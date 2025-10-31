Новини
Любопитно »
Концертът на Меди - по-продаван от на Коцето и Андре Рийо

Концертът на Меди - по-продаван от на Коцето и Андре Рийо

31 Октомври, 2025 11:43 685 6

  • меди-
  • концерт-
  • събития-
  • най-продаван-
  • андре рийо

Вижте още кои са най-продаваните събития в близките месеци

Концертът на Меди - по-продаван от на Коцето и Андре Рийо - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Първият голям концерт на Меди, който неслучайно ще се състои навръх Международния ден на жената, заема първо място в Топ 10 на най-продаваните билети в най-голямата онлайн система за билети у нас, пише "Телеграф".


Сред най-желаните събития напоследък попадат и самостоятелните концерти на Влади Ампов – Графа (15 ноември) и на Краля на валса Андре Рийо (4 февруари догодина), и двете в зала „Арена 8888“.

На четвърта позиция по интерес е мюзикълът „Зоро“ с участието на Владимир Зомбори, който ще се играе на 8 декември в зала 1 на НДК. Снощи на същото място се състоя и първото му представление, а билетите за него бяха разпродадени отдавна.

Петото място заема „Лекция №3“ на Камен Донев. Актьорът ще представи своите възгледи за силата на словото на 1 ноември – Деня на народните будители – в зала 1 на НДК.

Сред най-търсените концертни прояви у нас са и изявите на други двама големи родни фолкзвезди – Азис (13 февруари, като билетите за 14 февруари вече са изчерпани) и Константин (21 март догодина). И двете събития ще се проведат в зала „Арена 8888“.

На същото място ще се състои и шоуто на гръцката звезда Никос Вертис на 23 януари.

В Топ 10 попадат още концертът на „Фондацията“ заедно със „Сигнал“, Б.Т.Р. и „Тангра“, който ще се състои тази вечер, както и акустичният концерт „Параклис“ на „Молец“ на 5 ноември.

Прави впечатление, че в класацията липсва примата на българската музика Лили Иванова. Билетите за нейните концерти се продават чрез друга платформа, а проверка на „Телеграф“ показа, че за двете ѝ дати в София – 12 и 13 декември в зала 1 на НДК – все още има свободни места.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    3 0 Отговор
    Как ли щеше да звучи статията, ако в нея се говореше за Мехмед Огнянов Гогов и се споменаваше Васил Боянов Троянов?

    12:04 31.10.2025

  • 2 Някой

    2 2 Отговор
    Коцето и Андре Рийо ще имат общ концерт, евала!

    12:09 31.10.2025

  • 3 да ти кажа

    4 0 Отговор
    Тоя чалгар ли е? Ако, да....доказваме за пореден път, че сме чалгарска държава!

    12:17 31.10.2025

  • 4 Българин

    1 0 Отговор
    Кръвта вода не става!
    Няма какво да заглуши гласът на сърцето. Народа познава корените си и винаги се връща към тях!

    12:23 31.10.2025

  • 5 ганди

    0 0 Отговор
    Соросите са в потрес! Вместо българите да се натискат за негърска чалга, нормалните хора искат традиционни балкански ритми!

    12:29 31.10.2025

  • 6 Идън

    0 1 Отговор
    Хелоуин- 40години- Мидалидаре 10-12 юли,Форинър и Айрън Мейдън- 50 години- 30 юни и 25 май.Това е моят избор и концертите на чалгарите не ме вълнуват.

    12:30 31.10.2025