Американският певец Бари Манилоу отмени януарските си концерти заради рак на белите дробове

23 Декември, 2025 15:09 432 2

  • бари манилоу-
  • рак на белите дробове-
  • концерти

Манилоу планира да възобнови турнетата си през февруари с изпълнение в Лас Вегас

Американският певец Бари Манилоу отмени януарските си концерти заради рак на белите дробове - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският певец Бари Манилоу обяви отмяната на януарските си концерти поради рак на белите дробове и предстоящата си операция.

„Компютърна томография разкри раково образувание в левия ми бял дроб, което трябва да бъде отстранено“, написа 82-годишният певец в Instagram.

Манилоу каза, че е страдал от бронхит в продължение на шест седмици, преди ракът да бъде открит по време на преглед. Той добави, че е имал голям късмет, че ракът е бил открит рано.


Манилоу планира да възобнови турнетата си през февруари с изпълнение в Лас Вегас.

Световната слава на Бари Манилоу достигна своя връх през 70-те и 80-те години на миналия век. Албумите, издадени през този период, постигнаха платинен статус в няколко страни. Певецът спечели голяма популярност благодарение на един от най-забележителните диско хитове, Copacabana, записан през 1978 г. Манилоу е носител на престижните музикални награди „Еми“ и „Грами“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тортиля

    3 0 Отговор
    Дано да бъде излекуван човекът!

    15:15 23.12.2025

  • 2 генерал Муфтаджийски

    1 0 Отговор
    Предозирал е бустерите.

    15:16 23.12.2025