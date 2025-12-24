Колко храна изхвърлят годишно българите и къде сме спрямо европейците?

В България, по данни от Националния статистически институт (НСИ), за година изхвърляме на боклука над 614 милиона килограма храна. Това заяви в интервю за News.bg директорът на Българската хранителна банка Цанка Миланова за това колко храна изхвърля българинът през годината и по време на коледно-новогодишните празници.

Тя обясни, че няма специално изследване какъв е пикът на разхищението на храна по Коледа или Великден, защото всеки голям празник, който ни кара да се събираме с най-близките хора, допринася за количеството храна, която разхищаваме, да има и по-голямо увеличение.

Миланова посочи, че българската хранителна банка е в ежедневен контакт с хранителната индустрия, така че храна, която остава в излишък там, където е произведена или предстои да бъде част от магазините, да идва в хранителната банка и да достига до максимален брой от хора, които имат нужда от нея.

"За последните две години отчитаме сериозен ръст на количествата на дарената храна. Ако през 2023 г. ние сме спасили за една година около 163 хиляди килограма храна, за миналата година, това количество надхвърля 431 000 килограма. За тази година само до края на ноември месец данните показват, че сме достигнали и надхвърлили 450 000 килограма, така че ръстът е значим", отчете тя.

Цанка Миланова посочи още, че много често хората изхвърлят храна, ако забелязват, че изтича срокът на годност и имат опасения, че не би била годна за консумация. Всички храни, които не са от животински произход, могат да бъдат консумирани и след изтичане на срока на годност - трайни пакетирани и консервирани храни, допълни тя.

Миланова отчете, че българинът не е на челна позиция по отношение на пазаруването, планирането и разхищението на храна в сравнение с европееца. Средно 93 килограма на човек от населението, е храната, която разпиляваме у нас, докато в Европа средната стойност е около 123 кг на човек от населението, добави директорът на Българската хранителна банка.

"93 килограма дори да не звучат много на човек в една цяла година, тогава когато знаем, че има над милион и половина българи, които живеят под прага на бедност и биха се възползвали от излишната храна, има смисъл и ние виждаме възможното решение - храната да достигне до тях", отбеляза директорът на Хранителната банка.

Тя призова потребителите да планират пазаруването си и да бъдат разумни, а когато отиват на пазар - да имат предварително изготвен списък. Освен това помага да не сме гладни, когато пазаруваме. Също така, когато има нещо, което е на промоция като например "2 на цената на 1", рискуваме да се озовем в хладилника с продукти, които да са ни стрували по-евтино, но да отиват все пак в кофата за боклук, обясни Цанка Миланова.