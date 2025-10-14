Новини
Тарантула се завърна при стопаните си година след бягството (ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 07:21

Ела Нейра каза, че паякът на име Боб е изчезнал заради съпруга ѝ

Тарантула се завърна при стопаните си година след бягството (ВИДЕО) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тарантула се завърна у дома година след бягството си, стана ясно от съобщение в TikTok профила на собственичката ѝ.

Ела Нейра каза, че паякът на име Боб е изчезнал заради съпруга ѝ. Основно той полагал грижи за тарантулата, но страдал от Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност и един ден забравил да затвори клетката. Семейството се опитало да потърси животинката, но в крайна сметка се отказало.

Година по-късно Нейра внезапно видяла Боб в ъгъла до входната врата, докато била сама вкъщи с децата. Тя се страхувала да се приближи до домашната тарантула, докато съпругът ѝ не се върнал от работа. Той разпознал любимия си паяк, вдигнал го от пода и го поставил в терариума.

Семейството няма представа къде била изчезнала тарантулата им цяла година. За да отпразнува завръщането му, Нейра украсила терариума на Боб и призовала съпруга си да бъде по-внимателен към него.

@elaaneyra And my husband isn’t home 😭😭😭 #tarantula #fyp #lostspider ♬ original sound - ✩


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
