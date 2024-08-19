19 август: Отбелязваме световният ден на фотографията

Днес, на 19 август, отбелязваме 186 години от момента, в който фотографията официално получава своето признание като изкуство и наука – събитие, което променя визуалната история на човечеството. На тази дата през 1839 година Луи Дагер представя публично пред Френската академия на науките и изящните изкуства своя процес за създаване на изображение – дагеротипия. Веднага след това френското правителство откупува патента и прави метода свободно достъпен за целия свят, поставяйки началото на масовата употреба на фотографията.

Думата „фотография“ има гръцки корени и означава „рисуване със светлина“. Опитите за запечатване на действителността с помощта на светлина започват още по времето на Леонардо да Винчи, но първата оцеляла фотографска снимка е дело на Жозеф Нисефор Ниепс от 1826 г. За експонацията той използва калаено-оловна плочка и се налага изображението да бъде изложено на слънчева светлина в продължение на осем часа, за да се получи резултат.

Технологиите продължават да се развиват и през 1901 г. с появата на достъпни за масовия потребител фотоапарати фотографията навлиза широко в бита. Истинска революция настъпва през 1925 г., когато се появява първият модел „Лайка“ с 35 мм лента – стандарт, който определя посоката на фотоиндустрията в следващите десетилетия. В наши дни фотографията преживява нов бум чрез дигиталните технологии, социалните мрежи и лесния достъп до висококачествени снимки през мобилни устройства.

В България художествената фотография получава официално статут на изкуство през 1957 г. и само две години по-късно започва редовно и задочно обучение в тогавашния Техникум по графика, днес Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография. През 1993 г. фотографията е включена и като самостоятелна специалност в НАТФИЗ, което дава възможност на младите творци да се развиват професионално в тази област.

Първата запазена снимка на българи датира от 1842-1843 година и е направена във Виена, където Тодор Минков и майка му позират пред обектива – според експертите, вероятно на българския пионер-фотограф Анастас Йованович. Наред с него, значим принос за развитието и популяризирането на фотографията у нас имат още Атанас Стоянов, Тома Хитров, Георги Данчов и Георги Ст. Георгиев.

Днес 19 август се отбелязва като Световен ден на фотографията – дата, посветена не само на технологичния напредък, но и на силата на образа да документира, вдъхновява и променя обществото. Международни фотоагенции, галерии и социални платформи използват повода, за да популяризират работата на съвременните фотографи и да насърчат интереса към визуалните изкуства сред следващите поколения.