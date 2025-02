Необичайно посещение: Тюлен влезе в хотелска стая в Нидерландия (СНИМКА)

Голям сив тюлен беше открит от гостенка на крайбрежен хотел в Нидерландия, след като тя се прибира в стаята си от разходка, предаде АФП, цитирана от БТА. Животното е спяло на пода.

Смаяни, служителите на хотела в южната част на страната веднага се обаждат на Асоциацията за защита на животните, която също била изненадана от това необичайно посещение.

A guest at a seaside Dutch hotel got more than she bargained for when she opened her room to find a large grey seal kipping on the floor.https://t.co/YT7zDvNtMI