Художничката Фанка Борисова спечели вота на зрителите на полуфинала на "България търси талант"

1 Декември, 2025 12:01 461 0

Тя се отправя към големия финал на 14 декември

Художничката Фанка Борисова спечели вота на зрителите на полуфинала на "България търси талант" - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Художничката Фанка Борисова от защитеното жилище в Перник си извоюва място на финала на "България търси талант", който предстои на 14 декември. Нейният талант – рисунка, създадена пред очите на публиката и посветена на покойна близка приятелка, донесе силен емоционален заряд и разчувства всички в залата.

Именно тя стана участникът, събрал най-много зрителски SMS-и във втория полуфинал. „Бих я купил с удоволствие!“ каза Николаос Цитиридис за картината на Фанка, пише Шоу Блиц.

Журито трябваше да направи труден избор между следващите двама в зрителския вот - танцовия състав UP:NEXT и въздушния акробат Петра Кирилова. В крайна сметка към финалната битка за 90 000 лв продължи Петра с три съдийски гласа в своя полза. Този път тя впечатли всички с нежна, изтънчена и технически сложна хореография.

Вторият полуфинал на „България търси талант“ започна ударно – първи на сцената излязоха цветните музиканти от оХо, които представиха свежо авторско парче с новия си саксофонист.

След тях младият илюзионист Едуард Гаврилов комбинира магия и изкуствен интелект с помощта на брат си Антъни. Напрежението скочи с появата на гинес рекордьора Чираг Лука, който превърна сцената в екшън арена с моторна резачка, ножове и пушка, а негови мишени бяха Цитиридис, Галена и Петър Антонов.

Брейк формацията Monstribe разказа историята на човечеството чрез танц, а акробатът Кирил Трифонов предизвика тишина в залата с баланс върху кула от пет стола.

Италианецът Лука Ломбардо изигра романтична пантомима, а Manal & The Misfits раздвижиха атмосферата с новия си спектакъл.

Силата, традициите и обичаите се срещнаха в изпълнението на Battle of Legends, подкрепено с видео послание от Йордан Йовчев, а певицата Виктория Каменчева изпя брилянтно „I Have Nothing“ от Уитни Хюстън.


