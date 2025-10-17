Стотици фенове на Тейлър Суифт щурмуваха музей, за да видят картина от нейно ВИДЕО

Държавният музей в германския град Висбаден се оказа неочаквано притегателен център за фенове на Тейлър Суифт, след като посетители забелязаха поразителна прилика между една от изложените му картини и откриващата сцена от видеоклипа към актуалния хит на певицата „The Fate of Ophelia“.

По данни на Associated Press, през изминалия уикенд музеят е посрещнал стотици допълнителни посетители, сред които и семейства, пътували специално от други градове, включително Хамбург. Сред гостите е имало и множество американски семейства, живеещи в района заради базата на американската армия във Висбаден.

📰| Visitors peaked at Hessische Landesmuseum in Germany, to admire the “Ophelia” painting following Taylor Swift’s #1 hit. pic.twitter.com/HXwn0Y9Ujj

Причината за интереса е картина от началото на XX век, изобразяваща героинята Офелия от „Хамлет“ на Шекспир. Произведението е дело на немския художник Фридрих Хайзер и показва младата жена, облечена в бяло и заобиколена от водни лилии — образ, който напомня на визуалната концепция от клипа на Суифт, където певицата пресъздава самата Офелия.

Директорът на музея Андреас Хенинг потвърждава пред германската агенция dpa, че във видеото на Суифт има „ясни визуални паралели“ с творбата на Хайзер. Екипът на музея е забелязал приликата още в началото на октомври и е решил да организира специална обиколка, посветена на феновете на певицата. След публикуване на съобщението онлайн, новината се разпространила светкавично в социалните мрежи и предизвикала огромен интерес.

Hessische Landesmuseum müzesi, Taylor Swift hayranlarının akınına uğradığını açıkladı. Sebebi ise müzede sergilenen bir tablonun Taylor’ın “The Fate of Ophelia” adlı müzik videosunun açılış sahnesine benzemesi.



“Taylor Swift’in video klibi için müzemizdeki bu tabloyu ilham… pic.twitter.com/sQW7jTYm1d

„Много се радваме на това внимание – за нас е истинско удоволствие“, споделя говорителят на музея Сузане Хиршман пред AP. Тя допълва, че специалната обиколка, озаглавена „Taylor Swift’s ‘Ophelia’ в музея на Висбаден“, ще се проведе на 2 ноември и феновете, облечени като Тейлър Суифт или като героинята Офелия, ще могат да влязат безплатно.

Интересът обаче се оказал толкова голям, че всички места за обиколката вече са резервирани, а ръководството на музея обмисля добавяне на допълнителни дати, за да посрещне т.нар. „арт-суифтита“.

Хенинг разкрива, че музеят се е опитал да се свърже с екипа на Тейлър Суифт, но засега без успех. „Бих искал един ден лично да ѝ покажа оригиналната картина“, заявява той.

По думите му, екипът не може със сигурност да потвърди, че творбата е била директно вдъхновение за клипа, но възприема вниманието като „чудесна възможност да привлечем нова публика, която досега не е познавала музея“.

Песента „The Fate of Ophelia“ продължава да води класациите както в Германия, така и в Съединените щати, а ефектът от нея вече се усеща дори в света на изкуството.