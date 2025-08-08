Камион с коне уби пет приятелки, тръгнали на рожден ден

Невероятна трагедия се разигра преди броени дни в САЩ .Пет момичета намериха смъртта си на 25 юли на път към партито за рождения ден на едното от тях в къща край езеро в Тексас, предаде CBS News.

Приятелките тръгнали от Далас до Кингсланд, за да отпразнуват 23-ия рожден ден на Талия Салинас, която се е качила на шофьорското място на SUV Mercedes.

Малко преди да пристигнат на мястото на купона, камион с ремарке за коне внезапно навлязъл в насрещната лента, блъснал се е в няколко коли, а след това ударил и автомобила с младите жени. Колата им се преобърнала и изгоряла. Пристигналите парамедици единствено потвърдили смъртта на всички момичета.

Шофьорът на камиона, идентифициран като Коди Тали, избягал от местопроизшествието. Във вторник, 5 август, той е бил арестуван.