Колко храна изхвърлят годишно българите и къде сме спрямо европейците?

Колко храна изхвърлят годишно българите и къде сме спрямо европейците?

24 Декември, 2025 14:10

В България, по данни от Националния статистически институт (НСИ), за година изхвърляме на боклука над 614 милиона килограма храна, каза директорът на Българската хранителна банка Цанка Миланова

Снимка: News.bg
Ани Ефремова

В България, по данни от Националния статистически институт (НСИ), за година изхвърляме на боклука над 614 милиона килограма храна. Това заяви в интервю за News.bg директорът на Българската хранителна банка Цанка Миланова за това колко храна изхвърля българинът през годината и по време на коледно-новогодишните празници.

Тя обясни, че няма специално изследване какъв е пикът на разхищението на храна по Коледа или Великден, защото всеки голям празник, който ни кара да се събираме с най-близките хора, допринася за количеството храна, която разхищаваме, да има и по-голямо увеличение.

Миланова посочи, че българската хранителна банка е в ежедневен контакт с хранителната индустрия, така че храна, която остава в излишък там, където е произведена или предстои да бъде част от магазините, да идва в хранителната банка и да достига до максимален брой от хора, които имат нужда от нея.

"За последните две години отчитаме сериозен ръст на количествата на дарената храна. Ако през 2023 г. ние сме спасили за една година около 163 хиляди килограма храна, за миналата година, това количество надхвърля 431 000 килограма. За тази година само до края на ноември месец данните показват, че сме достигнали и надхвърлили 450 000 килограма, така че ръстът е значим", отчете тя.

Цанка Миланова посочи още, че много често хората изхвърлят храна, ако забелязват, че изтича срокът на годност и имат опасения, че не би била годна за консумация. Всички храни, които не са от животински произход, могат да бъдат консумирани и след изтичане на срока на годност - трайни пакетирани и консервирани храни, допълни тя.

Миланова отчете, че българинът не е на челна позиция по отношение на пазаруването, планирането и разхищението на храна в сравнение с европееца. Средно 93 килограма на човек от населението, е храната, която разпиляваме у нас, докато в Европа средната стойност е около 123 кг на човек от населението, добави директорът на Българската хранителна банка.

"93 килограма дори да не звучат много на човек в една цяла година, тогава когато знаем, че има над милион и половина българи, които живеят под прага на бедност и биха се възползвали от излишната храна, има смисъл и ние виждаме възможното решение - храната да достигне до тях", отбеляза директорът на Хранителната банка.

Тя призова потребителите да планират пазаруването си и да бъдат разумни, а когато отиват на пазар - да имат предварително изготвен списък. Освен това помага да не сме гладни, когато пазаруваме. Също така, когато има нещо, което е на промоция като например "2 на цената на 1", рискуваме да се озовем в хладилника с продукти, които да са ни стрували по-евтино, но да отиват все пак в кофата за боклук, обясни Цанка Миланова.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 1488

    4 3 Отговор
    а какви заплати получават българите и къде сме спрямо европейците

    Коментиран от #4, #8, #13

    14:14 24.12.2025

  • 2 Aлфа Bълкът

    6 2 Отговор
    Аз не зная да се изхвърля нещо на село. Ако остане има кучета, котки, прасета, загуба няма.

    14:16 24.12.2025

  • 4 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    защо са ви заплати? нали дадоха големи заплати на милицията, тя ще ви бие вие ще си траете

    14:18 24.12.2025

  • 5 шам фъстък

    2 0 Отговор
    Колко са големи заплатите и пенсиите в България и къде сме спрямо останалите европейци?!

    14:19 24.12.2025

  • 6 Мхм

    2 0 Отговор
    От НСИ не лъжат, само спят.

    14:20 24.12.2025

  • 7 Въй

    1 0 Отговор
    Българите европейци ли са или африканци?!

    14:22 24.12.2025

  • 8 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Аз получавам 10000 лева на месец. Накрая на годината винаги имам бонус две заплати. Мисля, че съм добре спрямо европейците.

    14:25 24.12.2025

  • 9 Хранителната банка са лъжци

    3 0 Отговор
    Казва ни в очите нагла лъжа, че 4членно семейство изхвърля за година 4х93кг почти половин тон храна, дано същото купува толкова храна.

    14:30 24.12.2025

  • 10 инж технолог по хранене

    2 0 Отговор
    Ако ни внасят храни от Южна Америка и унищожат нашето производство,още по-страшно ще стане.

    14:32 24.12.2025

  • 11 БАРС

    2 0 Отговор
    НИЩО НЕ ИЗХВЪРЛЯМ ХРАНЯ ПРАСЕТО И КОКОШКИТЕ

    14:33 24.12.2025

  • 13 Нехис

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    А какво е образованието, квалификацията, КПД и БВП на българина? Отговори си на тези въпроси и ще ти се изясни заплатата защо е такава!

    14:40 24.12.2025

  • 14 Готин американец или просто Киро

    1 0 Отговор
    Аз па храня котките .... а което не го изядат котките го изяждат птиците

    14:45 24.12.2025

