо, Кирчо, и с брада и без брада, с мустак и без мустак, с парапет и без парапет, е ясно едно-
    боклукът си е боклук, даже и по пижама!

    14:56 13.12.2025

  • 50 Тогава...

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Парапета":

    Заложи на Дебелото Д и внимавай да не падне върху теб!

    14:56 13.12.2025

  • 51 Троянец

    0 0 Отговор
    Абе ДЕЗЕРТЬОР- Теб никой не те иска!Ходи хващай парапета и не се мисли,че НЯКОЙ е бил на Протеста-за да се върнеш Ти! Ходи при Сенсея,Лена парапетката или просто ходи пак в Канада!Ние не те искаме!

    15:00 13.12.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Умния как си представя, че ще изпрати младички розови понита, като наблюдатели в дивите цигански секции из Северозапада например? И има ли на представа какво ще им се случи на розовите, само ако припарят до махалите, а не до избирателните секции?
    Питам, и отговор не искам.

    15:01 13.12.2025

  • 53 npo100 кире

    0 0 Отговор
    всички на парапета !

    15:01 13.12.2025

