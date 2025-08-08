Новини
Любопитно »
Камион с коне уби пет приятелки, тръгнали на рожден ден

8 Август, 2025 09:14 1 588 4

  • камион-
  • коне-
  • инцидент-
  • уби-
  • рожден ден-
  • талия салинас-
  • тексас

Шофьорът на камиона, идентифициран като Коди Тали, избягал от местопроизшествието

Камион с коне уби пет приятелки, тръгнали на рожден ден - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Невероятна трагедия се разигра преди броени дни в САЩ .Пет момичета намериха смъртта си на 25 юли на път към партито за рождения ден на едното от тях в къща край езеро в Тексас, предаде CBS News.

Приятелките тръгнали от Далас до Кингсланд, за да отпразнуват 23-ия рожден ден на Талия Салинас, която се е качила на шофьорското място на SUV Mercedes.

Малко преди да пристигнат на мястото на купона, камион с ремарке за коне внезапно навлязъл в насрещната лента, блъснал се е в няколко коли, а след това ударил и автомобила с младите жени. Колата им се преобърнала и изгоряла. Пристигналите парамедици единствено потвърдили смъртта на всички момичета.

Шофьорът на камиона, идентифициран като Коди Тали, избягал от местопроизшествието. Във вторник, 5 август, той е бил арестуван.


Оценка 3.6 от 7 гласа.
Оценка 3.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шампиона

    6 0 Отговор
    Нямат си средна скорост, затова се получават тия неща там

    09:18 08.08.2025

  • 2 Ю търн

    7 0 Отговор
    Едва ли ще го пуснат с 20к гаранция, като тук.

    09:18 08.08.2025

  • 3 Карлос Друсар

    2 3 Отговор
    Браво на Коди Тали. При един инструктор сме ходили на шофьорски курсове.

    09:23 08.08.2025

  • 4 това е живота

    3 3 Отговор
    днес си жив а утре труп . много жалко за тези . по добре с влак , рейс . но така е станало . качват се в колата и в камьона . умишлено ги е умъртвил . и у нас има подобни случаи . гунди и котков така измреха . карат си и един камьон ги прегазва . но на шофьора му се размина .

    09:24 08.08.2025