Милена Славова – гласът на бунта - навършва 60 г. днес

Днес, 24 февруари, една от най-емблематичните фигури в българската рок музика — Милена Славова — празнува своя 60-ти рожден ден. Родена през 1966 г. в София, тя остава в сърцата на поколения фенове като енергичен и независим артист, чиято музика и личност промениха родната сцена през последните четири десетилетия.
Биографични факти
Милена започва музикалната си кариера през 1985 г., когато е открита от мениджъра на братя Аргирови и бързо се превръща в една от най-провокативните фигури на родната сцена.
През 1988 г. тя съосновава групата "Ревю" — една от най-влиятелните български рок групи от края на 80-те и началото на 90-те.
През 1993 г. заминава за Великобритания, където живее шест години и издава английския си албум „Sold“, както и свири в легендарния Marquee Club в Лондон.
След завръщането си в България се връща към работа с "Ревю:, а през 2002 г. се отдава на солова кариера.
През 2012 г. стартира и популярно телевизионно предаване „Рок с Милена“ по БНТ 2, в което представя рок музика и артисти.
През 2020 г. участва в телевизионното шоу „Маскираният певец“ в ролята на Книгата.
Сред най-известните ѝ песни са „Месо“, „Ала-бала“, „Ха-ха“, „Не’ам нерви“, „Сън“ и много други, които остават част от златния репертоар на българската рок сцена.
В последните години Милена остава активна и в социалните мрежи, където поддържа контакт с фенове чрез официални профили и публикации от свои изяви и събития.
Въпреки че вече не участва толкова често в големи турнета, тя продължава да бъде уважаван и влиятелен глас в българската музика, обичан от многобройни почитатели както в страната, така и в чужбина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:17 24.02.2026
2 падение
Коментиран от #4, #5, #20
08:18 24.02.2026
3 ЧРД
Коментиран от #6
08:19 24.02.2026
4 не, истински поргерс
До коментар #2 от "падение":от либeраcтдeмокpeтенcка фaшагa до консервативна традиционалистка
08:21 24.02.2026
5 Дактора
До коментар #2 от "падение":Казах да не си напъваш паветната кратунка, че няма да ти зарасне дупката от трепанацията !
08:22 24.02.2026
6 На тая фамозната джoфpa
До коментар #3 от "ЧРД":чак на дърти години почна да ѝ идва акълът, ама прекално късно.
08:23 24.02.2026
7 раз
08:23 24.02.2026
8 665
Коментиран от #16
08:25 24.02.2026
9 милен славов
08:25 24.02.2026
10 Няма бунт
08:26 24.02.2026
11 Машина за месо
08:29 24.02.2026
12 Нико
08:38 24.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Про стачка
08:43 24.02.2026
15 Елизабет Цветанова
08:48 24.02.2026
16 Сила
До коментар #8 от "665":Малко по надолу бяха партийните , на" Витошко лале " , ъгъла на Фритьоф Нансен и Толбухин ....на Кравай бяхме средна номенклатура , дипломати и ДС но имаше и от по обикновенни семейства ...от есента на 1985 се започна
Коментиран от #17
08:52 24.02.2026
17 бяхте, бяхте и след 90та всички се нае..
До коментар #16 от "Сила":...бахте
08:58 24.02.2026
18 Навалний
09:03 24.02.2026
19 Сандо
Коментиран от #22
09:27 24.02.2026
20 провинциалист
До коментар #2 от "падение":"От бунтарка до копейка." - не, не е падение. Естествен процес, при който в една по-осъзната възраст се усещаш как младежкия ти ентусиазъм е бил употребен и си даваш сметка срещу какво има смисъл да се бунтуваш.
09:40 24.02.2026
21 Механик
Беше време размирно. Народа бе повярвал, че най-после иде хубавото време и ще станем и ние хора. Е, да, баха ни казали, че ще погладуваме няколко години, но после всичко ще стане ОК.
Въпросната Милиена и още няколко маргинала като нея, каро баща му и майка му на оня део го пишете Графа, като Кръпката и др. се възползваха от случая и почнаха да се лансират по сцените. Специално тая, тя успя да ИЗГРАЧИ 2-3 песни и до там. После избяга в чужбина да става мома-американка, плю върху България и българите и замина за жадувания рай. Омъжи се за един дето я дънедеше на лягане и ставане.. Повече нищо не изпя, щоо нямаше кой да я слуша там. Поживя каквоо поживя и се върна тука уж да пробива пак, ама нъцки. Не стана, щоо времето бе друго, народа вече бе разбрал, че демокрацията в същност е робия.
Та толкова с бездарният глас на бунта.
09:42 24.02.2026
22 007 лиценз ту кил
До коментар #19 от "Сандо":Брюкселчета и лондончета са тия.
09:42 24.02.2026
23 БеГемот
10:10 24.02.2026
24 Мина й времето и на нея
11:01 24.02.2026
25 бай Ставри
12:19 24.02.2026