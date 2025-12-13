Ирина Шейк и Том Брейди са отново заедно?

Руският супермодел Ирина Шейк и звездата в американския футбол Том Брейди са възобновили романса си, пише Daily Mail, позовавайки се на анонимни източници.

Според запознати лица, звездите са започнали да се срещат отново, след като се разделиха през 2023 г. Те обаче отбелязват, че връзката на модела и футболиста не е сериозна.

„Том и Ирина споделят едно и също мнение: не търсят нищо сериозно. Отделят време един за друг, когато могат, и това е. Никой от двамата не се среща с никого другиго. Ако някой пита, и двамата са официално необвързани“, казват източниците на портала.

През октомври миналата година стана известна причината за раздялата на Ирина Шейк и Том Брейди. Съобщаваше се, че спортистът не е успял да се отдаде напълно на връзката, но сега двамата са решили да си дадат нов шанс.