18 Август, 2025

Актрисата поясни по-късно, че е говорила и действала твърде емоционално

Гал Гадот обвини антисемитизма за провала на "Снежанка" - 1
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Израелската актриса Гал Гадот внесе яснота по повод коментарите си за връзката между политическия натиск върху известните личности и провала на филма „Снежанка“, който излезе през март тази година, в световния бокс офис.

Темата стана актуална след участието ѝ в израелското телевизионно предаване „The A Talks“, където актрисата заяви: „Бях убедена, че този филм ще бъде огромен хит. А после се случи всичко това“, коментира тя, визирайки атаките на Хамас срещу Израел на 7 октомври. „И както знаете, последва нещо, което се случва често в различни индустрии, включително в Холивуд – оказва се натиск върху известните личности да се изказват срещу Израел. Винаги се опитвам да обясня и да давам контекст за случващото се тук, и го правя, но в крайна сметка хората взимат свои решения“, обясни Гадот. „Бях разочарована, че филмът беше толкова засегнат и не постигна успех в бокс офиса. Така стоят нещата – понякога печелиш, понякога губиш.“

Първоначалното изказване на актрисата провокира множество реакции в социалните мрежи и медиите, особено сред критикуващите Израел, които според Гадот са я възприемали първо като израелка, а не като актриса. В последвал пост в Instagram тя уточни: „Понякога отговаряме на въпросите емоционално. Когато филмът излезе, почувствах, че тези, които са срещу Израел, ме критикуваха изключително лично, почти инстинктивно. Те ме възприемаха първо като израелка, не като актриса. Именно от тази гледна точка отговорих на въпросите.“

Гал Гадот подчерта още, че неуспехът на игралния римейк на „Снежанка“ не се дължи единствено на външни фактори: „Има много обстоятелства, които определят дали един филм ще бъде успешен или не, а успехът никога не е гарантиран.“

Във филма Гадот изпълнява ролята на Злата кралица, а Рейчъл Зиглър се превъплъщава в Снежанка. Двете попаднаха в центъра на полемики още по време на снимките и промоцията на продукцията, която реализира приходи от 205,6 милиона долара при бюджет между 240 и 270 милиона долара. Фенове първоначално разкритикуваха Дисни за избора на латиноамериканка в ролята на Снежанка. По-късно Зеглър предизвика допълнително напрежение с изказвания, че оригиналната анимация е „остаряла“, тъй като принцът „буквално преследва Снежанка“. Актрисата бе подложена на критика и заради подкрепата си за Палестина на фона на това, че си партнира с актриса от Израел и публикации срещу Доналд Тръмп след победата му на президентските избори през 2024 година. След вълна от призиви за нейното уволнение, Рейчъл Зиглър публично се извини, че е позволила на емоциите да вземат връх при коментарите ѝ за изборите.

Гал Гадот, която е с еврейски произход, открито подкрепя Израел в социалните мрежи, което също провокира негативни реакции сред част от публиката. През март церемонията ѝ на Алеята на славата в Холивуд беше прекъсната от протестиращи в подкрепа на Палестина, като същевременно се провеждаше и демонстрация в подкрепа на Израел. В резултат на това актрисата засили мерките си за сигурност след отправени смъртни заплахи по повод нейните възгледи.

Според информации от снимачния процес, между актрисите в главните роли е имало напрежение, породено от липсата на общи интереси и разминавания в позициите им.


  • 1 Гад Гадот

    13 1 Отговор
    Гледа като луда. Коя я знае колко палестинеца е застреляла

    Коментиран от #9

    14:02 18.08.2025

  • 2 гадост

    15 2 Отговор
    Снежанка и принцесата са лгбт, не си водете дицата

    14:03 18.08.2025

  • 3 Трол

    10 0 Отговор
    Цицоманите са бойкотирали филма.

    14:05 18.08.2025

  • 4 Нека

    8 3 Отговор
    Опита едно порно , примерно - Любов с президента с малкото зелено корнишонче! Ако има успех , обещавам да се включа в продължението което ще се казва - Наказателят!

    14:06 18.08.2025

  • 5 фом

    8 0 Отговор
    Дразнят!!

    14:06 18.08.2025

  • 6 Сисо

    4 2 Отговор
    Рейтинга в IMDb е абсолютно манипулиран и не реален!

    14:07 18.08.2025

  • 8 Кахъркова

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Елизабет Цветанова":

    А на баба три дни се кахъра заради теб

    14:08 18.08.2025

  • 9 Последния Софиянец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гад Гадот":

    Гал Гадот е служила в израелските спецчасти и е убила много палестинци.Факт от биографията и.

    14:12 18.08.2025

  • 10 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    Кои ми се изс..... в гащите?

    14:13 18.08.2025

  • 11 На гадните

    11 0 Отговор
    Евреи все някой друг им е виновен, все търсят сметка, все изискват…

    14:13 18.08.2025

  • 14 Мдааа

    6 0 Отговор
    Аз пък мислех, че щот Снежанка е Катранка? 😉
    А ционистката е само последния пирон в ковчега на този "уоки" филм😉

    14:31 18.08.2025

  • 15 661

    5 0 Отговор
    Снежанка от Факултето. Много ясно ,че хората няма гледат простотията.

    14:40 18.08.2025

  • 16 Антикомуне

    4 0 Отговор
    Латинос за Снежанка!?!? Още с този си избор, Дисни трябваше да разберат, че обичат на провал филма. В допълнение, еврейка - кралица 🤣🤣🤣. Тези американци живеят в друго измерение. Да бяха избрали някоя дебела китайка с наклонности за Снежанка, черни джуджета и еврейка-кралица та да хванат интереса на.......... 🤣🤣🤣

    14:41 18.08.2025

  • 17 доста гадно и

    0 0 Отговор
    нечистоплътно племе са. Вчера в Рила вече нагоре в парка имаше групичка бозавички семити от нейните, които най-безцеремонно си изхвърляха кисенцата от чипс и бисквити - буквално в храстите до пътеката.. никой друг не прави така в планината. Гад Гадот, знае какви гооооведа са. Тя е такава актриса, че ако не е еврейка, няма да играе никъде

    14:51 18.08.2025