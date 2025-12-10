Новини
Орлин Горанов е "Рицар на годината" за 2025 г. (СНИМКИ+ВИДЕО)

10 Декември, 2025 13:31 623 9

  • орлин горанов-
  • певец-
  • рицар-
  • рицар на годината-
  • тамплиери-
  • орден-
  • награда

Певецът е 18-ият носител на титлата

Орлин Горанов е "Рицар на годината" за 2025 г. (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Легендата на българската естрада Орлин Горанов е 18-ият носител на приза "Рицар на годината 2025“, който се връчва на традиционния Коледен благотворителен бал на Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.

Най-високата награда Горанов получи от Н. Пр. Румен Ралчев за своя съществен принос и съпричастност на целите на Ордена, както и за работата му в служба на обществото.

Един месец преди награждаването се провеждат номинациите за бъдещ носител на наградата. Предложенията се гласуват от Великия Съвет на Велик Приорат – България, а номинацията с най-много гласове определя бъдещият носител на наградата, а Великият Приор акад. Румен Ралчев потвърждава с Указ изборът.

"Едва ли ще ми стигнат думите, за да изразя благодарността си за вашето доверие. Оттук нататък продължаваме в същия дух, защото има много работа да се свърши. Времената са такива, но пък ние когато не умираме, се каляваме. И винаги ще бъдем по двама на кон, и винаги на изток, там където изгрява слънцето, за да сбъдва мечтите - както на нас, нашите семейства, така и на нашата татковина“, каза Орлин Горанов, след като получи наградата от акад. Ралчев.

Велик Приорат България проведе своя Коледен благотворителен "Бал на Рицарите“ през изминалия уикенд. На тържествената церемония присъстваха повече от 300 рицари и гости, а средствата, събрани в рамките на благотворителния търг, който рицарите организират, ще отидат за подпомагане на талантливи деца, пише "Блиц".


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данчо

    10 0 Отговор
    Сатанисти

    13:37 10.12.2025

  • 2 Любопитен

    5 1 Отговор
    Този рицар дали може да вдигне меча?

    13:44 10.12.2025

  • 3 странджата

    5 1 Отговор
    Тоя е по-тъп и от двамата дебелаци-простаци-мутраци.

    13:49 10.12.2025

  • 4 Най иван

    5 0 Отговор
    "винаги на изток" , трябва да се казва "винаги към Йерусалим", иначе си е чисто ченгеджийско, но тези кукери толкова си могат

    13:49 10.12.2025

  • 5 Трол

    3 0 Отговор
    Всички в България сме рицари, царе, принцеси, лордове и херцози.

    13:49 10.12.2025

  • 6 Гала не го ли изгубихте?

    7 2 Отговор
    И каква работа имат рицарите тамплиери в България? Кръстоносните походи са минавали през България за обири, разрушения и убийства. Горанов не спря да се излага, няма ли кой да му каже, че като водещ е трагичен.

    13:59 10.12.2025

  • 7 Механик

    8 1 Отговор
    Що за глупости? Възрастни хора си играят на рицари и принцове.
    Аман от самозванци.
    Какви рицари, че па и тамплиери?

    14:01 10.12.2025

  • 8 бауууу

    8 0 Отговор
    За рицар, трудно, те не са доживявали 40. Но подлизурко на годината, 100 %. На колене пред сиганнка ще ми пада, баклукк.

    14:09 10.12.2025

  • 9 рицар ли?

    3 0 Отговор
    По-скоро паж на ромска "кралица".

    14:17 10.12.2025