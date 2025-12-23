Американският певец Бари Манилоу отмени януарските си концерти заради рак на белите дробове

Американският певец Бари Манилоу обяви отмяната на януарските си концерти поради рак на белите дробове и предстоящата си операция.

„Компютърна томография разкри раково образувание в левия ми бял дроб, което трябва да бъде отстранено“, написа 82-годишният певец в Instagram.

Манилоу каза, че е страдал от бронхит в продължение на шест седмици, преди ракът да бъде открит по време на преглед. Той добави, че е имал голям късмет, че ракът е бил открит рано.

Манилоу планира да възобнови турнетата си през февруари с изпълнение в Лас Вегас.

Световната слава на Бари Манилоу достигна своя връх през 70-те и 80-те години на миналия век. Албумите, издадени през този период, постигнаха платинен статус в няколко страни. Певецът спечели голяма популярност благодарение на един от най-забележителните диско хитове, Copacabana, записан през 1978 г. Манилоу е носител на престижните музикални награди „Еми“ и „Грами“.