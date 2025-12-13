Новини
Любопитно »
Ирина Шейк и Том Брейди са отново заедно?

Ирина Шейк и Том Брейди са отново заедно?

13 Декември, 2025 14:02 658 4

  • том брейди-
  • ирина шейк-
  • модел-
  • футболист-
  • двойка

Знаменитостите са решили да дадат нов шанс на връзката си

Ирина Шейк и Том Брейди са отново заедно? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският супермодел Ирина Шейк и звездата в американския футбол Том Брейди са възобновили романса си, пише Daily Mail, позовавайки се на анонимни източници.

Според запознати лица, звездите са започнали да се срещат отново, след като се разделиха през 2023 г. Те обаче отбелязват, че връзката на модела и футболиста не е сериозна.

„Том и Ирина споделят едно и също мнение: не търсят нищо сериозно. Отделят време един за друг, когато могат, и това е. Никой от двамата не се среща с никого другиго. Ако някой пита, и двамата са официално необвързани“, казват източниците на портала.

През октомври миналата година стана известна причината за раздялата на Ирина Шейк и Том Брейди. Съобщаваше се, че спортистът не е успял да се отдаде напълно на връзката, но сега двамата са решили да си дадат нов шанс.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    3 1 Отговор
    Много се радвам за тях

    14:05 13.12.2025

  • 2 хайде пак

    3 0 Отговор
    новина с въпросителен накрая ... всички новинарски сайтове са една долна прнгрфия ..

    14:06 13.12.2025

  • 3 Когато

    3 1 Отговор
    От любовта е останала макар и една искрица, отново може да запали буен огън!

    14:10 13.12.2025

  • 4 Да ви кажа

    0 1 Отговор
    Моят комшия също се събра с бившата си дето му бе забегнала,ама тях поне ги познавам,но за тия двамата...сефте ги чувам, а иначе мерси за инфото ...

    14:42 13.12.2025