Концертът на Меди - по-продаван от на Коцето и Андре Рийо

Първият голям концерт на Меди, който неслучайно ще се състои навръх Международния ден на жената, заема първо място в Топ 10 на най-продаваните билети в най-голямата онлайн система за билети у нас, пише "Телеграф".

Сред най-желаните събития напоследък попадат и самостоятелните концерти на Влади Ампов – Графа (15 ноември) и на Краля на валса Андре Рийо (4 февруари догодина), и двете в зала „Арена 8888“.

На четвърта позиция по интерес е мюзикълът „Зоро“ с участието на Владимир Зомбори, който ще се играе на 8 декември в зала 1 на НДК. Снощи на същото място се състоя и първото му представление, а билетите за него бяха разпродадени отдавна.

Петото място заема „Лекция №3“ на Камен Донев. Актьорът ще представи своите възгледи за силата на словото на 1 ноември – Деня на народните будители – в зала 1 на НДК.

Сред най-търсените концертни прояви у нас са и изявите на други двама големи родни фолкзвезди – Азис (13 февруари, като билетите за 14 февруари вече са изчерпани) и Константин (21 март догодина). И двете събития ще се проведат в зала „Арена 8888“.

На същото място ще се състои и шоуто на гръцката звезда Никос Вертис на 23 януари.

В Топ 10 попадат още концертът на „Фондацията“ заедно със „Сигнал“, Б.Т.Р. и „Тангра“, който ще се състои тази вечер, както и акустичният концерт „Параклис“ на „Молец“ на 5 ноември.

Прави впечатление, че в класацията липсва примата на българската музика Лили Иванова. Билетите за нейните концерти се продават чрез друга платформа, а проверка на „Телеграф“ показа, че за двете ѝ дати в София – 12 и 13 декември в зала 1 на НДК – все още има свободни места.