Брадли Купър официално поиска ръката на Джиджи Хадид от нейната майка

24 Декември, 2025 07:41 1 152 7

Майката на Джиджи, Йоланда, е дала съгласието си, но по-сериозният разговор предстои да бъде проведен между Брадли и бащата на Джиджи, Мохамед.

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Брадли Купър вече е поискал разрешение да се ожени за модела Джиджи Хадид от нейната майка Йоланда. Източници на Daily Mail твърдят, че 50-годишният актьор е провел разговор с майката на модела и е дал да се разбере, че има сериозни намерения към дъщеря ѝ, пише dir.bg.

Джиджи Хадид и Брадли Купър са във връзка от октомври 2023 г. Преди двамата да я направят публично достояние, моделът имаше дългогодишна връзка с бившия член на групата One Direction Зейн Малик. Двамата бяха заедно в периода между 2015 и 2021 и имат дъщеря на име Кай. Междувременно Брадли е баща на 8-годишната Леа, която споделя с бившата си Ирина Шейк.

Според Daily Mail Джиджи и Брадли сериозно обмисляли да предприемат следващата важна стъпка във връзката си през 2026 г. Запознат коментира пред изданието, че Купър е държал майката на Хадид да бъде наясно с намеренията му и с това, че приема отношенията им изключително сериозно. Същият той твърди още, че и родителите на Брадли са били информирани за плановете му да сключи брак с Джиджи.


"Майката на Джиджи, Йоланда, е дала съгласието си, но по-сериозният разговор предстои да бъде проведен между Брадли и бащата на Джиджи, Мохамед."

Наскоро самата Джиджи коментира връзката си с актьора в интервю за Vogue. Пред изданието тя разказа, че отношенията им са започнали по "нормален начин" и че се чувства повече от щастлива. "Покрай Брадли започнах да посещавам повече театрални постановки. Той ме запозна с толкова много нови неща", сподели Хадид. "Чувствам се късметлийка."


