Обявиха изпълнителите за шоуто преди мача на Супербоул LX

Националната футболна лига (НХЛ) обяви изпълнителите за шоуто преди мача на Супербоул LX. Изпълнението ще се състои на 8 февруари 2026 г. на стадион „Левайс“ ​​в Калифорния, предаде Associated Press и Billboard.

Преди основното изпълнение на Bad Bunny ще се изявят четирикратният номиниран за награда „Грами“ Чарли Пут, 11-кратната носителка на награда „Грами“ Бранди Карлайл и R&B певицата Коко Джоунс.

Пут ще изпълни националния химн, Карлайл ще изпълни „America the Beautiful“, а Джоунс ще изпее „Lift Every Voice and Sing“. Глухите артисти Фред Бийм и Джулиан Ортис също ще се качат на сцената, за да преведат песните на жестомимичен език.

„Чарли, Бранди и Коко са талантливи изпълнители и за нас е чест да ги представим – заедно с нашите изключителни глухи артисти – на световната сцена за Super Bowl LX. „Този ​​момент въплъщава най-доброто от културата, изпълненията на живо и нашата страна и е идеалният начин да започнем игровия ден“, каза изпълнителният директор на Roc Nation, Дезире Перес.

Организаторите обявиха, че за първи път шоуто на полувремето ще включва изпълнение на пуерторикански жестомимичен език. Преводачът Селимар Ривера Косме е водещ на сегмента. Програмата се създава в сътрудничество с Алексис Кашар от LOVE SIGN и Хауърд Розенблум от Deaf Equality. Изпълненията преди мача ще се излъчват по NBC, Telemundo и Peacock.

Пуерториканският певец Bad Bunny (истинско име Бенито Антонио Мартинес Окасио) ще се изяви по време на шоуто на полувремето на Super Bowl LX. Това беше обявено в края на септември.

„Това, което чувствам, е отвъд мен. Това е за моя народ, моята култура и нашата история. Идете и кажете на баба си, че ще бъдем на шоуто на полувремето на Супербоул“, написа Бед Бъни.

Рапърът Джей Зи коментира избора на Бед Бъни по-рано: „Това, което Бенито е направил и продължава да прави за Пуерто Рико, е наистина вдъхновяващо.“ През ноември Бед Бъни започна световно турне в подкрепа на албума си „Debi Tirar Mas Fotos“, което продължава до юли 2026 г.

Супербоул LX ще се проведе на 8 февруари 2026 г. на стадион „Леви“ в Санта Клара. Тази година Apple Music спонсорира шоуто, така че събитието през 2026 г. официално ще се нарича Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show.

През 2025 г. американският рапър Кендрик Ламар се изяви на шоуто на полувремето на Супербоул. Към него на сцената се присъединиха Самюъл Л. Джаксън, SZA, Серена Уилямс и Мъстърд. Той изпълни песни като „Squabble Up“, „Humble“, „DNA“, „Euphoria“, „Man at the Garden“, „Peekaboo“, „All the Stars“ и „TV Off“. Акцентът на изпълнението беше изпълнението на дис парчето на Кендрик Ламар срещу Дрейк „Not Like Us“, на което Серена Уилямс изпълни пълзяща походка.

Малко преди това Кендрик Ламар спечели Грами за песен на годината за дис парчето си срещу рапъра Дрейк „Not Like Us“. Песента спечели и наградите за запис на годината, най-добра рап песен и най-добър музикален видеоклип, докато Ламар беше отличен с наградата за най-добро рап изпълнение.