Спорната "Снежанка" Рейчъл Зиглър заголи бюст в прозрачна рокля (СНИМКИ)

24-годишната актриса Рейчъл Зиглър, позната от музикалния филм "Уестсайдска история" и по-новата, силно критикувана адаптация на "Снежанка" на Disney, се появи на светско събитие, организирано от главния редактор на "New York Magazine" с прозрачна лилава рокля, оставяща почти нищо на въображението. Моделът с едно рамо разкриваше бюста ѝ, като зърната бяха прикрити единствено с малки лепенки, което допълнително засили критиките към стилистичния избор.
Роклята, изработена от фин прозрачно плат, включваше декоративно обгръщане около врата, набрана талия и дълбока цепка, разкриваща бедрото на кинозвездата. Рейчъл Зиглър комбинира визията с лилави токчета и бяло бельо, което се открояваше ясно под прозрачната материя.
След публикуването на снимки в социалните мрежи последва лавина от коментари. Част от зрителите определиха стилистичното решение като „неподходящо“ и „зле изпълнено“, докато други критикуваха директно работата на екипа ѝ.
Сред най-цитираните реакции онлайн са: „Ако ще носи прозрачна рокля, лепенките не са решение.“, „Тази рокля очевидно не е трябвало да прозира така.“, „Стилистът ѝ заслужава уволнение.“
