Мадона и Гай Ричи се събраха за пръв път от 17 г. (СНИМКИ)

Роко Ричи сподели в социалните мрежи снимка на родителите си – Мадона и Гай Ричи – след като двамата се появиха заедно за първи път от 2008 г. насам, за да го подкрепят на откриването на негова художествена изложба. Събитието се състоя в петък вечерта в студиен склад в лондонския квартал Сохо и носи заглавието Talk Is Cheap.

На кадрите бившите съпрузи позират от двете страни на 25-годишния си син пред негови произведения, част от които по интерпретации на присъстващи напомнят за образите на родителите му. В публикацията си Роко Ричи изрази удовлетворение, че вижда майка си и баща си заедно и в добри отношения, подчертавайки, че за него е важно подкрепата им да бъде насочена към самото изкуство.

Мадона и Гай Ричи бяха женени в периода 2000–2008 г., а раздялата им бе последвана от публично и продължително съдебно напрежение, включително спор за попечителството над Роко през 2016 г. Въпреки това на изложбата двамата бяха видени да разговарят спокойно и в приятелска атмосфера.

67-годишната певица пристигна с годеника си - 29-годишния Аким Морис, облечена във винтидж тоалет на Versace и с характерната си платинено руса коса и тъмни очила. Режисьорът Гай Ричи беше придружен от съпругата си Джаки Ейнсли.

Роко Ричи гради артистичната си кариера първоначално под псевдонима Rhed, с цел да се дистанцира от известните си родители и да бъде оценяван самостоятелно. В последните години обаче той започва да представя творбите си и под рожденото си име.

Сред гостите на събитието бяха и други известни личности, включително актьорът Джейсън Стейтъм и съпругата му, моделът Роузи Хънтингтън-Уайтли. Стейтъм е дългогодишен професионален партньор на Гай Ричи в киното.

През март 2016 г. стана ясно, че Мадона е приела решението синът ѝ да живее при баща си във Великобритания. Спорът за попечителството започна в края на 2015 г., когато Роко, тогава на 15 години, напусна турнето на майка си и се върна в Лондон, отказвайки да се прибере в САЩ въпреки съдебно разпореждане. По това време Гай Ричи заяви, че синът му има нужда от пространство и самостоятелност. Сега изглежда, че съдебните спорове и семейни кавги са в миналото и тримата продължават напред, отпразнувайки успехите си.