Тони Дачева празнува 59-ти рожден ден

Тони Дачева празнува 59-ти рожден ден

6 Февруари, 2026 02:00 13 934 30

  • тони дачева-
  • рожден ден-
  • 59 години

Вижте любопитни подробности от живота на "първата дама на попфолка"

Тони Дачева празнува 59-ти рожден ден - 1
Снимка: YouTube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

"Майката на попфолка" Тони Дачева днес навършва 59 години.

Родена с музика в кръвта

Тони Дачева, с рождено име Тонка Дачева Дачева, е родена през 1967 г. в село Блатец, Сливенско, в семейство с дълбоки музикални традиции. Майка ѝ е певица, а баща ѝ – акордеонист, което естествено предопределя пътя ѝ към музиката. Детството ѝ преминава в град Сунгурларе, където тя прави първите си стъпки в музиката.

На едва седемгодишна възраст Тони записва първата си песен – „Отиде Янка, отиде в тая гора зелена“. Още в пети клас тя става солистка в самодейния състав на местното читалище. Въпреки че никога не е посещавала професионални уроци по музика, нейният талант и бързото възприемане на мелодии я превръщат в една от най-обещаващите млади изпълнителки в региона.

Началото на звездната кариера

На 16-17 години Дачева започва да пее с местната група „Бакхус“, съставена от самодейни музиканти, като изнася концерти на различни събития. След завършване на средното си образование, тя работи кратко време като секретарка в читалището в Сунгурларе, но усеща, че истинското ѝ призвание е музиката.

Преломният момент в кариерата ѝ настъпва на 25 ноември 1987 г., когато се запознава с ръководителя на оркестър „Кристал“ Красимир Христов. По време на прослушването Тони изпълнява песни от репертоара на Силвия Кацарова и Кичка Бодурова и впечатлява музикантите. Така започва дългогодишното ѝ сътрудничество с оркестър „Кристал“, което ѝ носи първите големи успехи.

От оркестър „Кристал“ до солова кариера

Дебютният албум на Тони Дачева е записан през 1991 г. с участието на оркестър „Кристал“. През следващите години те създават серия от успешни албуми, включително два дуетни проекта с Мустафа Чаушев и дует „Шанс“. Едно от най-запомнящите се парчета от този период е „Шоколади, бонбони“, което става истински хит през 90-те години.

През 1998 г. Дачева решава да напусне оркестъра и да се насочи към солова кариера. Въпреки това тя продължава да записва успешни дуети и да работи с утвърдени имена в музикалния бранш.

Партньорство и личен живот

През 1997 г. Тони се запознава с популярния изпълнител Найден Милков. Двамата не само споделят живота си заедно в продължение на 11 години, но също така създават четири дуетни албума и изнасят десетки концерти. През 2008 г. обаче пътищата им се разделят както в професионален, така и в личен план.

През 2014 г. Тони Дачева осиновява дъщеря си Виктория – събитие, което тя описва като едно от най-значимите и красиви в живота си.

Дори след десетилетия на сцената, Тони Дачева не престава да бъде част от музикалния живот в България. През 2015 г. тя се включва в юбилейните концерти на Мустафа Чаушев, с когото остава близка и в професионален, и в приятелски план.

Днес, на 58 години, Дачева продължава да бъде символ на непреходния успех и е вдъхновение за много млади изпълнители. Тя не само оставя следа в историята на българския попфолк, но и доказва, че истинският талант и любовта към музиката могат да преминат през всяко предизвикателство.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 36 гласа.
