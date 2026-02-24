Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Милена Славова – гласът на бунта - навършва 60 г. днес

24 Февруари, 2026 08:14 1 122 25

  • милена славова-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти от биографията на певицата

Милена Славова – гласът на бунта - навършва 60 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 24 февруари, една от най-емблематичните фигури в българската рок музика — Милена Славова — празнува своя 60-ти рожден ден. Родена през 1966 г. в София, тя остава в сърцата на поколения фенове като енергичен и независим артист, чиято музика и личност промениха родната сцена през последните четири десетилетия.

Биографични факти

Милена започва музикалната си кариера през 1985 г., когато е открита от мениджъра на братя Аргирови и бързо се превръща в една от най-провокативните фигури на родната сцена.

През 1988 г. тя съосновава групата "Ревю" — една от най-влиятелните български рок групи от края на 80-те и началото на 90-те.

През 1993 г. заминава за Великобритания, където живее шест години и издава английския си албум „Sold“, както и свири в легендарния Marquee Club в Лондон.

След завръщането си в България се връща към работа с "Ревю:, а през 2002 г. се отдава на солова кариера.

През 2012 г. стартира и популярно телевизионно предаване „Рок с Милена“ по БНТ 2, в което представя рок музика и артисти.

През 2020 г. участва в телевизионното шоу „Маскираният певец“ в ролята на Книгата.

Сред най-известните ѝ песни са „Месо“, „Ала-бала“, „Ха-ха“, „Не’ам нерви“, „Сън“ и много други, които остават част от златния репертоар на българската рок сцена.

В последните години Милена остава активна и в социалните мрежи, където поддържа контакт с фенове чрез официални профили и публикации от свои изяви и събития.

Въпреки че вече не участва толкова често в големи турнета, тя продължава да бъде уважаван и влиятелен глас в българската музика, обичан от многобройни почитатели както в страната, така и в чужбина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 13 Отговор
    Ако не бяхме ние щеше да празнува в затвора.Джендърите я съдеха за обиди и влязохме с рокерите в съда и я оправдаха.

    08:17 24.02.2026

  • 2 падение

    14 21 Отговор
    От бунтарка до копейка.

    Коментиран от #4, #5, #20

    08:18 24.02.2026

  • 3 ЧРД

    13 17 Отговор
    Такива гласове докараха държавата до сегашната безпътица и мизерия.

    Коментиран от #6

    08:19 24.02.2026

  • 4 не, истински поргерс

    14 10 Отговор

    До коментар #2 от "падение":

    от либeраcтдeмокpeтенcка фaшагa до консервативна традиционалистка

    08:21 24.02.2026

  • 5 Дактора

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "падение":

    Казах да не си напъваш паветната кратунка, че няма да ти зарасне дупката от трепанацията !

    08:22 24.02.2026

  • 6 На тая фамозната джoфpa

    12 11 Отговор

    До коментар #3 от "ЧРД":

    чак на дърти години почна да ѝ идва акълът, ама прекално късно.

    08:23 24.02.2026

  • 7 раз

    8 4 Отговор
    Милена Сливова – гласътнапунта. Да е жива и здрава жената!

    08:23 24.02.2026

  • 8 665

    24 7 Отговор
    Тоя циклоп се влачеше на Кравай само с партийните синчета, с ямахи, хонди и рокерски якета. Неща за които дори и не мечтаехме. Тъпите и песни с връзки станаха известни .Бунтарката хаха.

    Коментиран от #16

    08:25 24.02.2026

  • 9 милен славов

    13 6 Отговор
    Тишината в спалнята ражда чудовища.

    08:25 24.02.2026

  • 10 Няма бунт

    5 10 Отговор
    Комунистка е

    08:26 24.02.2026

  • 11 Машина за месо

    5 5 Отговор
    Намери ли си загубеното кученце?

    08:29 24.02.2026

  • 12 Нико

    19 5 Отговор
    Милена Славова не е никакъв емблематичен глас на бг рок музика.Тя е продукт на комунистическата некадърност изплувала като мръсна пяна през 80те години на режима.Тя беше във Великобритания и нищо не направи там.Върна се тук защото там глада я подгони.Но видно е ,че и тук нищо не става вече от нея.

    08:38 24.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Про стачка

    10 4 Отговор
    Моля личности които бащите им са ги носили в течно състояние когато Милена пееше "неам нерви" да не я коментират !

    08:43 24.02.2026

  • 15 Елизабет Цветанова

    4 1 Отговор
    Заседнаа ми кайсиите на камерунеца на гърлото, търса гастроентеролог спешно 🤣🤣🤣🤭

    08:48 24.02.2026

  • 16 Сила

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "665":

    Малко по надолу бяха партийните , на" Витошко лале " , ъгъла на Фритьоф Нансен и Толбухин ....на Кравай бяхме средна номенклатура , дипломати и ДС но имаше и от по обикновенни семейства ...от есента на 1985 се започна

    Коментиран от #17

    08:52 24.02.2026

  • 17 бяхте, бяхте и след 90та всички се нае..

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Сила":

    ...бахте

    08:58 24.02.2026

  • 18 Навалний

    3 9 Отговор
    Гадната руска подложка!

    09:03 24.02.2026

  • 19 Сандо

    3 3 Отговор
    Щом козячетата я обявяват за комунистка,значи има още хляб в нея.

    Коментиран от #22

    09:27 24.02.2026

  • 20 провинциалист

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "падение":

    "От бунтарка до копейка." - не, не е падение. Естествен процес, при който в една по-осъзната възраст се усещаш как младежкия ти ентусиазъм е бил употребен и си даваш сметка срещу какво има смисъл да се бунтуваш.

    09:40 24.02.2026

  • 21 Механик

    7 3 Отговор
    А па аз да ви разкажа за "гласът на бунта".
    Беше време размирно. Народа бе повярвал, че най-после иде хубавото време и ще станем и ние хора. Е, да, баха ни казали, че ще погладуваме няколко години, но после всичко ще стане ОК.
    Въпросната Милиена и още няколко маргинала като нея, каро баща му и майка му на оня део го пишете Графа, като Кръпката и др. се възползваха от случая и почнаха да се лансират по сцените. Специално тая, тя успя да ИЗГРАЧИ 2-3 песни и до там. После избяга в чужбина да става мома-американка, плю върху България и българите и замина за жадувания рай. Омъжи се за един дето я дънедеше на лягане и ставане.. Повече нищо не изпя, щоо нямаше кой да я слуша там. Поживя каквоо поживя и се върна тука уж да пробива пак, ама нъцки. Не стана, щоо времето бе друго, народа вече бе разбрал, че демокрацията в същност е робия.
    Та толкова с бездарният глас на бунта.

    09:42 24.02.2026

  • 22 007 лиценз ту кил

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сандо":

    Брюкселчета и лондончета са тия.

    09:42 24.02.2026

  • 23 БеГемот

    6 2 Отговор
    Ей ша са пръснити от злоба и простотия....

    10:10 24.02.2026

  • 24 Мина й времето и на нея

    3 0 Отговор
    Беше време га вееше бедър и се мъчеше да пее все разни измислени сензации, но времето отлетя.

    11:01 24.02.2026

  • 25 бай Ставри

    2 0 Отговор
    Поредното недоразумение родено от "Прехода".

    12:19 24.02.2026