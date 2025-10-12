Сбъдната мечта: Владо Карамазов направи голям пробив в световната фотография (ВИДЕО)

„Мечтите се сбъдват!“ — с тези думи актьорът, фотограф и водещ Владо Карамазов сподели новината за огромен пробив в света на фотографията. Българинът, който от години гради впечатляваща кариера зад обектива, обяви, че неговият проект за затворниците в Белене е избран и продуциран от едни от най-влиятелните имена на световната сцена.

Карамазов, който в момента се намира в Лондон, публикува емоционално видео в социалните мрежи, в което не скри вълнението си: „Не мога да повярвам, че това се случва!“, сподели той с усмивка и треперещ глас.

Въпросният признат проект е фотографската му поредица, заснета в затвора в Белене — дръзка и въздействаща работа, в която актьорът показва своя уникален поглед към човешката история, памет и емоции.

„През годината през тях минават стотици проекти от цял свят, а те избират само два. Невероятно е, че избраха моя. Това, че продуцират проекта, означава, че ще го легитимират и разпространят в целия свят“, разказа Карамазов.

По думите му нивото на работа в Лондон е изключително високо: „Различно е и зверски интересно. Хората тук са невероятно концентрирани, работят с енергия и страст, която те заразява.“

Кои точно са големите имена, застанали зад продукцията, Владо засега не разкрива. Той обаче намеква, че става дума за международни професионалисти от най-висок ранг, чиито имена ще бъдат обявени съвсем скоро.

Стотици фенове на актьора го поздравиха за огромния успех и му пожелаха да покорява все повече високи върхове във фотографията, която от хоби се превърна в професия и страст за Владо Карамазов.