Меган Маркъл и принц Хари показаха Арчи и Лилибет в най-личната си коледна СНИМКА

20 Декември, 2025 07:44 339 0

„Весели празници! От нашето семейство – за вашето.“, написа Меган под снимката

Меган Маркъл и принц Хари показаха Арчи и Лилибет в най-личната си коледна СНИМКА - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл и принц Хари зарадваха почитателите си с нов семеен кадър, споделен по повод коледните празници. На традиционната си празнична картичка херцогът и херцогинята на Съсекс позират заедно с двете си деца – Арчи и Лилибет, които рядко се появяват публично, пише edna.bg.

На снимката се вижда как семейството прекарва спокоен момент сред природата – кадър, който излъчва близост, топлина и непринуденост. Малкият Арчи, който е на 6 години, и 4-годишната Лилибет са пораснали значително, а феновете не пропуснаха да отбележат колко бързо лети времето.

Меган придружава снимката с кратко, но много лично послание: „Весели празници! От нашето семейство – за вашето.“


След оттеглянето си от кралските задължения, Меган и Хари съзнателно пазят личния живот на децата си далеч от прожекторите. Именно затова всяка нова снимка на Арчи и Лилибет предизвиква толкова голям интерес и вълна от положителни реакции в социалните мрежи.

Феновете побързаха да коментират колко пораснали и щастливи изглеждат децата, а кадърът отново постави фокус върху по-спокойния и семеен живот, който двойката води извън кралския двор.


