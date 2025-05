Бебешко олио, розов кетамин и екстази: Нови скандални разкрития от хотелската стая на Пи Диди

Шон „Диди“ Комбс отново е в епицентъра на сериозен скандал. По време на текущото разследване срещу него по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, федералните власти в САЩ разкриха изключително притеснителни находки от хотелската му стая в Ню Йорк.

В рамките на съдебното заседание в Окръжния съд на Съединените щати за Южния район на Ню Йорк, бяха представени снимки, направени в луксозния апартамент на Комбс в хотел Park Hyatt New York. На 16 септември той беше задържан там по обвинения в сексуален трафик, рекет и транспортиране на лица с цел проституция – обвинения, които той категорично отрича.

По време на изслушването на 16 май, специален агент Ясин Бинда от Министерството на вътрешната сигурност свидетелства под клетва, като представи фоторепортаж от стаята на Комбс. В един от куфарите, намиращи се в гардероба на хотелската стая, агентът открива две прозрачни торбички – едната пълна с добре познатото бебешко олио на Johnson's, а другата – с интимен лубрикант Astroglide.

Сред другите доказателства, които агенцията е иззела, се открояват:

