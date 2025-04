Помните ли Дюи от „Малкълм“? Ето как изглежда днес (СНИМКА)

След дълги години далеч от светлините на прожекторите, Ерик Пер Съливан – познат на милиони като малкия Дюи от култовия ситком „Малкълм“ ) – беше заснет от папараци в покрайнините на Бостън. Това е първото му публично появяване, откакто напусна Холивуд, за да се отдаде на академично развитие.

Докато носталгията по обичаното шоу се възражда с пълна сила благодарение на предстоящия му рибуут в Disney+, стана ясно, че именно Съливан е единственият от основния актьорски състав, който няма да се завърне.

Франки Мюниц отново ще влезе в ролята на гениалния, но объркан Малкълм, а до него ще видим добре познатите лица на Брайън Кранстън и Джейн Качмарек като неговите ексцентрични родители – Хал и Лоис. Кристофър Мастърсън (Франсис) и Джъстин Бърфийлд (Рийс) също ще се включат в новите епизоди.

Ролята на Дюи, обаче, ще бъде поета от младия актьор Кейлъб Елсуърт-Кларк, познат от сериала Fargo. Причината за отсъствието на Съливан не е конфликт или драма, а личен избор – актьорът окончателно се е отдръпнал от шоубизнеса.

Миналата година Джейн Качмарек разказа пред фенсайта Malcolm France:

„Ерик е добре, много добре… Работи по Малкълм от седемгодишен до 14-годишен. Просто вече не го интересува актьорството.“

Тя допълни:

„Учи в престижен американски университет, чието име той помоли да не се споменава. Влюбен е в Чарлз Дикенс и прави магистратура по викторианска литература. Искрено му се възхищавам – много хора смятат, че шоубизнесът е върхът, но това не е за всеки.“

Новите снимки, публикувани от The US Sun, показват 32-годишния Съливан в семпъл, но стилен вид – сив пуловер, зелени джинси и плетена шапка с козирка, докато разтоварва покупки пред дома си. В друга серия кадри той е заснет с дебело кафяво палто по време на кратко посещение в местно кафене.

