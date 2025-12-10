Орлин Горанов е "Рицар на годината" за 2025 г. (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендата на българската естрада Орлин Горанов е 18-ият носител на приза "Рицар на годината 2025“, който се връчва на традиционния Коледен благотворителен бал на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.

Най-високата награда Горанов получи от Н. Пр. Румен Ралчев за своя съществен принос и съпричастност на целите на Ордена, както и за работата му в служба на обществото.

Един месец преди награждаването се провеждат номинациите за бъдещ носител на наградата. Предложенията се гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, а номинацията с най-много гласове определя бъдещият носител на наградата, а Великият Приор акад. Румен Ралчев потвърждава с Указ изборът.

"Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие. Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите - както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Орлин Горанов, след като получи наградата от акад. Ралчев.

Велик Приорат България проведе своя Коледен благотворителен "Бал на Рицарите“ през изминалия уикенд. На тържествената церемония присъстваха повече от 300 рицари и гости, а средствата, събрани в рамките на благотворителния търг, който рицарите организират, ще отидат за подпомагане на талантливи деца, пише "Блиц".