Ще поскъпнат ли храните след Нова година

Ще поскъпнат ли храните след Нова година

26 Декември, 2025 09:18

Янев подчерта, че разходите са се повишили навсякъде

Успяват ли доходите да догонят скока на цените в магазина? С колко са поскъпнали основните храни за 1 година и какво можем да си купим с една заплата? Темата в „Здравей, България” по Нова тв коментираха председателят на Национална асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов и председателят на Съюза на производителите на растителни масла и маслопродукти Яни Янев.

Според Михайлов фактори като инфлацията, скокът в цените на електроенергията и диспропорционалното разпределение на финансовия ресурс по веригата за продажба на хранителни продукти - действат в посока към увеличение на цените. "За нашия сектор - млекопреработването - в първите месеци след Нова година не очаквам чувствително увеличение на цените", посочи той.

И изтъкна причините, които били много, включително сезонни. "Ако погледнем статистиката назад през годините, около Нова година винаги има един пик в цените, който вече е факт. През януари месец обаче нещата обикновено леко се успокояват. Лично аз очаквам през месеците февруари и март да има увеличение на цените, най-малкото поради няколко основни фактора, характерни за нашия пазар", обясни Михайлов. И прогнозира между 5 и 10 процента скок на цените след февруари заради поскъпването на тока.

"При нас слънчогледовото олио е единствената хранителна стока, която в момента, а и през целия период от 2021 година насам, е по-евтина. Изключение прави 2022 година, когато заради войната в Украйна за един-два месеца имаше панически цени. През 2023 и 2024 година практически няма увеличение. Ние сме под цените от 2021 година", посочи Янев.

По думите му всички останали хранителни стоки са поскъпнали с 30-35-50 процента и повече. "Това отразява повишените разходи – вследствие на COVID кризата, войната и нарушените вериги на доставки. При слънчогледовото олио обаче такова повишение няма. Разходите се поемат от земеделските производители и преработвателите. Конкуренцията на пазара на растителни масла е силна – както от други масла, като соево и рапично, така и от вноса от трети страни, основно на европейските пазари. Тази конкуренция държи цените ниски", категоричен е той.

Янев подчерта, че разходите са се повишили навсякъде – производство, преработка, дистрибуция. Но когато има реална конкуренция, тя ограничава възможността за рязко повишаване на цените, подчерта той.

"Решаващи са цените на външните пазари. Към момента не се очаква повишение, въпреки ударите по инфраструктура, пристанища и танкери в световен мащаб. Това не се отрази съществено на пазара. Затова не очакваме сериозно поскъпване на слънчогледовото олио", обясни той.


  • 1 Много

    13 1 Отговор
    ясно, спрете да задавате тъпи въпроси.

    09:20 26.12.2025

  • 2 Кой каквото има

    8 1 Отговор
    Да инвестира в храна! Опразнете банковите сметки и всичко издухайте за храна! Ще поскъпне!

    09:21 26.12.2025

  • 3 Ганю Балкански

    12 0 Отговор
    Тук постоянно говорят за поскъпване, а у лидъло у германистан е доста по-еФтино. Те за това поговорете малко, че ми е интересно.

    09:21 26.12.2025

  • 4 та викате поскъпнало

    2 0 Отговор
    картофа в Самоков си е 1 лев от години.
    Мед пчелен - 10 лв буркан от години.

    по добре обяснете защо в европата е по евтино отт тук

    09:29 26.12.2025

  • 5 Глупости

    2 7 Отговор
    Храните НЯМА да поскъпнат, защото са внос и са вече в евро. Стига сте плашили. Всички завиждат на България, че влезе в еврозоната, защото знаят колко е невъзможно за тях. Гордо българи. Не се поддавайте на сантименти левът от 1997 г. демек близо 30 години е евро

    09:30 26.12.2025

  • 6 След като в България,

    0 2 Отговор
    единствена от всички ЕС държави, няма таван на цените на хранителните стоки, мародерите от Мордор завишават цените изкуствено с всеки изминал ден. Защо в България няма таван на цените на стоките, мошета по високите етажи? Смешни заплати, тройни цени от тези в Германия и другите ЕС страни. Не държава с хора, а обор с овце.

    09:30 26.12.2025

  • 7 Пич

    2 1 Отговор
    Бойко и Кокорчо - форевър тугедър :
    - Нйе , дъ ни смъ чили таквиз работи ! Нищо няма да поскъпва след като задружно ви го набут......ааа..... ви набутахме в еврото !!! Само цените на всичко ще се повишат драстично !!! Но поскъпване няма да има !!!

    09:30 26.12.2025

  • 8 АМАH OT ИДИOTИ

    4 0 Отговор
    НИКАКВО ПОСКЪПВАНЕ НЯМА ДА ИМА 😆
    ДАЖЕ НАПРОТИВ.😝
    ВЛЕЗЕМ ЛИ В ЕВРОЗОНАТА, ТУК ЩЕ СЕ ИЗСИПЯТ НЯКОЛКО МИЛИОНА ИНВЕСТИТОРИ КОИТО ЩЕ ВНАСЯТ ЕВТИНИ И КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ. ОТ БЕДНИ ДЪРЖАВИ ЩЕ ПРИИЖДАТ ХИЛЯДИ РАБОТНИЦИ 😝
    НАЙ ПОСЛЕ ЩЕ ИЗПЪЛНИМ НАЦИОНАЛНИЯ СИ ИНТЕРЕС. : ДА ЛЕЖИМ И ДА ПУСКАМЕ ГA3OBE

    09:31 26.12.2025

  • 10 покруса

    1 0 Отговор
    Определено Да! В България поскъпването е приоритет.

    09:33 26.12.2025

  • 11 Тома

    0 0 Отговор
    Тези юнаци сигурно не са пазарили от месец май защото от тогава храните станаха в пъти по скъпи

    09:34 26.12.2025

  • 13 Дудов

    0 0 Отговор
    Цените са се повишили но след приемането на еврото пак ще има скок.Изчасайте още 2 седмици и пак ще си говорим

    09:38 26.12.2025

  • 14 Хаха

    0 0 Отговор
    Е колко ше му дигат на Ганю доходите дето едно копче не може да произведе? Десет пъти на швейцарските заплати? По-добре обесете спекулантите и крадците вместо да чакате някой да ви вдигне доходите. Или крадете катоэевроатлантическите вождове.

    09:39 26.12.2025

