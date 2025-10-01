Новини
Любопитно »
Принцесата на Нидерландия Катарина-Амалия започна военна служба

1 Октомври, 2025 13:31 540 7

  • нидерландия-
  • принцеса-
  • военна служба-
  • престолонаследничка-
  • кралско семейство

Принцесата е първата жена от кралското семейство, която служи в нидерландските въоръжени сили

Принцеса Катарина-Амалия
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия започна военната си служба, предаде ДПА, позовавайки се на Кралския дворец в Хага.

21-годишната дъщеря на крал Вилем-Александър и кралица Максима ще служи като моряк от трети клас във флота и редник от трети клас в армията и военновъздушните сили на Нидерландия, пояснява БТА.

Заедно с военната си служба тя продължава и обучението си в университета в Амстердам.

Принцеса Катарина-Амалия е първата жена от кралското семейство, която служи в нидерландските въоръжени сили.

Военното обучение в Нидерландия обикновено започва с няколко седмици основна подготовка, включваща множество физически упражнения. Тази част обаче бе отложена, тъй като принцеса Катарина-Амалия си счупи ръката при падане от кон през юни. Тя ще започне първо с теоретичната част от обучението в административния отдел на Министерството на отбраната на Нидерландия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
