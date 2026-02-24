Милена Славова – гласът на бунта - навършва 60 г. днес

Днес, 24 февруари, една от най-емблематичните фигури в българската рок музика — Милена Славова — празнува своя 60-ти рожден ден. Родена през 1966 г. в София, тя остава в сърцата на поколения фенове като енергичен и независим артист, чиято музика и личност промениха родната сцена през последните четири десетилетия.

Биографични факти

Милена започва музикалната си кариера през 1985 г., когато е открита от мениджъра на братя Аргирови и бързо се превръща в една от най-провокативните фигури на родната сцена.

През 1988 г. тя съосновава групата "Ревю" — една от най-влиятелните български рок групи от края на 80-те и началото на 90-те.

През 1993 г. заминава за Великобритания, където живее шест години и издава английския си албум „Sold“, както и свири в легендарния Marquee Club в Лондон.

След завръщането си в България се връща към работа с "Ревю:, а през 2002 г. се отдава на солова кариера.

През 2012 г. стартира и популярно телевизионно предаване „Рок с Милена“ по БНТ 2, в което представя рок музика и артисти.

През 2020 г. участва в телевизионното шоу „Маскираният певец“ в ролята на Книгата.

Сред най-известните ѝ песни са „Месо“, „Ала-бала“, „Ха-ха“, „Не’ам нерви“, „Сън“ и много други, които остават част от златния репертоар на българската рок сцена.

В последните години Милена остава активна и в социалните мрежи, където поддържа контакт с фенове чрез официални профили и публикации от свои изяви и събития.

Въпреки че вече не участва толкова често в големи турнета, тя продължава да бъде уважаван и влиятелен глас в българската музика, обичан от многобройни почитатели както в страната, така и в чужбина.