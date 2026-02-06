Тони Дачева празнува 59-ти рожден ден

"Майката на попфолка" Тони Дачева днес навършва 59 години.
Родена с музика в кръвта
Тони Дачева, с рождено име Тонка Дачева Дачева, е родена през 1967 г. в село Блатец, Сливенско, в семейство с дълбоки музикални традиции. Майка ѝ е певица, а баща ѝ – акордеонист, което естествено предопределя пътя ѝ към музиката. Детството ѝ преминава в град Сунгурларе, където тя прави първите си стъпки в музиката.
На едва седемгодишна възраст Тони записва първата си песен – „Отиде Янка, отиде в тая гора зелена“. Още в пети клас тя става солистка в самодейния състав на местното читалище. Въпреки че никога не е посещавала професионални уроци по музика, нейният талант и бързото възприемане на мелодии я превръщат в една от най-обещаващите млади изпълнителки в региона.
Началото на звездната кариера
На 16-17 години Дачева започва да пее с местната група „Бакхус“, съставена от самодейни музиканти, като изнася концерти на различни събития. След завършване на средното си образование, тя работи кратко време като секретарка в читалището в Сунгурларе, но усеща, че истинското ѝ призвание е музиката.
Преломният момент в кариерата ѝ настъпва на 25 ноември 1987 г., когато се запознава с ръководителя на оркестър „Кристал“ Красимир Христов. По време на прослушването Тони изпълнява песни от репертоара на Силвия Кацарова и Кичка Бодурова и впечатлява музикантите. Така започва дългогодишното ѝ сътрудничество с оркестър „Кристал“, което ѝ носи първите големи успехи.
От оркестър „Кристал“ до солова кариера
Дебютният албум на Тони Дачева е записан през 1991 г. с участието на оркестър „Кристал“. През следващите години те създават серия от успешни албуми, включително два дуетни проекта с Мустафа Чаушев и дует „Шанс“. Едно от най-запомнящите се парчета от този период е „Шоколади, бонбони“, което става истински хит през 90-те години.
През 1998 г. Дачева решава да напусне оркестъра и да се насочи към солова кариера. Въпреки това тя продължава да записва успешни дуети и да работи с утвърдени имена в музикалния бранш.
Партньорство и личен живот
През 1997 г. Тони се запознава с популярния изпълнител Найден Милков. Двамата не само споделят живота си заедно в продължение на 11 години, но също така създават четири дуетни албума и изнасят десетки концерти. През 2008 г. обаче пътищата им се разделят както в професионален, така и в личен план.
През 2014 г. Тони Дачева осиновява дъщеря си Виктория – събитие, което тя описва като едно от най-значимите и красиви в живота си.
Дори след десетилетия на сцената, Тони Дачева не престава да бъде част от музикалния живот в България. През 2015 г. тя се включва в юбилейните концерти на Мустафа Чаушев, с когото остава близка и в професионален, и в приятелски план.
Днес, на 58 години, Дачева продължава да бъде символ на непреходния успех и е вдъхновение за много млади изпълнители. Тя не само оставя следа в историята на българския попфолк, но и доказва, че истинският талант и любовта към музиката могат да преминат през всяко предизвикателство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Коментиран от #3
11:17 06.02.2025
2 Анти чалга
11:20 06.02.2025
3 Какво нещо е фотошопът,
До коментар #1 от "Сила":докарала се е на 20 годишна!
11:24 06.02.2025
4 Дококо
11:35 06.02.2025
5 Пудрев
Пък то - пяла с някаква мутра на някакви шебеци по селата на сватби и новобрански!
Коментиран от #6
11:35 06.02.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ариана Гранде
11:47 06.02.2025
8 Малиии
11:48 06.02.2025
9 Истината-винаги
11:57 06.02.2025
10 Набор 2007
12:16 06.02.2025
11 Чалгаджийската медия
Не сте българи....
Коментиран от #23
12:18 06.02.2025
12 Анти чалга
12:30 06.02.2025
13 Хейт
12:31 06.02.2025
14 шушoни
12:41 06.02.2025
15 8675
12:45 06.02.2025
16 Кондьо - МонДьо
12:45 06.02.2025
17 ИВАН
14:15 06.02.2025
18 Вера
17:38 06.02.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Шофьорска “музика”…
Хубава работа, ама…
03:47 06.02.2026
22 Да се слуша
03:52 06.02.2026
23 Прав си
До коментар #11 от "Чалгаджийската медия":Виж Британският флаг изтипосан на червения фон с името на сайта!
05:52 06.02.2026
24 Българин
Слава на Тони!
06:03 06.02.2026
25 ХХХ
07:11 06.02.2026
26 да попитам
07:41 06.02.2026
27 От мънички,до големи
08:29 06.02.2026
28 Защо бе, Тонке?
10:19 06.02.2026
29 баста на чалгата
13:05 06.02.2026
30 Тошо
14:18 06.02.2026