Разсекретени документи на ЦРУ твърдят, че е открит Ковчегът на завета

В продължение на хилядолетия местоположението на Ковчега на Завета – светият сандък, в който според Библията се съхраняват Десетте Божи заповеди – остава една от най-големите загадки в историята. Но разсекретен документ на ЦРУ от 2000 г. твърди, че артефактът е бил открит още през 1988 г.

Според библейския разказ, Ковчегът е бил построен от израилтяните след изхода им от Египет около XIII в. пр.н.е., по указанията на Моисей, който поставя в него каменните плочи с Божиите заповеди. Смята се, че сандъкът е съхраняван в най-свещеното помещение на Соломоновия храм в Йерусалим – Светая Светих, докато не изчезва по време на вавилонското нашествие през 586 г. пр.н.е.

През 80-те години ЦРУ провежда серия от експерименти с хора, твърдящи, че притежават паранормални способности. Проектът "Sun Streak" използва така наречените "дистанционни наблюдатели" – индивиди, които могат да "проектират съзнанието си" към отдалечени обекти или места без физическо присъствие.

