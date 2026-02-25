Звездата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун отпразнува 22-ия си рожден ден (СНИМКА)

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Денят започва с чувствителност и възможни недоразумения. Добре е да не се въвличате в емоционални разговори. По-късно се появява прилив на енергия и увереност. Вечерта носи възможност за освобождаване чрез действие.

Водолей (21.01 - 19.02) Сутринта може да усетите разминаване между идеи и чувства. Добре е да не настоявате да бъдете разбрани веднага. По-късно енергията се събира и се появява желание за движение. Вечерта е подходяща за активни занимания.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят може да започне с напрежение в комуникацията или вътрешно колебание. Добре е да не се затваряте. Постепенно идва яснота и желание за действие. Вечерта носи стабилност чрез активност.

Стрелец (23.11 - 22.12) Сутринта може да донесе разминаване в очакванията. Добре е да не обещавате прекалено много. По-късно денят Ви дава прилив на енергия и увереност. Вечерта е подходяща за движение и активност.

Скорпион (24.10 - 22.11) Денят започва с вътрешно напрежение и нужда от яснота. Добре е да не влизате в спорове. По-късно се появява сила за действие и промяна. Вечерта носи усещане за контрол и фокус.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта може да усетите напрежение между желание и реалност. Добре е да не търсите веднага баланс. С напредването на деня енергията се освобождава. Вечерта е подходяща за движение и активност.

Дева (24.08 - 23.09) Денят може да започне с усещане за хаос в мислите. Добре е да не се фиксирате в детайлите. Постепенно се появява желание да подредите нещата чрез действие. Вечерта е подходяща за практични задачи.

Лъв (24.07 - 23.08) Сутринта може да донесе напрежение в разговорите или недоразумения. Добре е да запазите търпение. По-късно се появява възможност да действате по-уверено. Вечерта носи удовлетворение от активността.

Рак (22.06 - 23.07) Денят започва с по-голяма чувствителност към думи и тон. Добре е да не приемате всичко лично. С напредването на деня се появява повече увереност и стабилност. Вечерта е подходяща за активна почивка.

Близнаци (22.05 - 21.06) Сутринта е възможно да усетите разминаване между това, което мислите, и това, което чувствате. Добре е да не водите важни разговори рано през деня. Постепенно напрежението намалява и идва прилив на енергия. Вечерта носи желание за движение и активност.

Телец (21.04 - 21.05) Денят може да започне с вътрешно напрежение в отношенията или разговорите. Добре е да не настоявате на своята гледна точка. По-късно се появява повече увереност и яснота. Вечерта носи усещане за стабилност чрез действие.