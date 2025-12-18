Моника Валериева сподели стряскащи СНИМКИ от болницата

Моника Валериева е била на ръба между живота и смъртта. Това става ясно от шокиращите снимки, които моделът публикува от болнично легло, както и от откровеното ѝ признание, че преживяното е било истински кошмар.

В емоционален пост тя разкрива, че се е борила с тежка инфекция и предупреждава, че вътрешноболничните бактерии отнемат живота на милиони хора по света, пише Шоу Блиц.

С публикацията си Валериева не търси сензация, а иска да предпази други от подобен ужас. До целия ужас се стига след операция за оформяне и увеличаване на дупето ѝ. Моника разказва, че е почувствала грипоподобни симптоми, опитала се е да се самолекува до момента, в който обаче припаднала от инфекцията и решила да търси спасение в Пирогов. Следват спешни операции, риск за живота ѝ, тежко лечение с антибиотици, значително отслабване, след което откриват причинителя - две бактерии, едната от които смъртоносна.

Тя апелира хората внимателно да обмислят дали да се подлагат на процедури, които не са жизненоважни, и винаги да търсят повече информация и изследвания. „Винаги търсете бактерия, винаги“, подчертава тя.

Моника признава, че борбата е била изтощителна – физически, психически и емоционално. Борила се е с моменти на безсилие, страх и пълна тъмнина, но тя не е спряла да се бори. „Пиша този пост, за да не спирате да се борите никога, колкото и да е тежко, трудно и съсипващо“, споделя още Моника.

В думите си моделът изказва благодарност към лекарите, приятелите, семейството и дори към непознати хора, помогнали ѝ с намиране на лекарства и лечение. Най-силните ѝ думи обаче са насочени към самата нея – за силата, психиката и търпението, които са ѝ помогнали да оцелее и да продължи напред.

Тя обяснява, че бактериите са се появили още в болницата по време на някоя от интервенциите, а сега вече е премахнала филърите в тялото си.

Годината за Моника Валериева завършва с надежда, че заедно с нея ще приключи и дългото медикаментозно лечение. Макар да нарича преживяното „ужас“, тя вижда и уроците, които е получила – истинските приятели, по-дълбокото разбиране за живота и още по-силната жажда да живее пълноценно.

В края на посланието си моделът отправя апел към всички да бъдат с близките си хора по празниците, да бъдат добри, сърцати и да не забравят да казват най-важните думи: „Обичам те“.