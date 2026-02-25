Звездата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун отпразнува 22-ия си рожден ден (СНИМКА)

Звездата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун отпразнува 22-ия си рожден ден в корсет. Актрисата публикува снимка от събитието в Instagram.
Мили Боби Браун организира парти в чест на личния си празник. За частното събитие актрисата избра нежно розов корсет, бели панталонки с волани, чорапи и сатенени токчета. Аксесоари бяха перлена колие, обеци, гривна и пръстен. Звездата от „Stranger Things“ позира с коса, прибрана на кок, с кичури, висящи от лицето ѝ, и грим с черен молив за очи, руж и червило.
През януари Мили Боби Браун присъства на церемонията по награждаването на Joy Awards в Рияд.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕстетЪ
10:50 25.02.2026
2 Тва нещо
Коментиран от #3
11:09 25.02.2026
3 честен ционист
До коментар #2 от "Тва нещо":Може да е на толкова, или повече, кой знае. Бих я сбъркал с Бети Перкинс.
11:35 25.02.2026
4 ООрана държава
11:51 25.02.2026
5 глоги
12:51 25.02.2026