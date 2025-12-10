Новини
Любопитно »
Спорната "Снежанка" Рейчъл Зиглър заголи бюст в прозрачна рокля (СНИМКИ)

Спорната "Снежанка" Рейчъл Зиглър заголи бюст в прозрачна рокля (СНИМКИ)

10 Декември, 2025 14:31 1 616 16

  • снежанка-
  • рейчъл зиглър-
  • актриса-
  • гола-
  • бюст-
  • прозрачна рокля

Актрисата реши да привлече вниманието с разголена провокация

Спорната "Снежанка" Рейчъл Зиглър заголи бюст в прозрачна рокля (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

24-годишната актриса Рейчъл Зиглър, позната от музикалния филм "Уестсайдска история" и по-новата, силно критикувана адаптация на "Снежанка" на Disney, се появи на светско събитие, организирано от главния редактор на "New York Magazine" с прозрачна лилава рокля, оставяща почти нищо на въображението. Моделът с едно рамо разкриваше бюста ѝ, като зърната бяха прикрити единствено с малки лепенки, което допълнително засили критиките към стилистичния избор.

Роклята, изработена от фин прозрачно плат, включваше декоративно обгръщане около врата, набрана талия и дълбока цепка, разкриваща бедрото на кинозвездата. Рейчъл Зиглър комбинира визията с лилави токчета и бяло бельо, което се открояваше ясно под прозрачната материя.

След публикуването на снимки в социалните мрежи последва лавина от коментари. Част от зрителите определиха стилистичното решение като „неподходящо“ и „зле изпълнено“, докато други критикуваха директно работата на екипа ѝ.

Сред най-цитираните реакции онлайн са: „Ако ще носи прозрачна рокля, лепенките не са решение.“, „Тази рокля очевидно не е трябвало да прозира така.“, „Стилистът ѝ заслужава уволнение.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    25 1 Отговор
    Саждянка, минала покрай Снежанка😉

    14:42 10.12.2025

  • 2 Ако това е снежанка

    24 1 Отговор
    Аз съм афроамериканец. Нещата стават все по-смехотворни в световен мащаб.
    Забелязвате ли че ако на реклама няма нещо мургаво или с дръпнати очи все едно никой няма да използва рекламирания продукт.

    14:42 10.12.2025

  • 3 Приказна е

    13 3 Отговор
    И за снежанка става и за спящата красавица също..... , но най-добре за стажантка при мене.

    14:48 10.12.2025

  • 4 Механик

    11 2 Отговор
    Това не ли много сексистко и неполиткоректно??
    Ето аз нямам бюст и се чувствам засегнат.
    Смешници!

    14:49 10.12.2025

  • 5 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Явно по времето на снежанка вече са били изобретени солариумите

    14:51 10.12.2025

  • 6 Дайте близък план

    4 3 Отговор
    Има чикбойци

    14:51 10.12.2025

  • 7 глоги

    1 0 Отговор
    ...с прозрачна лилава рокля, НЕоставяща почти нищо на въображението.

    14:57 10.12.2025

  • 8 Личи и

    7 0 Отговор
    Това е една от снахите на Цар Киро.

    14:58 10.12.2025

  • 9 в кратце

    3 3 Отговор
    Има какво да покаже-показва красавицата.Бог я е надарил. Да е жива и здрава!

    15:11 10.12.2025

  • 10 факуса

    2 0 Отговор
    не,гротескна е

    15:22 10.12.2025

  • 11 Като

    4 0 Отговор
    За мърсуване важи, като за Снежанка не важи! Но с пет шест замаха на четката ще и оправя тена в бял!

    15:30 10.12.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 1 Отговор
    "Тя беше БЯЛА КАТО СНЯГ....." 🤔❗

    15:32 10.12.2025

  • 13 Лоло

    1 0 Отговор
    Черната очевидно е на лов за нова голяма роля, иска да е като Суини, ама мозъка й е изпържен от неолиберална пропаганда и няма да й се получи.

    15:39 10.12.2025

  • 14 завод

    0 0 Отговор
    Тази бубка не е за Снежанка. За Снежанка актрисата трябва да е стройна,руса,бяла,синеока,с дълга до кръста руса коса. Някоя красива 20-годишна рускиня,полякиня или чехкиня.

    15:44 10.12.2025

  • 15 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Кво е тва черно джудже?

    Коментиран от #16

    15:50 10.12.2025

  • 16 внучка

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Роден в НРБ":

    ти ма

    15:55 10.12.2025