Япония: Рекордно ниска раждаемост и застаряващо население

24 Декември, 2025 04:50, обновена 24 Декември, 2025 04:56 503 1

Демографската ситуация се развива значително по-зле от прогнозираното

Япония: Рекордно ниска раждаемост и застаряващо население - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очаква се раждаемостта в Япония до 2025 г. да бъде на рекордно ниско ниво от 1899 г., когато започва да се води такава статистика, съобщава вестник „Асахи“, позовавайки се на собствени изчисления, базирани на статистически данни.

Според прогнозата на вестника, броят на ражданията през 2025 г. ще бъде 667 500, в сравнение с 686 100 през 2024 г. Тази прогноза включва само деца, родени от японски граждани. Официалната статистика за 2025 г. се очаква през юни, а предварителните данни, които включват информация за чужденците, пребиваващи в страната, ще бъдат публикувани през февруари.

Демографската ситуация се развива значително по-зле от прогнозираното по-рано от Националния институт за изследване на населението и социалното осигуряване. Например, през 2023 г. средната прогноза за 2025 г. беше за 749 000 раждания. Оценката, цитирана от вестник „Асахи“, е значително по-ниска дори от най-лошия сценарий, който прогнозира раждането на 681 000 деца. Според прогноза на Института за населението, раждаемост от 666 000 годишно се очаква още до 2041 г.

През последните години страната е преживяла рекордно ниска раждаемост, съпроводена със застаряващо общество. Това е довело до намаляване на населението в трудоспособна възраст и недостиг на работна ръка.


Япония
