Том Брейди с часовник за 740 000 долара на Супербоул (СНИМКИ)

На своя дебют като коментатор за Fox по време на Супербоул, Том Брейди носеше впечатляващия часовник Jacob & Co Yellow Sapphire Caviar Tourbillon, който струва $740,000

Според компанията производител, дизайнът на този луксозен часовник е вдъхновен от деликатното подреждане на хайвера в кутията му – гладки и плътно прилепващи се зърна, които създават илюзията за квадратна форма. Именно оттук идва името му – Caviar Tourbillon.

Часовникът впечатлява с невероятни детайли, украсен е с 338 жълти сапфира от общо близо 49 карата, заедно с 338 диаманта

Часовникът е автоматичен, съдържа 216 компонента и е изключително лимитиран – съществуват само 18 бройки в целия свят.

Дебютът му като коментатор беше важен момент за Брейди, но той далеч не е новак, когато става въпрос за най-голямото спортно събитие на Америка. Легендарният куотърбек има зад гърба си 23 сезона в НФЛ, от които 20 прекарани в New England Patriots.

Брейди е участвал в 10 финала на Супербоул и има 7 шампионски титли – повече от който и да било друг куотърбек в историята. За сравнение, легендите Тери Брадшоу и Джо Монтана имат по четири победи.

През декември 2024 г. колекция от часовници и сувенири на Том Брейди беше продадена на търг за внушителната сума от $9 милиона в Sotheby’s New York. В търга взеха участие купувачи от 45 различни държави.

Сред най-впечатляващите часовници в колекцията бяха произведения на Patek Philippe, Rolex, IWC, както и уникален модел на Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon, специално направен за Брейди. Той го носеше по време на участието си в шоуто на Netflix „Greatest Roast of All Time: The Roast of Tom Brady“.

Най-скъпата продажба беше часовникът Rolex Daytona 'John Player Special' в жълто злато, чиято първоначална оценка варираше между $600,000 и $900,000. В крайна сметка часовникът беше продаден за впечатляващите $1.14 милиона.

