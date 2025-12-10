Новини
Любопитно »
Дженифър Лопес планира пълна промяна на външността през 2026 г.

10 Декември, 2025 08:43 1 098 12

56-годишната звезда наскоро изненада фенове и приятели с "повдигаща настроението“ операция на бюста

Дженифър Лопес планира пълна промяна на външността през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес посреща Новата година с дързък план за още пластични операции – решение, което според източници на медиите сериозно тревожи най-близкото ѝ обкръжение, пише plovdiv24.bg.

56-годишната звезда наскоро изненада фенове и приятели с "повдигаща настроението“ операция на бюста, след която започна още по-смело да показва новите си форми публично. Според източници това е отключило "тревожна мисия“ за пълна промяна на външността през 2026 г.

Лопес показа значително по-обемен бюст по време на участие на сватба в Индия, което предизвика нови слухове за направените интервенции и за това какво може да последва.

Това бе първата ѝ голяма публична изява след развода с Бен Афлек, който беше финализиран преди 11 месеца – край на трудна година, белязана от професионални неуспехи, критика от фенове и провала на последния ѝ албум.

Според близки до Лопес, тя планира да започне 2026 г. с поредица от нови процедури, за да си върне увереността и да "възстанови“ образа си.

Източник, близък до певицата, споделя: "Дженифър смята, че операцията на гърдите е отключила нещо в нея. Казва, че е променила цялото ѝ настроение – затова вече гледа към още процедури. Убедена е, че това е начинът да си върне увереността.“

Друг източник допълва: "Тя е на вълната от това колко добре се получи. Сега разглежда всички други неща по тялото си, които може да ’поправи’. Но близките ѝ се тревожат, че това е началото на опасен процес и че може да се превърне в поредната жертва на пластичната хирургия в шоубизнеса.“

Но именно участието ѝ на сватбата – с дълбоко деколте, пайетен корсет и очевидно по-прибран силует – потвърди подозренията за корекция на бюста.




Зад козметичните процедури, приятели твърдят, че Лопес все още се възстановява емоционално от раздялата с Афлек, припомня woman.bg.

Източник казва: "Раздялата я остави напълно изцедена и наранена. Процедурите са част от опита ѝ да се събере отново. Тя отново е по-оптимистична, а контролът върху външния ѝ вид ѝ дава сила.“

Певицата обмисля и да започне да се среща отново – с ясни предпочитания. "Фокусирана е върху по-млад партньор. Чувства, че Бен напълно я е отказал от по-възрастни и мрънкащи мъже. Иска някой жизнен, който я кара да се чувства желана.“


  • 1 подсказвам

    4 1 Отговор
    хората търсят тесно

    08:44 10.12.2025

  • 2 Новичок

    4 0 Отговор
    Оставка и на тъпите журналисти.Пфу...

    08:45 10.12.2025

  • 3 Този

    5 0 Отговор
    Автомобил е с отдавна изтърбушени катализатори и на двата кюнеца , и само едно китосване няма да помогне !

    08:46 10.12.2025

  • 4 1488

    4 0 Отговор
    ше става мьж ?

    08:50 10.12.2025

  • 5 Отвратителна

    3 0 Отговор
    Гледка!

    08:51 10.12.2025

  • 6 Край

    2 0 Отговор
    Повдигане трябва. Че след 50 г земното притегляне се засилва рязко при мъже и при жени.

    08:54 10.12.2025

  • 7 къса писта

    2 0 Отговор
    Вагинална реконструкция и пълен напред!

    08:56 10.12.2025

  • 8 ББ ББ

    1 0 Отговор
    Има още доста да се потруди, докато стигне нашето Барби от Бургас. Но все пак е стъпка в правилната посока - към разхубавяване. Донатела Версаче е добър пример как може да се постигне добър външен вид.

    08:58 10.12.2025

  • 9 Яяяяя

    1 1 Отговор
    Че хубава си е жената. Има си всичко. Пуста завист Венке.

    09:10 10.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мучо

    0 0 Отговор
    бавно потъваща шамандура....

    09:25 10.12.2025

  • 12 Не съм чул

    0 0 Отговор
    Диференциал да се сменя с друг модел

    09:35 10.12.2025