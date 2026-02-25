Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Звездата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун отпразнува 22-ия си рожден ден (СНИМКА)

25 Февруари, 2026 10:41 805 5

  • мили боби браун-
  • рожден ден-
  • stranger things

Актрисата организира парти в чест на личния си празник

Звездата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун отпразнува 22-ия си рожден ден (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Звездата от „Stranger Things“ Мили Боби Браун отпразнува 22-ия си рожден ден в корсет. Актрисата публикува снимка от събитието в Instagram.

Мили Боби Браун организира парти в чест на личния си празник. За частното събитие актрисата избра нежно розов корсет, бели панталонки с волани, чорапи и сатенени токчета. Аксесоари бяха перлена колие, обеци, гривна и пръстен. Звездата от „Stranger Things“ позира с коса, прибрана на кок, с кичури, висящи от лицето ѝ, и грим с черен молив за очи, руж и червило.


През януари Мили Боби Браун присъства на церемонията по награждаването на Joy Awards в Рияд.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ЕстетЪ

    7 2 Отговор
    Все едно гледаш боклуците от Ергенът

    10:50 25.02.2026

  • 2 Тва нещо

    11 4 Отговор
    изглежда поне на 37.

    Коментиран от #3

    11:09 25.02.2026

  • 3 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тва нещо":

    Може да е на толкова, или повече, кой знае. Бих я сбъркал с Бети Перкинс.

    11:35 25.02.2026

  • 4 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Изглежда да е на 32

    11:51 25.02.2026

  • 5 глоги

    1 0 Отговор
    Аксесоари бяха перленО колие, .....

    12:51 25.02.2026