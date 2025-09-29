Бед Бъни ще е звездата с изпълнение на полувремето на Супербоул 2026

Пуерториканският рапър и носител на награди "Грами" Бед Бъни (Bad Bunny) ще бъде главната звезда на шоуто на полувремето на Super Bowl 2025. Новината беше официално обявена от NFL, Apple Music и продуцентската компания Roc Nation.

Събитието ще се състои на 8 февруари 2026 г. на стадион „Левис“ в Санта Клара, Калифорния, в района на Сан Франциско. Изборът на Бед Бъни за главен изпълнител идва в ключов момент в кариерата му, след рекордно резиденство в Пуерто Рико този месец, където привлече над 500 000 фенове. В момента той води по брой номинации за предстоящите Латиноамерикански награди "Грами", които ще се проведат през ноември.

31-годишният изпълнител, роден като Бенито Антонио Мартинес Окасио, е сред най-стриймваните артисти в света с албуми като Un Verano Sin Ti и последния му проект Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Неговият музикален каталог изцяло на испански език го позиционира като водеща фигура в глобалната музикална индустрия, като същевременно подчертава културната тежест на латино музика в съвременния поп контекст.

В официално изявление артистът посочва: „Това, което усещам, надхвърля мен самия. Това е за тези, които са минали преди мен, които са изминали безброй ярдове, за да мога аз да вкарам тъчдаун… Това е за моя народ, моята култура и нашата история. Кажи на баба си, че ние ще сме ШОУТО НА ПОЛУВРЕМЕТО НА SUPER BOWL.“

Съобщението идва малко след като Бед Бъни обяви, че изключва САЩ от предстоящото си световно турне, поради притеснения, че негови фенове могат да станат обект на имиграционни акции. В интервю за списание i-D, той заявява: „Имаше притеснения, че шибаният ICE може да е отвън по време на концерта ми. Това беше нещо, което сериозно обсъждахме.“

Основателят на Roc Nation Джей Зи коментира: „Това, което Бед Бъни е направил и продължава да прави за Пуерто Рико, е истинско вдъхновение. За нас е чест да бъде част от най-голямата сцена в света.“

До момента артистът е носител на три награди „Грами“ и 12 Латиноамерикански „Грами“. Освен в музикалната индустрия, той участва и в киното с роли във филми като "Убийствен влак", "Caught Stealing" и "Happy Gilmore 2", както и в модни колаборации с водещи брандове.

Продуценти на шоуто ще бъдат Roc Nation и носителят на „Еми“ Джеси Колинс, а режисурата ще бъде поверена на Хамиш Хамилтън.

Джон Баркър, вицепрезидент на NFL по глобални събития, заяви: „Неговите динамични изпълнения, креативна визия и силна връзка с феновете ще осигурят незабравимо изживяване, каквото очакваме от това културно явление.“

Оливър Шусер, вицепрезидент на Apple Music и Beats, добави: „Музиката му не просто чупи рекорди – тя поставя латинската музика в центъра на световната попкултура. Щастливи сме, че отново си партнираме с NFL и Roc Nation, за да предложим това историческо изпълнение на милиони фенове по целия свят.“

Миналогодишното шоу, в което участваха Кендрик Ламар и SZA, постави рекорд с 133,5 милиона зрители, надминавайки дори емблематичното участие на Майкъл Джексън от 1993 г.