Шер отиде като блондинка на парти в компанията на младия си годеник

Шер отиде като блондинка на парти в компанията на младия си годеник

24 Декември, 2025 08:48 525 3

Шер планира да се омъжи за приятеля си на 80-ия си рожден ден

Шер отиде като блондинка на парти в компанията на младия си годеник - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Шер се появи публично с нов цвят на косата, облечена в блестящ топ, предаде Daily Mail.

Папараци заснеха 79-годишната Шер и нейния 39-годишен приятел, Александър Едуардс, на афтърпарти след Saturday Night Live в Ню Йорк. Поп певицата пристигна на събитието с руса коса. Тя носеше блестящ топ, черно яке, панталони, украсени с кристали, и ботуши. Тя допълни визията с масивна верижка и гривни.

Александър Едуардс бе с риза и вратовръзка с леопардов принт, черно кожено яке, кадифени панталони и ботуши.


Преди няколко седмици The Mirror съобщи, че Шер планира да се омъжи за приятеля си на 80-ия си рожден ден. Вътрешен човек, близък до двойката, заяви, че певицата не се притеснява от разликата във възрастта с приятеля си и е готова да „започне сериозна връзка“.

„Тя смята предстоящото честване на 80-ия си рожден ден за идеалния момент тя и Александър да затвърдят връзката си. Шер не се притеснява от разликата във възрастта им и двамата са готови да се обвържат един с друг“, сподели източникът на таблоида.


