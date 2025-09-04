Сестра на шантажирана с порно видео принцеса иска да е "кифла"

Принцеса Ариана от Нидерландия е решила да не прави нищо след завършване на училище, съобщава Daily Mail.
Ариана е на 18 години, доскоро учила в Адриатическия колеж на обединения свят, училище-пансион, разположено в Италия. След като завършва обучението си, тя е решала да си почине и засега да не прави нищо друго.
Принцеса Ариана ще пътува през следващата година. Очаква се след това да продължи образованието си.
В миналото по-голямата сестра на Ариана, принцеса Катарина-Амалия, прави същото и вече трета година е в беда. През 2022 г. мароканска престъпна група планира да я отвлече, така че принцесата е трябвало да се укрие в Испания. Тогава в интернет се появи фалшиво порно с нейно участие, генерирано изкуствено, за чието изтриване бе необходима помощта на ФБР.
