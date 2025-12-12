Новини
Валери Божинов издаде кое е единственото риалити шоу, в което би участвал

Валери Божинов издаде кое е единственото риалити шоу, в което би участвал

12 Декември, 2025 13:59 383 1

Бившият футболист се точи на "Трейтърс: Игра на предатели"

Валери Божинов издаде кое е единственото риалити шоу, в което би участвал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Единственото предаване, в което бих влязъл, е "Трейтърс: Игра на предатели". Само този формат следях по телевизията." Това призна сензационно емблемата на съвременния футбол - Валери Божинов.

Въпреки че се е забърквал в различни драматични и любовни истории, спортистът, играл в "Ювентус" и "Манчестър Сити", досега не се е пускал в риалити. Дълги години Божинката е сред най-търсените лица от продуцентите, но всяко предложение той отказва категорично. Дебютният сезон на "Трейтърс" обаче променя мнението му из основи.

"Форматът е част от всекидневието на хората и отразява живота. Смислен е и е пълен с интригуващи моменти. Да, има много интриги, но това предаване показва смисъла на обществото в реалността", смята бившият на Николета Лозанова.

С времето плейбоят сякаш помъдрява все повече, бранейки умело личния си свят. След множество връзки, раздели и падения, нападателят, сменил около 15 отбора в кариерата си, дава вид на улегнал човек.

Валери Божинов е и сред най-активните спортисти, подкрепящи двете ни футболни легенди - Борислав Михайлов и Любослав Пенев. Преди около две седмици Боби претърпя инсулт, а съотборникът му Любо бе приет за лечение в онкологична клиника. Със свито сърце, Валери се моли за емблемите, на които се възхищава от дете.

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и всеки ден изпращат мислите си към теб. С надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб", окуражи в тежкия момент колегата си Пенев - Божинов.

"Нека бъдем хора, защото това може да се случи на всеки. Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас. Нека сме едно цяло като нация", апелира през сълзи Валери в ефира на БНТ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Охххх горкото! А седи си у галошете бе Валерко!

    14:11 12.12.2025