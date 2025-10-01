Принцесата на Нидерландия Катарина-Амалия започна военна служба

Нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия започна военната си служба, предаде ДПА, позовавайки се на Кралския дворец в Хага.
21-годишната дъщеря на крал Вилем-Александър и кралица Максима ще служи като моряк от трети клас във флота и редник от трети клас в армията и военновъздушните сили на Нидерландия, пояснява БТА.
Заедно с военната си служба тя продължава и обучението си в университета в Амстердам.
Принцеса Катарина-Амалия е първата жена от кралското семейство, която служи в нидерландските въоръжени сили.
Военното обучение в Нидерландия обикновено започва с няколко седмици основна подготовка, включваща множество физически упражнения. Тази част обаче бе отложена, тъй като принцеса Катарина-Амалия си счупи ръката при падане от кон през юни. Тя ще започне първо с теоретичната част от обучението в административния отдел на Министерството на отбраната на Нидерландия.
1 Катарина Амалия
Коментиран от #2, #5
13:32 01.10.2025
2 Зеленски
До коментар #1 от "Катарина Амалия":Може да се уреди.
13:36 01.10.2025
5 Aлфа Bълкът
До коментар #1 от "Катарина Амалия":Ами що се пишеш с женски никове? Вместо да те пленяват, отивай се записвай доброволец в Русия. Там в окопите ще им държиш гранатите и ще им смазваш автоматите на чеченците.
13:43 01.10.2025
