Галена направи изложба със сценичните си тоалети

16 Ноември, 2025 13:17 500 0

През 2015 г. певицата се нареди сред най-елегантните българи

Галена направи изложба със сценичните си тоалети - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Галена подготви изложба, на която показа ексклузивно свои откутюр тоалети.


"Аз съм фен на модата още от началото на моята кариера. През всичките си години съм се сдобивала с много и различни неща от ревюта, носени от световни звезди."

Галена може да се похвали и с колекция от обувки - една от най-големите в България, но признава, че въобще не знае бройката на своите обувки и дрехи:

"Когато ми харесва нещо си го купувам" и в типично женски стил допълва: "И знам, че никога няма какво да облека."

През годините неведнъж Галена е сочена като една от най-стилните изпълнителки в попфолка. Тя развива успешно и свой моден бранд. През 2015 г. певицата се нареди сред най-елегантните българи, получавайки и приза "БГ модна икона 2015" на традиционните награди на Академията за мода с председател проф. Любомир Стойков, припомня радио Веселина.


