Ще поскъпнат ли храните след Нова година

Успяват ли доходите да догонят скока на цените в магазина? С колко са поскъпнали основните храни за 1 година и какво можем да си купим с една заплата? Темата в „Здравей, България” по Нова тв коментираха председателят на Национална асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов и председателят на Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти Яни Янев.

Според Михайлов фактори като инфлацията, скокът в цените на електроенергията и диспропорционалното разпределение на финансовия ресурс по веригата за продажба на хранителни продукти - действат в посока към увеличение на цените. "За нашия сектор - млекопреработването - в първите месеци след Нова година не очаквам чувствително увеличение на цените", посочи той.

И изтъкна причините, които били много, включително сезонни. "Ако погледнем статистиката назад през годините, около Нова година винаги има един пик в цените, който вече е факт. През януари месец обаче нещата обикновено леко се успокояват. Лично аз очаквам през месеците февруари и март да има увеличение на цените, най-малкото поради няколко основни фактора, характерни за нашия пазар", обясни Михайлов. И прогнозира между 5 и 10 процента скок на цените след февруари заради поскъпването на тока.

"При нас слънчогледовото олио е единствената хранителна стока, която в момента, а и през целия период от 2021 година насам, е по-евтина. Изключение прави 2022 година, когато заради войната в Украйна за един-два месеца имаше панически цени. През 2023 и 2024 година практически няма увеличение. Ние сме под цените от 2021 година", посочи Янев.

По думите му всички останали хранителни стоки са поскъпнали с 30-35-50 процента и повече. "Това отразява повишените разходи – вследствие на COVID кризата, войната и нарушените вериги на доставки. При слънчогледовото олио обаче такова повишение няма. Разходите се поемат от земеделските производители и преработвателите. Конкуренцията на пазара на растителни масла е силна – както от други масла, като соево и рапично, така и от вноса от трети страни, основно на европейските пазари. Тази конкуренция държи цените ниски", категоричен е той.

Янев подчерта, че разходите са се повишили навсякъде – производство, преработка, дистрибуция. Но когато има реална конкуренция, тя ограничава възможността за рязко повишаване на цените, подчерта той.

"Решаващи са цените на външните пазари. Към момента не се очаква повишение, въпреки ударите по инфраструктура, пристанища и танкери в световен мащаб. Това не се отрази съществено на пазара. Затова не очакваме сериозно поскъпване на слънчогледовото олио", обясни той.