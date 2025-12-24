Незадоволителните досиета "Епстийн" и рисковете за Тръмп

След дълго очакване и немалко перипетии в края на миналата седмица изтече крайният срок за публикуването на т.нар. досиета "Епстийн" - всички документи, свързани с разследването на покойния сексуален трафикант Джефри Епстийн. Министерството на правосъдието на САЩ най-сетне публикува въпросните досиета, но разочарованието беше огромно. Защото голяма част от тях се оказаха скрити - цели страници с изцяло зачеркнато съдържание под претекст за конфиденциалност.

Проблемите, с които администрацията на Тръмп се сблъсква покрай Епстийн , явно няма да бъдат разрешени от публикуването на тези документи и снимки. Тръмп сякаш изобщо не фигурира в тях, въпреки че се знае, че президентът на САЩ и сексуалният престъпник дълги години са били приятели и са се движели в обща среда. Скандалът стана дори по-голям, когато една от малкото снимки, на които се виждаше Доналд Тръмп , изчезна от специалния сайт за досиетата. След като това предизвика обществено възмущение, снимката мистериозно се завърна.

Пам Бонди се провали, а приближените до Тръмп добре го знаят

В интервю за "Венити Феър" от последните дни началничката на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс разкритикува директно главната прокурорка Пам Бонди за начина, по който се справи с публикуването на досиетата "Епстийн" . "Първо им даде папки, в които нямаше нищо. А после каза, че списъкът със свидетели или списъкът с клиенти е на бюрото ѝ. Няма списък с клиенти и със сигурност не е бил на бюрото ѝ", коментира Уайлс пред изданието.

Въпреки гигабайтите информация тези публикации от досиетата на Епстийн е малко вероятно да сложат край на конспиративните теории по темата, пише американското издание "Атлантик". По-скоро ще има обратния ефект – ще подхрани спекулациите, че много неща липсват или са били скрити. В прессъобщение, свързано с публикуването на документите, Пам Бонди написа, че администрацията "изпълнява ангажимента на президента Тръмп за прозрачност и разкрива отвратителните действия на Джефри Епстийн и неговите съучастници". Но степента на редактиране изглежда подкопава поне част от изявлението на Бонди. Макар да има всички основания да се защити неприкосновеността на личния живот на жертвите на Епстийн, лицата на много от свидетелите на снимките в досието са скрити с големи черни квадрати.

Ще отлъчи ли Епстийн част от избирателите на Тръмп

Тръмп има един много голям проблем, свързан с конспирациите за Епстийн - за колко от гласоподавателите му това е ключово. В крайнодесните среди онлайн вече от месеци се наблюдават критики от инфлуенсъри и създатели на съдържание, които преди бяха страстни защитници на Тръмп, към начина, по който администрацията се справя с казуса Епстийн.

Джаред Холт, старши изследовател в Open Measures, компания, която анализира онлайн екстремизма, казва пред Би Би Си, че дебатът около досиетата Епстийн е само едно от противоречията, допринасящи за проблемите, пред които е изправено движението MAGA. "В началото на годината MAGA триумфираше - беше заплашителна културна сила, а сега влакът излиза от релсите и няма ясни признаци, че ще се стабилизира или ще се възстанови в близко бъдеще", казва той. "Изглежда, че твърдата база на Тръмп е атрофирала в течение на годината", смята изследователят. Въпреки това според него е твърде рано да се каже дали скорошното публикуване на силно редактираните документи ще има значително влияние върху тези хора, които Сузи Уайлс определя в интервюто си за "Венити Феър" като "слушатели на Джо Роугън". "Хората, които проявяват необичаен интерес към Епстийн, са новите членове на движението на Тръмп - хората, за които мисля постоянно – защото искам да съм сигурна, че те не са само избиратели на Тръмп, а са републикански избиратели", казва Уайлс пред "Венити Феър".

Проучвания и експерти потвърждават опасенията на шефката на кабинета на Тръмп относно нестабилността на движението, пише Би Би Си. Проучване, публикувано в началото на декември от десния мозъчен тръст "Институт Манхатън", определи почти една трета от поддръжниците на Тръмп като "нови републиканци" – хора, които са гласували за партията за първи път през 2024. Проучването установи, че малко над половината от тази категория казват, че "със сигурност" биха подкрепили републиканец на междинните избори през 2026. "Тези избиратели са привлечени от Тръмп, но не са дълготрайно лоялни на Републиканската партия", заключава институтът.

Автор: Мина Киркова