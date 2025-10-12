Новини
Любопитно »
Сбъдната мечта: Владо Карамазов направи голям пробив в световната фотография (ВИДЕО)

12 Октомври, 2025 16:33 444 3

  • владо карамазов-
  • владимир карамазов-
  • фотография-
  • проект-
  • белене-
  • затвор

Големи имена във фотографията ще продуцират проекта на актьора за затворниците в Белене

Сбъдната мечта: Владо Карамазов направи голям пробив в световната фотография (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Мечтите се сбъдват!“ — с тези думи актьорът, фотограф и водещ Владо Карамазов сподели новината за огромен пробив в света на фотографията. Българинът, който от години гради впечатляваща кариера зад обектива, обяви, че неговият проект за затворниците в Белене е избран и продуциран от едни от най-влиятелните имена на световната сцена.

Карамазов, който в момента се намира в Лондон, публикува емоционално видео в социалните мрежи, в което не скри вълнението си: „Не мога да повярвам, че това се случва!“, сподели той с усмивка и треперещ глас.

Въпросният признат проект е фотографската му поредица, заснета в затвора в Белене — дръзка и въздействаща работа, в която актьорът показва своя уникален поглед към човешката история, памет и емоции.

„През годината през тях минават стотици проекти от цял свят, а те избират само два. Невероятно е, че избраха моя. Това, че продуцират проекта, означава, че ще го легитимират и разпространят в целия свят“, разказа Карамазов.

По думите му нивото на работа в Лондон е изключително високо: „Различно е и зверски интересно. Хората тук са невероятно концентрирани, работят с енергия и страст, която те заразява.“

Кои точно са големите имена, застанали зад продукцията, Владо засега не разкрива. Той обаче намеква, че става дума за международни професионалисти от най-висок ранг, чиито имена ще бъдат обявени съвсем скоро.

Стотици фенове на актьора го поздравиха за огромния успех и му пожелаха да покорява все повече високи върхове във фотографията, която от хоби се превърна в професия и страст за Владо Карамазов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Фотографът Карамазов има екксклузивните права да снима Гомямото Д и малкото Б в профил и анфас когато се наложи

    16:37 12.10.2025

  • 2 Почитателка

    0 0 Отговор
    Поздрави за г-н Карамазов за успеха! Но…. уж е актьор и даже секс символ, а нещо монологът му към видеото тук е хептен пък “по домашному”. Имам предвид подсмърчането и последната фраза….

    16:42 12.10.2025

  • 3 Помак

    2 0 Отговор
    Браво Владо ! Гледах предаванията по Нова ..няма друг като теб евала ...но не мисли ,че започнах да харесвам престъпниците !

    16:45 12.10.2025