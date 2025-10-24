Вижте как изглеждат днес братята от "Малкълм" (СНИМКИ)

Американският актьор Франки Мюниц сподели в социалните мрежи първа снимка от снимачната площадка на възобновения сериал „Малкълм“, с което потвърди събирането на част от оригиналния актьорски състав.

„Казаха ми още да не публикувам това, но после си спомних песента от началото. Просто съм прекалено развълнуван и нямам търпение да видите новите епизоди. Липсват ми братята ми“, написа актьорът. Репликата е препратка към текста на оригиналната тема на сериала, в която се повтаря „You’re not the boss of me now“ („Не си ми шеф“).

Продължението, озаглавено „Малкълм: Животът все още е несправедлив“, ще се състои от четири епизода и ще бъде излъчено по платформата Disney+ през 2026 г. Мюниц отново влиза в ролята на Малкълм — третият от петима братя в хаотичното семейство от предградията. Заедно с него се завръщат Джъстин Бърфийлд и Кристофър Мастърсън, които отново ще изиграят по-големите братя Рийз и Франсис.

Към оригиналния състав се завръщат и Брайън Кранстън в ролята на бащата Хал, Джейн Кашмарек като майката Лоис, Крейг Ламар Трейлър като най-добрия приятел на Малкълм — Стиви Кенърбан, Гари Антъни Уилямс като бащата на Стиви — Ейб, Еми Колигадо като съпругата на Франсис — Пиама, и Дейвид Антъни Хигинс като колегата на Лоис — Крейг Фелдспар.

Ролята на по-малкия брат Дюи, изигран в оригиналната поредица от Ерик Пър Съливан, този път ще бъде поета от Кейлъб Елсуърт-Кларк. Най-малкият брат от оригиналния сериал, Джейми, ще бъде изигран от Антъни Тимпано — героят беше само на три години в последния сезон и тогава беше пресъздаден от близнаците Джеймс и Лукас Родригес.

Продължението ще представи и нов член на семейството — Кели, небинарен персонаж, изигран от Вон Мъри. Сред новите герои са също приятелката на Малкълм — Тристан (в ролята Киана Мадейра), и дъщеря му Лия (Кийли Карстън).

Снимките на сериала започнаха през октомври в Лос Анджелис под режисурата на Тод Холанд, един от първоначалните режисьори на оригиналната поредица, излъчвана по Fox между 2000 и 2006 г. „Малкълм“ има седем награди „Еми“ и остави култов статут в телевизионната история, като изстреля кариерите на няколко от участниците, сред които Брайън Кранстън, по-късно звезда на „В обувките на Сатана“.

Очакванията към новия проект са високи, като продукцията се рекламира като „модерна, но вярна на духа на оригинала“ история за същото семейство, изправено пред нови проблеми и поколения.